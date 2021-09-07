菲律賓政府採購弊案成政治風暴，參議院將下令逮捕杜特蒂前顧問

（中央社）杜特蒂政府採購疑雲引發的政治風暴持續延燒。菲律賓參議院委員會今天決議，由於總統杜特蒂前經濟顧問、中國商人楊鴻明經兩度傳喚未現身，參議院將對楊鴻明下達逮捕令。

菲律賓參議院藍帶委員會（Blue Ribbon Committee）近日緊追杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府採購疑雲，指預算暨管理部疑圖利廠商，以高價向註冊不久的小型製藥公司Pharmally採購總價逾86億披索（約新台幣47.5億元）的抗疫物資。

這是菲律賓在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，單一企業獲得總額最大筆的政府訂單。

新聞網站Rappler之前報導，Pharmally製藥公司於2019年9月註冊，實收資本額僅62.5萬披索（約新台幣34.5萬元）。

新加坡籍的Pharmally製藥公司總裁黃子晏（Huang Tzu Yen）8月27日遭菲國參議院傳喚未到後，今天從新加坡遠距參與藍帶委員會會議，接受參議員質詢。

菲國參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）8月底表示，黃子晏是在台灣涉嫌財務舞弊的康友製藥控股有限公司前董事長黃文烈（Huang Wen-lai）之子。黃文烈和黃子晏都已遭台灣通緝。

藍帶委員會主席、參議員高登（Richard Gordon）今天在質詢中問黃子晏他的父親如今人在何處，以及他是否遭台灣通緝。

對此，黃子晏說，他不知道父親的下落。 「我只在網路搜尋到這個所謂逮捕令的消息。我6月得知此事後聯繫有關當局，但至今仍未接獲回覆」。

根據中華民國法務部調查局外逃通緝犯查詢系統，黃文烈從2018年9月中旬起，以多個人頭帳戶相對成交製造交易熱絡表象，操縱康友公司股價，涉嫌違反證券交易法而於2020年12月遭通緝；黃子晏因同案涉嫌背信罪於2020年12月遭通緝。

另外，根據這個查詢系統，廈門富德勝集團總裁鄭炳強（ZHENG BINGQIANG）與黃文烈共同炒作康友股票，也因涉嫌違反證券交易法遭通緝。

由於杜特蒂前經濟顧問楊鴻明（Michael Yang）是富德勝集團董事長，對於他與採購案的關聯，藍帶委員會兩度傳喚楊鴻明要求出面說明，但楊鴻明皆未現身。藍帶委員會今天決議將對他發出逮捕令。

菲律賓總統和國會大選明年舉行，這起採購案此時成為熱門政治話題。

針對這起採購疑雲，菲律賓總統發言人羅奎（Harry Roque）1日堅稱，政府之所以跟Pharmally簽約，是因為Pharmally提供優惠價格且承諾在期限內交貨，與楊鴻明無關。

至於黃子晏遭台灣通緝，羅奎2日說，菲國政府是跟Pharmally藥廠做生意，「沒必要詳查公司背後（老闆是誰）」。

Photo Credit: 中央社 圖為康友製藥控股有限公司前董事長黃文烈，照片攝於2018年10月24日。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範