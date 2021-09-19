《承認自己不那麼好的你，會愛得更好》：真實地做自己不會破壞關係，幼稚才會

文：周梵

真實地做自己不會破壞關係，幼稚才會

用非黑即白來回應世界的方式是小孩子的方式，小孩子是真實的，同時也很容易讓人感覺殘酷。《奇蹟男孩》裡一出生臉部就有缺陷的奧吉說：「相對於面對成年人，我更害怕面對小孩子，因為他們見到我都會害怕，但小孩子不太會掩飾。」

非黑即白的溝通方式更像是詭辯

有位學員問我：「老師，我這人說話很直，這樣很破壞關係。為了和諧關係，我壓抑自己去接納，又覺得很難。到底要不要做真實的自己？」

人心智成熟的重要標誌之一是超越二元對立的狀態。二元對立的思考方式是一個無處不在的陷阱，這種思考方式會讓人變得善於詭辯，讓身邊的人陷入深深的無力感中。更重要的是會自我蒙蔽，完全看不到自己的盲點。

這讓我想起，小時候被媽媽狠狠地責備時，我很委屈而不服氣地說：「你就不能態度好一點跟我說嗎？」

我媽會回一句：「難道還要我跪下來求你嗎？」十幾歲的我就會被堵得說不出話來。詭辯會讓身邊的人感覺很不對，卻抓不到一個顯而易見的破綻可以辯駁。

身為導師，我常常會面對有這樣思考模式的學員。比如，當我提醒很多做父母的人「學會接納孩子，信任孩子」時，他們會說：「哦，周梵老師，你的意思是不要管他們，對吧？」

蒼天在上，我從來都沒有這麼說過。

這種用非黑即白來回應世界的方式是小孩子的方式，小孩子是真實的，同時也很容易讓人感覺殘酷。《奇蹟男孩》裡一出生臉部就有缺陷的奧吉說：「相對於面對成年人，我更害怕面對小孩子，因為他們見到我都會害怕，但小孩子不太會掩飾。」

只有小孩子才會直接對一個人說「你好老啊」、「你好醜」、「我討厭你」，只有他們才會很喜歡問大人電視裡出現的那個人是好人還是壞人。把事情分成兩種是非常簡單的，對心智要求不高，但要同時看到並接納一個人身上的複雜性和多元性就要難得多了。遺憾的是，很多成年人雖然在生理上已經成熟，但在心智上並沒有比他們五歲時有本質上的進步。

成熟跟年齡沒有關係，和技能也沒有關係。他們可能懂得高等微積分，或者擁有會計師執照，又或者精通五門外語，但在心智的另一個層面的發展可能是完全停滯的。即使我們的父母可能是高級工程師，或者大學老師，他們已經五六十歲了，你也依然可以看到他們身上幼稚的部分，而且通常這個部分也只有最親密的人才能看得到。所以，他們沒辦法教會孩子成熟地回應世界的方式也不奇怪了。

二元對立的思考方式所帶來的問題就是人們的生命就像鐘擺一樣，只能在兩個極端跳來跳去：

要麼壓抑什麼都不說，要麼爆發，口不擇言；

要麼控制，要麼放棄；

要麼捆綁共生，要麼隔離、疏遠。

所以，在這些人的關係中，要麼討好別人，要麼得罪別人，再也沒有別的可能性了。如果實在還要加第三個選擇，那麼就是割裂自我，不再認同自己真實的需要，而不斷去否認或淡化它。這更像是「偽佛系」狀態，透過製造距離來消弭在親近的關係裡求而不得所帶來的挫敗感。

成熟意味著看到另一個人的多元與複雜

我想說的是學會掌握第四種選擇。

真實地做自己當然是說出內心真實的想法。思考和情緒是量子般的存在形式，是物質世界無法感知到的，但語言則是思考和情緒在物質世界的表現形式。如果你一旦發現做真實的自己會得罪別人，那麼就意味著在說話之前，你的思考和情緒本身就有攻擊性的能量。

在這種前提之下，你要麼必須說假話，違心地表達才能維護好和諧的關係；要麼說真話，但會得罪別人，破壞你與他的關係。陷入尷尬的兩難境地自然在所難免。

比如，你有位體型比較胖的女同事。有一天，她穿著一套貼身的連衣裙走到你面前，帶著些許興奮和期待問你：「這是我剛買的，怎麼樣？」

你看著她穿出來的樣子，無論是身型的曲線還是贅肉的曲線，都層層疊疊，盡顯出來。遇到這種情況，大多數人會覺得很為難，要麼真實地做自己，實話直說「你穿這樣更顯胖，不好看」，要麼違心地說「還不錯，蠻好看的」。

