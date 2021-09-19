《承認自己不那麼好的你，會愛得更好》：關係走向衰敗不是不愛，而是不再信任

文：周梵

關係走向衰敗不是不愛，而是不再信任

把我們對別人的要求和愛綁定在一起，事實上是一種隱蔽的控制。每個人都是獨立的個體，無論是孩子之於父母，還是一個人之於他的愛人。每個人都有權利、有自由在內心為自己保留一部分私密的空間，如果認為對方有隱瞞就是對我們不愛的表現，其實是在用愛的名義來綁架對方，就像很多父母用「為你好」的名義控制孩子，逼迫他們是一樣的。

有一次在餐廳吃飯，聽見鄰桌的幾個女孩聊天，其中一個說：「我什麼都可以接受，但不能接受他騙我。」

另一個說：「沒錯，一個人如果不能坦誠相待，說明他根本就不在意你。」旁邊的點頭稱是：「對，我也這麼認為。」

我常常聽到這樣的表達：

「他怎麼可以騙我？」

「你……也就算了，竟然還撒謊！」

我們來看看在關係中大家都是怎樣定義欺騙（欺瞞）的：

「問你過去的事，不是迴避不談就是不夠坦誠。」

「答應或承諾了，但做不到，叫欺騙，說明你不夠愛我。」

「明明是在做A，非要說在做B，就是欺騙，說明你對我用心不純。」

「問你發生了什麼，不說，叫欺瞞（欺騙）。」而且還會想：如果你心裡沒鬼為什麼不說？不說就說明你做了虧心事，心裡有鬼！

在關係中，有情感潔癖的人超乎想像的多，這麼多堅信「我什麼都可以接受，但不能接受他騙我」這個信條的擁戴者都在犯著類似的錯誤。他們不明白，要求一個人保持絕對的誠實，真的是個極高的要求。

很多人在年輕時總是對愛情有著巨大的憧憬，認為只要一個人足夠愛自己，他就必然會對自己百分之百地袒露真心，有一絲一毫的隱瞞都代表了那份愛不純粹。

這是一種相當狹隘的信念，也顯露出人們心性的幼稚。他們在內心依然保留著嬰兒階段的樣子——嬰兒認為媽媽就是屬於自己的，媽媽所有的一切都是圍繞著自己，為自己服務的。在嬰兒期間，有這樣的意識形態當然沒有問題，但如果你已經二十五歲了，依然認為對方「你如果真的愛我，就應該什麼都告訴我」，就需要好好反省了。

把我們對別人的要求和愛綁定在一起，事實上是一種隱蔽的控制。每個人都是獨立的個體，無論是孩子之於父母，還是一個人之於他的愛人。每個人都有權利、有自由在內心為自己保留一部分私密的空間，如果認為對方有隱瞞就是對我們不愛的表現，其實是在用愛的名義來綁架對方，就像很多父母用「為你好」的名義控制孩子，逼迫他們是一樣的。

即使一個人跟你戀愛、結婚，這依然不是我們因此就覺得自己有權利要求對方必須坦露一切的理由。如果你認為婚姻就是你可以束縛對方的權利，那麼也等同於你為自己製造了一個矛盾陷阱。你的婚姻無法擁有絕對的自由，因為你剝奪伴侶的自由，其實同樣也剝奪了自己在婚姻裡的自由。

我們在愛情裡，往往會無限高估愛的力量，好像只有對方足夠愛我們，就可以為我們做到一切。

每個人能給予的愛都會受限於他們對自己愛的程度，一個人不可能給別人的愛比給自己的愛還多。如果看起來一個人愛別人比愛自己更多，那這裡面一定有討好和犧牲，而討好和犧牲的底層一定藏著巨大的憤怒。

所以，一個人可能很愛你，但每個人內在力量的程度不同，內在的安全感不同，能把自己全然敞開給他們伴侶的程度當然也不同。

我相信很多人都有過這種體驗，明明事前反覆思量，信誓旦旦地告訴自己見到對方要告訴他自己真實的想法。結果，等真的見到對方了，說出口的卻是虛假的祥和、美好。

這就和一個人不是想停止焦慮就能停止，不是想不糾結就能不糾結一樣，不是想真實就能真實的。

真實是需要力量做支撐的，或者說真實的程度和力量感的程度是成正比的，越真實越有力量，越有力量也越真實。

如果對方暫時沒有那麼強的安全感，需要用一些防禦來自我保護，但你卻強行要求對方必須坦露，這本身就是一種很自私的行為，因為要求對方全然坦露實際上是為了安撫自身的不安。你只有掌握了對方的想法、歷史，盡可能多的完整資訊，你才會有安全感。

但是，你卻不願意把注意力放在改變自己上，去成長，讓自己內心更強大、更有篤定感，而是不斷地要求對方敞開心扉。至於對方內心的脆弱、恐懼、無力，你是不管的，也沒有一絲耐心去支持對方，只是一味地索取，而且還用愛或者道德的名義來粉飾自己的索取。

這就像兩個人都身體虛虧怕冷，但你只知道自己冷，卻看不到對方也冷得要命。你不去想辦法改善體質或找其他的方式禦寒，而一定要對方把外套脫下來給你穿，如果不給就說明對方不愛你。這種自私的行為本身就脫離了愛的本質。如果你都不愛對方、不在意對方的感受，卻指責對方不夠愛你，這種自私、無理的行為不僅無效，也只會傷害你們彼此的關係，讓對方的心越來越封閉。

內心有力量的人，在親密關係裡不會把對方的隱瞞當作是針對自己的反應，而是能明白對方只是目前沒有準備好，他們會有更多的信心和耐心去等待和尊重對方的節奏。同時，他們不會在內心不斷演繹各種故事來強化受害的情緒。即使真的有情緒，也會用成熟的、不帶攻擊性的方式真實表達。

相關書摘 ▶《承認自己不那麼好的你，會愛得更好》：真實地做自己不會破壞關係，幼稚才會

書籍介紹

本文摘錄自《承認自己不那麼好的你，會愛得更好》，時報文化出版

作者：周梵

面對好人癮、不安全感、控制慾、慣性迴避、偽裝模式……

在親密關係當中找回獨立而真實的自己

你和自己的關係好嗎？

你是不是也因為不夠懂自己、不夠接納自己的陰暗面，

不小心傷害自己，可能也傷害到另一半了？

《弄丟自己的你，過得有點辛苦吧》幸福心理學關係暢銷作家周梵最新力作，

結合自身經歷、上千真實諮詢案例，探討親密關係中的盲點與不諒解。

99%的難題，其實都可以由自己解決，

向內探尋真實的自我，才擁有幸福的選擇權。

什麼時候開始，我們彼此不信任、偽裝；

什麼時候開始，我們理直氣壯的指責對方；

什麼時候開始，對方會卑微的補償、示好？

無法挖掘初始的源頭，不解對方甚至自己的改變，

最終以「不愛了」、「沒感覺了」解釋一切。

我們的難題，不是不愛了。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航