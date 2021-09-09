8月份國民黨與民進黨支持度雙雙回升，但代表的意義可能不盡相同

文：Leo Chu（中華民意研究協會 副研究員）

8月份各家民調出爐，由於疫情和緩以及疫苗供給短缺問題暫時獲得紓緩，民進黨與蔡英文政府的支持度有所回升，特別是美麗島電子報調查結果，蔡英文的信任度與執政滿意度、蘇貞昌施政滿意度以及民進黨好感度，皆階段性脫離死亡交叉，重新回到正向評價大於負向評價的結果。

特別是，8月份民進黨好感度，相較於7月，提高了6.5%（與蔡英文信任度調升幅度相同），達到47.8%。

另一份由台灣民意基金會所做出的調查顯示，蔡英文聲望變化與美麗島電子報調查結果類似，贊同度再次大於不贊同度，然而，蘇貞昌內閣的施政滿意度仍處於不滿意度大於滿意度的狀況，並且民進黨支持度相較於6月份下滑了0.5%達27.8%。

中華民意研究協會在8月初公布委託TVBS民意調查中心執行的「2024總統大選暨兩岸關係」民調結果，也顯示民進黨支持度較6月份略升1.8%，達21.8%，不過國民黨在同時期漲幅更佳，較6月份成長4.4%，達23.4%，近一年來首次超越民進黨。

若從時間排序來看，中華民意研究協會民調執行期間最早，落在7月27至8月1日之間，其次為台灣民意基金會的8月16日至18日，最後為美麗島電子報的8月25日與26日。

倘若先不考量機構效應，此三項民調結果剛好落在8月初、中、末，而民進黨支持度也跟著時間推移而回升，似乎與疫情和緩，解除封鎖，以及疫苗施打率上升有正相關。

值得注意的是，同時間，三份民調所調查出的國民黨支持度，分別為中華民意研究協會的23.4%，台灣民意基金會的20.2%，以及美麗島電子報的29.2%，除了台灣民意基金會民調，國民黨最新支持度在中華民意研究協會與美麗島電子報的調查中，皆比上一期有所成長，幅度在2至4%之間。

兩黨支持度上揚，意義或許不一樣

8月份國民黨與民進黨支持度雖然雙雙回升，但是從長趨勢來看，可能所代表的意義不盡相同。

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首先，民進黨雖然支持度回升，但是相較於去年高峰，近幾個月已有近半數民眾對其反感，且支持度的高點也越來越低，若拿台灣民意基金會民調為例，民進黨去年8月以前支持度最高點為5月份的41.8%，而今年同期最高點則為4月份的33.3%，相差10%以上。

其次，國民黨的支持度低點卻是逐漸墊高，同樣以台灣民意基金會民調為例，去年8月以前國民黨最低支持度為2月份的12.5%，而今年8月前民調最低支持度分別為3月與6月的18.4%。美麗島民調結果更為明顯，去年最低點在3月份的21.1%，而今年以來的最低點落在上個月（7月）的27.1%。

相比之下，民進黨支持度縱使回升，但想回到去年的強勁走勢，恐怕將不盡人意，因為今年疫情爆發以來，民進黨的防疫神話開始出現漏洞，雖然隨著疫情和緩，疫苗陸續施打，民怨較6、7月份減緩，但是傷害已經造成，受創民眾短期內難以再認同民進黨的所作所為。

於此同時，部分親綠陣營為了搶攻輿論風向，四處放火攻擊對政府政策出言相勸的人士，例如蘇偉碩醫師、郭正亮教授、陳培哲院士等進行「出征」，相當於幫倒忙，看似言語上戰勝一切，實則讓更多民眾產生反感，最近網路上瘋傳的「塔綠班」、「好的塔綠班」，便是這股民怨的實際展現。

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從長趨勢來看，國民黨支持度的「底盤」逐漸墊高，看起來上升空間可期，但是能否維持這股成長動能，持續爭取民眾支持，還得看國民黨的團隊如何發揮。

從客觀數據來看，過去一年半國民黨的確找回了基本盤，並且有逐漸擴大的趨勢，雖然步調在藍營支持者眼中顯得緩慢，但是拉攏民眾認同本就是水磨工夫，除非發生重大事件，否則很難暴漲，只能一點一點地爭取認同。

至於9月底國民黨選出的新一任黨主席，能否提出實際方法，一方面鞏固基本盤，一方面擴大中間選民對國民黨的認同，將是國民黨能否持續墊高支持度「底盤」的關鍵。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航