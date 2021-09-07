Delta肆虐東南亞：菲律賓航空在美申請破產保護，嘉魯達印尼航空恐成下個未爆彈

東南亞因Delta變種病毒侵襲，各國以封鎖邊境因應，菲律賓航空（Philippine Airlines）無法再苦撐於上週在美申請破產，預計削減運力、人力近三成，僅保留20架飛機繼續營運，而隨東南亞封城延續，當地各大航空業者人人自危，外界直指嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）將成為下一個面臨危機的東南亞航空業者。

菲律賓航空在美申請破產保護

菲律賓航空申請美國的破產法第11章中的「破產保護」，法規使其能夠繼續營運並且直到獲利。菲航總裁 Gilbert Santa Maria表示，預計公司至少要到2024年才能恢復到疫情前的狀態。

美國破產法第11章：在美國，遇財政困難的公司，可依據法規申請破產保護令，債務人可以暫免被債權人追債；公司也能於正常運作下重組業務，擺脫貸款、租賃條款限制。

Gilbert Santa Maria強調，東南亞疫情嚴峻，受防疫限制措施影響，菲航運量蒸發七成，從前（2019）年3000萬人次暴跌到去（2020）年的七百萬人次；取消逾8萬班次，收入大減數十億美元，並解僱2300名員工。

菲航最終與債權人達成協議，自願將其機隊運力減少25%，且削減35%人力，最終可保留20架飛機。使得繼續營運公司業務。飛航財務長Nilo Thaddeus Rodriguez指出，日前公司與空中巴士（Airbus）進行談判，推遲交付之前訂購的13架空客窄體飛機（narrow-body Airbus aircraft）。

他指出，公司已經陸續取消2026年以後的飛機訂單，並且縮減約20億美元（新台幣574億元）的借款，其中包含：公司大股東PAL Holdings Inc以及投資者的融資，希望能透過這些措施，度過當前疫情危機。

全球航空業苦撐，情況卻日益艱難，國際航空運輸協會（IATA）預估，去年全球航空業將損失約3140億美元（約新台幣9.4兆元）的機票收入，並且載客量遽降66％。

「2020年已經是航空史上最糟糕的一年，整體全球航空業者除了無法有機票收入外，在飛機維護、人事成本及油費等，總虧損達到 840億美元（新台幣2.48兆元）」，IATA執行長Alexandre de Juniac 強調，今年全球航空業將恐再虧損480億美元（新台幣1.37兆元），成為各大業者沈重的負擔。

東南亞疫情嚴峻 除了菲航破產外，還有未爆彈

隨著歐、美疫情逐漸趨緩，疫苗施打越來越普及，IATA公布今年數據指出，國內航空正在復甦，已達到疫情前8成的水準，而國際航空則僅恢復3成幅度。

「疫苗讓民眾可以在國內旅行，對振興旅遊業有相當的幫助，不過國際航線則仍受到各國政策影響，尚未步入軌道」，國際航空運輸協會總幹事Willie Walsh強調。

近日Delta變種病毒疫情於東南亞升溫，再度打擊當地航空公司營運，除了菲航不堪負荷在美申請破產外，尚有業者咬牙苦撐。根據馬來西亞航空委員會（MAVCOM）8月最新調查，當地航空乘客數量急速萎縮，2021年預計將年減80%，遠遠超過4月的預估。

MAVCOM坦言，東南亞的航空業者仍深陷重災區，本來預估今年航運載客將回溫達到2100萬人次，目前僅剩610萬人次。

嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia） 正面臨財務危機。該公司近年來因管理不當、獲利不佳已經陷入營運風暴，如今又受連年的疫情衝擊。資深航空業分析師對《日本經濟新聞》表示，嘉魯達印尼航空至少還要13億至30億美元的資金才能存活。

分析師認為，政府持有嘉魯達航空達到 60%的股份，但印尼政府卻為了對抗疫情，導致手頭拮据國庫空虛，無法再挹注更多資金搶救公司。嘉魯達航空第一季度的財務報表顯示，它還面臨來自其他債權人的訴訟，分別於英國SMBC Aviation Capital、荷蘭Helice Leasing。

在印尼國內，貨運航空公司My Indo Airlines已起訴嘉魯達航空66億印尼盾未償債務，從法庭文件顯示嘉魯達航空，除了上述債權人外，還欠另外8名債權人總計1246億印尼盾。

8月13日的股東大會上同意將董事和專員的工資降低50%，並將各級員工的工資削減30%至50%。截至6月，約有1000人被迫申請了提前退休計劃。「辦公室裡的氣氛令人不安」，嘉魯達的一名飛行員告訴《日經亞洲》，員工非常擔心嘉魯達能否繼續營運下去。

新加坡航空分析師Brendan Sobie表示，此次疫情將給過往體質不好的航空公司造成打擊，而未來將有更多倒閉破產的消息再度傳出。

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核稿編輯：翁世航