然而，你還可以說：「這件沒有你上個星期穿的那件寶藍色套裝好看，那件比較凸顯你俐落的氣質，而且很修飾你的線條。相比的話，我覺得你比較適合那種風格。」

你看，這樣講既說了實話，對方的感受又不會太差，而且你也真實地給出了你的建議。

這不是一個技巧問題，而是生命狀態的問題。一旦把它看作是社交技巧，這種表達就會流於膚淺而僵硬。能真誠地說出這樣話的人的內在一定是中正而多元化的，他不會輕易批判一個事物絕對的美醜、好壞、善惡……他能超越單一的價值觀，而且對他人充滿善意和發自內心的尊重。

這種狀態一定是貫穿於這個人的生命背景的，而不是為了說出得體的話而生硬地編湊出來的。如果平時內心就是刻薄而單一化地感受世界，遇事便想臨時抱佛腳地表達善意或欣賞，那種好像在偷穿別人衣服的尷尬感就會出現。

所以，重點不在於語言，而是能量。如果「能量」這個詞大家覺得太玄，那麼我換一種表達方式好了，我們可以叫它「起心動念」。這就是為什麼「慎獨」如此重要。「慎獨」最早出現在《中庸》：「莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。」在沒有人看見的情況下依然留意自己的行為，而這個行為不僅是可見的外顯的層面，連內心的思想起心動念這個更精微層面的行為都有所警覺。

在我的公司裡，團隊的夥伴都知道，周梵要求大家不僅不能說別人的壞話，而且連想都不能想。這無關乎道德，而是為了守護好自己的能量狀態，因為所有起過的心念都是一股能量，都會留存在潛意識裡。正向的念頭會助人助己，負向的念頭自然也會傷人傷己。

世界就是自己的投射，如果真實地做自己、表達自己，就會得罪別人，這就透露出一個重要的資訊：在某個層面，你和自己的關係是不好的。人格背景裡那股尖銳的攻擊性的能量一直都在，所以一旦放開社會人格的偽裝而真實起來，這股能量就會噴湧出來，讓別人感到不適。更重要的是，這股攻擊性的能量在用語言表達出來傷害別人之前，它已經留存在你的意識中多年了。它如同緩釋膠囊一樣，不斷地釋放出否認、懷疑、責備、羞辱……這樣的能量一直在傷害你自己。不然，你以為那些突如其來的憤怒或者突然襲來的無力感、無意義感是從哪裡來的？

成熟的標誌就是尊重不同的文化、不同的價值觀，放下那些個人化的標準，平和地看這個世界的多樣性、看一個人的複雜性。同時，不會因為看到一些負面的事情而驚慌失措，甚至大失所望，或者憤憤不平、心灰意冷，覺得世界辜負了自己的美好期望，而是藉由這些線索看到自己的盲點，看到自己成長的方向。

相關書摘 ▶《承認自己不那麼好的你，會愛得更好》：關係走向衰敗不是不愛，而是不再信任

書籍介紹

本文摘錄自《承認自己不那麼好的你，會愛得更好》，時報文化出版

作者：周梵

面對好人癮、不安全感、控制慾、慣性迴避、偽裝模式……

在親密關係當中找回獨立而真實的自己

你和自己的關係好嗎？

你是不是也因為不夠懂自己、不夠接納自己的陰暗面，

不小心傷害自己，可能也傷害到另一半了？

《弄丟自己的你，過得有點辛苦吧》幸福心理學關係暢銷作家周梵最新力作，

結合自身經歷、上千真實諮詢案例，探討親密關係中的盲點與不諒解。

99%的難題，其實都可以由自己解決，

向內探尋真實的自我，才擁有幸福的選擇權。

什麼時候開始，我們彼此不信任、偽裝；

什麼時候開始，我們理直氣壯的指責對方；

什麼時候開始，對方會卑微的補償、示好？

無法挖掘初始的源頭，不解對方甚至自己的改變，

最終以「不愛了」、「沒感覺了」解釋一切。

我們的難題，不是不愛了。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航