《丹麥女孩》：性別、成長與內化了的「同性戀恐懼症」

The Danish Girl（港譯：《丹麥女孩》）於2015年上映，講述主角埃恩納（Einar Wegener）／莉莉（Lili Einar）在混跡藝術圈時，跟同為藝術家的妻子葛蕾塔（Gerda Wegener）相處的點滴中，摸索到令其感到自在的自處身分和歷程。Einar／Lili是於100多年前活躍於丹麥藝術圈的風景畫家，亦是史上首位進行性別重置手術的人。

Einar女性意識覺醒的契機是葛蕾塔的請求。葛蕾塔趕著作畫時，其模特兒遲到。情急之下，葛蕾塔詢問丈夫可否穿上女裝來充當她的臨時模特兒，Einar欣然應允，穿上長筒襪和女裝，呈現令人眼前一亮的扮相。過程中，他發現他十分享受和嚮往穿女裝，並十分喜歡絲綢的觸感和「扮演」女性的狀態。因此，女裝燃點了Einar體內的女性思維，讓他逐漸走向女性人格。受藝術薰陶的同時，他亦學習了女人的動作和神態，所以很快便自然地散發出女人的風韻，激發了潛藏的Lili。

穿上它以後，我第一次覺得這麼自在——Lili

Einar成為女性的渴望越發強烈，由最初和妻子一起穿著女裝的玩笑打鬧、優雅翩然地出入派對場所、中期剖白的不獲理解，到充分溝通後的理解、釋然、滿足。至此，同一屋簷下有兩位既堅強又具才華的女子。

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什麼是生理性別和社會性別？

基因性別和解剖性別往往判定一個人的生理性別（Sex）。二元社會（binary system）會根據人的第一、第二性徵和生殖器官，辨別雌性和雄性，而非二元性別則是指不座落在傳統「男性」和「女性」範疇的性別。社會性別（Gender）則泛指一個人在社會結構和文化層面上，其所擔當的性別角色。研究顯示，四份之一受訪Z世代（Generation Z）青少年認為自己屬非二元性別，而當中一半受訪者不是跨性別人士。

LGBT+社群裡的「T」是指跨性別（Transgender）人士，他們的性別認同或性別表現與出生時的指定性別不同。換句話來說，生理性別為男性的跨性別人士會堅定認為自己「理應是女生」，反之亦然。

性別不安或稱性別焦慮（Gender dysphoria）是指無法認同天生的生理性別，並對自己的身體和「呈現方式」備感壓力或沮喪的情況（Davy & Toze, 2018）。性別不安的人士感覺自己被囚禁在不屬於自己的身體裡（Dhejne et al., 2016），且會對另一個性別特性表現出強烈喜愛，如：穿衣打扮、行為氣質。性別不安現時被列入美國精神醫學會精神疾病的診斷與統計手冊（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition（DSM-5））內。性別不安應否從「精神疾病」行列中除名仍是一項備受關注和爭議的議題，因為難以劃分和界定應由出生時的生理特徵，還是由個人和社會定義性別。

圖片來源：電影《The Danish Girl》劇照

性別認同有別於性取向（sexual orientation）（Sell, 1997）。性取向是指一個人對異性、同性、兩性或所有性別具有浪漫性吸引力的模式，譬如愛慕異性的異性戀（heterosexuality）、和男性及女性皆可建立浪漫關係的雙性戀（bisexuality）、和對性沒有或極低興趣的無性戀（asexual）。無論對象的生理性別或性別認同為何，亦可能對其產生愛慕情緒的泛性戀（pansexuality），恰如一個光譜。

例如埃恩納小時候的玩伴漢斯奪走了其初吻。然而，和埃恩納在巴黎敘舊時，他流露的是對老朋友和兄弟情誼，沒有夾雜浪漫情絲。因此，漢斯未必是同性戀或雙性戀者，親吻的行為或許是好奇心作祟或年少貪玩驅動。

在埃恩納第一次以莉莉的身分遊走於社交場合，亨里克就被「她」吸引，當下也親吻了她。及後，埃恩納繼續用莉莉的身分與亨里克幽會，和亨利克親吻時，亨利克卻喊了埃恩納的名字，而非莉莉。這裡可以發現亨里克和莉莉有不同的性傾向：亨里克是同性戀者，莉莉並不是，亨里克喜歡的是埃恩納，而非渴望變性的莉莉。

圖片來源：電影《The Danish Girl》劇照

內化了的「同性戀恐懼症」

由20世紀至今，「性別錯亂」、「變性慾」，一張張或帶有負面意思的標籤牢牢地貼在靈魂裝錯了身體的人身上。耳濡目染之下，許多人對同性戀者會產生負面的情緒反應，強化「同性戀恐懼症」（Homophobia）（Herek, 1996）。LGBT+社群知曉自己的與眾不同，對內，不斷面對自我認同與俗世標準的辯證。拉扯之下，不包容的社會風氣和環境或會阻撓自我發掘的進程。

正如莉莉的困惑：他認為自己是女性，卻生為男性的身體。她的身體似被兩個靈魂同時佔據，兩個靈魂在博弈，均想凌駕對方。

性別意識是流動的。（Gabbard & Wilkinson, 1996）

Einar社會摸索的過程由撫上柔軟的女生衣物開始，他由一開始抱持玩鬧的心態，到漸趨認真深沉地考慮變性事宜。

I think Lili’s thoughts. I dream her dreams.——Einar

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文請看此。

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