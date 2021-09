《丹麥女孩》：性別、成長與內化了的「同性戀恐懼症」

The Danish Girl(港譯:《丹麥女孩》)於2015年上映,講述主角埃恩納(Einar Wegener)/莉莉(Lili Einar)在混跡藝術圈時,跟同為藝術家的妻子葛蕾塔(Gerda Wegener)相處的點滴中,摸索到令其感到自在的自處身分和歷程。Einar/Lili是於100多年前活躍於丹麥藝術圈的風景畫家,亦是史上首位進行性別重置手術的人。

Einar女性意識覺醒的契機是葛蕾塔的請求。葛蕾塔趕著作畫時,其模特兒遲到。情急之下,葛蕾塔詢問丈夫可否穿上女裝來充當她的臨時模特兒,Einar欣然應允,穿上長筒襪和女裝,呈現令人眼前一亮的扮相。過程中,他發現他十分享受和嚮往穿女裝,並十分喜歡絲綢的觸感和「扮演」女性的狀態。因此,女裝燃點了Einar體內的女性思維,讓他逐漸走向女性人格。受藝術薰陶的同時,他亦學習了女人的動作和神態,所以很快便自然地散發出女人的風韻,激發了潛藏的Lili。

穿上它以後,我第一次覺得這麼自在——Lili

Einar成為女性的渴望越發強烈,由最初和妻子一起穿著女裝的玩笑打鬧、優雅翩然地出入派對場所、中期剖白的不獲理解,到充分溝通後的理解、釋然、滿足。至此,同一屋簷下有兩位既堅強又具才華的女子。

圖片由作者提供

什麼是生理性別和社會性別?

基因性別和解剖性別往往判定一個人的生理性別(Sex)。二元社會(binary system)會根據人的第一、第二性徵和生殖器官,辨別雌性和雄性,而非二元性別則是指不座落在傳統「男性」和「女性」範疇的性別。社會性別(Gender)則泛指一個人在社會結構和文化層面上,其所擔當的性別角色。研究顯示,四份之一受訪Z世代(Generation Z)青少年認為自己屬非二元性別,而當中一半受訪者不是跨性別人士。

LGBT+社群裡的「T」是指跨性別(Transgender)人士,他們的性別認同或性別表現與出生時的指定性別不同。換句話來說,生理性別為男性的跨性別人士會堅定認為自己「理應是女生」,反之亦然。

性別不安或稱性別焦慮(Gender dysphoria)是指無法認同天生的生理性別,並對自己的身體和「呈現方式」備感壓力或沮喪的情況(Davy & Toze, 2018)。性別不安的人士感覺自己被囚禁在不屬於自己的身體裡(Dhejne et al., 2016),且會對另一個性別特性表現出強烈喜愛,如:穿衣打扮、行為氣質。性別不安現時被列入美國精神醫學會精神疾病的診斷與統計手冊(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition(DSM-5))內。性別不安應否從「精神疾病」行列中除名仍是一項備受關注和爭議的議題,因為難以劃分和界定應由出生時的生理特徵,還是由個人和社會定義性別。

圖片來源:電影《The Danish Girl》劇照

性別認同有別於性取向(sexual orientation)(Sell, 1997)。性取向是指一個人對異性、同性、兩性或所有性別具有浪漫性吸引力的模式,譬如愛慕異性的異性戀(heterosexuality)、和男性及女性皆可建立浪漫關係的雙性戀(bisexuality)、和對性沒有或極低興趣的無性戀(asexual)。無論對象的生理性別或性別認同為何,亦可能對其產生愛慕情緒的泛性戀(pansexuality),恰如一個光譜。

例如埃恩納小時候的玩伴漢斯奪走了其初吻。然而,和埃恩納在巴黎敘舊時,他流露的是對老朋友和兄弟情誼,沒有夾雜浪漫情絲。因此,漢斯未必是同性戀或雙性戀者,親吻的行為或許是好奇心作祟或年少貪玩驅動。

在埃恩納第一次以莉莉的身分遊走於社交場合,亨里克就被「她」吸引,當下也親吻了她。及後,埃恩納繼續用莉莉的身分與亨里克幽會,和亨利克親吻時,亨利克卻喊了埃恩納的名字,而非莉莉。這裡可以發現亨里克和莉莉有不同的性傾向:亨里克是同性戀者,莉莉並不是,亨里克喜歡的是埃恩納,而非渴望變性的莉莉。

圖片來源:電影《The Danish Girl》劇照

內化了的「同性戀恐懼症」

由20世紀至今,「性別錯亂」、「變性慾」,一張張或帶有負面意思的標籤牢牢地貼在靈魂裝錯了身體的人身上。耳濡目染之下,許多人對同性戀者會產生負面的情緒反應,強化「同性戀恐懼症」(Homophobia)(Herek, 1996)。LGBT+社群知曉自己的與眾不同,對內,不斷面對自我認同與俗世標準的辯證。拉扯之下,不包容的社會風氣和環境或會阻撓自我發掘的進程。

正如莉莉的困惑:他認為自己是女性,卻生為男性的身體。她的身體似被兩個靈魂同時佔據,兩個靈魂在博弈,均想凌駕對方。

性別意識是流動的。(Gabbard & Wilkinson, 1996)

Einar社會摸索的過程由撫上柔軟的女生衣物開始,他由一開始抱持玩鬧的心態,到漸趨認真深沉地考慮變性事宜。

I think Lili’s thoughts. I dream her dreams.——Einar

