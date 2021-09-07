香港．出軌．捉姦：英殖香港的愛情醜聞，毛姆《面紗》的美麗醜惡

問世道，情是何物？直教生死相許。戀人能夠付出性命，也可以欺騙傷害，原來，連枕邊人都無法相信，毫不了解。無數新聞秘辛，彷彿，下一個是你我。

有誰敢說，我們看見了生命的本質，而非那一面隨風擺蕩，幻化鬼影的面紗？愛情的癡迷，身分的成見，兩性的刻板，正如雪萊之詩，「我知有人脆弱心碎，掀起面紗，卻遍尋不著心愛之物」（I knew one who had lifted it-he sought, For his lost heart was tender, things to love, But found them not, alas! nor was there aught），遍尋不得真愛的悲劇。

毛姆（William Somerset Maugham）《面紗》（The Painted Veil）名自雪萊，改編英殖香港的醜聞。他本人又曾和有夫之婦通姦，告上法庭，與同性愛人共遊香港，深入中國之境。書中對人性的洞察、東方的了解，源自生活。

百葉窗合住，而且鎖著。他們見到球形的白瓷握把緩緩扭轉。剛才他們並未聽見遊廊傳來腳步聲，此時卻見握把無聲轉動著，不禁心驚。靜候片刻，仍無聲響。接著，在靈異恐怖氛圍中，另一扇窗的白瓷握把也動起來，轉法同樣鬼祟，同樣靜悄悄、嚇人，吉娣再也把持不住，張嘴想驚叫，幸好他反應快，趕緊伸手捂她嘴，掩住叫聲。

小說起始，展露高超技巧，拋出情境：女主角吉娣在家中房間，和查理偷情，赤裸在昏暗之中，忽然有人轉動把手。沒有轉到打開窗戶，留下寂靜懸念。

吉娣和查理偷情，其夫要她驗證真情。查理不願為她離婚，她只是偷情的玩物，心灰意冷，隨丈夫離開香港，傷心之地，到中國救助霍亂病人，丈夫因此喪命。

喪夫告終，吉娣懷著不知父親的小孩。揭開愛情面紗，自私、背德的人性陰暗，戀愛以為最了解的人，無可顛覆的幻覺，卻如芸芸眾生，被面紗玩弄於股掌之中。

圖片來源：電影《The Painted Veil》海報 《The Painted Veil》改編電影

「我想不告訴你是不公平的，如果你的丈夫最終到法庭提請離婚，並且勝訴，屆時我也將無意和你結婚。」 他似乎等待了一個世紀之久才聽到了她的回答。 她慢慢地站起了身。 「我認為我的丈夫從未真想將此事鬧到法庭。」 「以上帝的名義，那你為什麼拿這個來嚇我呢？」他問道。 她冷冷地看著他。 「他知道你會棄我不顧。」

吉娣體驗了背叛，得知丈夫的一往情深。她對查理的情，不曾真正愛上自己的人；她同情丈夫，卻知自己從未也不會愛上他。夫妻之名實，反顯出彼此有如陌生人。

吉娣被傳統女性的身分，主導了大半生。像她的婚姻，母親自幼灌輸她嫁個有錢人，眼見妹妹比她早結婚，年紀漸長，只好選擇一個自己不愛的人，導致後來出軌。

其時女性地位，卻全建基於丈夫的職位。吉娣畢生的抱負，全在於依靠丈夫的階級，這或是吉娣，選擇和查理，通姦之誘因，地位、權力，乃由母親刻印於她的思想。

吉娣揭開愛情的面紗，擺脫情愛的關係。中國高舉的貞節牌坊，在她眼中有如諷刺，因為她已經不信貞潔，失笑於所謂的本分。在中國救助病人，令她精神上有了昇華。

正當我們以為吉娣改變，她回到香港，卻半推半就，和查理再次做愛，精神軟弱，情慾之強韌，讓我們，多麼輕易動搖出錯。吉娣拒絕再當情婦，她要真正的自由獨立。

「請讓我坦白了說吧，只此一次，父親。我以前是個愚蠢、邪惡、可憎的人。我已經得到了嚴厲的懲罰。我絕不會讓我的女兒重蹈覆轍。我希望她是個無畏、坦率的人，是個自制的人，不會依賴別人。我希望她像一個自由的人那樣生活，找一份好的工作養活自己，而不是像我。」

返回英國，吉娣看見家庭為其父塑造面紗。他因妻子逝世而放鬆，終於能夠離開此地，傳統限制，令兩性的痛苦，她看得精楚。由此，她真正和父親對話，重新開始。

那麼，吉娣的孩子，到底是屬於誰的？這並不重要，因為，她的思維已然扭轉，她要告訴孩子人生故事，面紗背後的世界。痛苦、批判之後，擁有看清真相的雙眸。

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