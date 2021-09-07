法國影壇巨星楊波貝蒙離世，《斷了氣》、《狂人皮埃洛》留下不朽的「反叛」壞偶像

1950年代末期至1960年代，在法國由一群新銳導演掀起的電影革命「法國新浪潮」影響後世無數影人。上個世紀中葉這群初出茅廬、對電影極富熱情的藝術家們，至今也相繼離世，台北時間9月6日晚間，與「法國新浪潮」導演們合作密切的男星楊波貝蒙（Jean-Paul Belmondo）在家中安詳辭世，享壽88歲。

Photo Credit: AP / 達志影像 楊波貝蒙

世界影史在歷經德國表現主義、古典好萊塢以及義大利新寫實主義之後，迎來了法國新浪潮。法國新浪潮又分為「左岸派」及「電影筆記派」，左岸派較為聚焦於大時代、戰後國際局勢的風格，代表導演為亞倫雷奈（Alain Resnais）、賈克德米（Jacques Demy）、安妮華達（Agnes Varda）等。

電影筆記派則由安德烈巴贊（André Bazin）的《電影筆記》雜誌底下影評人為首，集結楚浮（François Truffaut）、高達（Jean-Luc Godard）、夏布洛（Claude Chabrol）、希維特（Jacques Rivette）、侯麥（Eric Rohmer）等人，批判體制內的電影產業，並強調個人、生活等母題，甚至在鏡頭與筆耕之下，逐步發展影響後世的「作者論」。

然而，這匹法國新浪潮的導演群們，當中又以楚浮、高達最廣為人知，楚浮在1959年交出首部劇情長片《四百擊》，旋即拿下該年坎城影展的最佳導演，這部帶有半自傳性質的作品更啟蒙無數導演，包含蔡明亮等人；而高達的首部劇情長片《斷了氣》則在1960年問世，也拿下該年柏林影展最佳導演銀熊獎，片中不連貫的跳接（jump cut）衝擊了電影語法，顛覆了傳統類型片的樣貌。

高達一鳴驚人的《斷了氣》就是由楊波貝蒙主演，楊波貝蒙在片中的壞痞子形象深受影迷喜愛，也讓楊波貝蒙在數十年的演藝生涯中，成為法國最賣座的明星之一。雖然楊波貝蒙並非傳統的俊美帥哥，但在銀幕中獨特的身影，仍與法國另一名巨星亞蘭德倫（Alain Delon）齊名，雙雙成為代表法國的兩大男星。《綜藝報》更以詹姆斯迪恩（James Dean）、亨佛萊鮑嘉（Humphrey Bogart）、馬龍白蘭度（Marlon Brando）等極富盛名的美國男星類比。

楊波貝蒙出生在巴黎郊區，而後全家搬至巴黎左岸，父親是一位雕塑家，楊波貝蒙的成長經歷大致上是屬於中產階級。而楊波貝蒙最初的興趣其實是在拳擊，甚至有過短暫的拳擊生涯，但之後楊波貝蒙在1953年進入戲劇學院，並於1956年畢業，隔了幾年就演出《斷了氣》，在累積多部作品之後，逐漸成了家喻戶曉的電影明星。

而後高達與楊波貝蒙這對「導」、「演」組合相輔相成，共同開創了影史經典之作。兩人除了《斷了氣》之外，還合作了《女人就是女人》、《狂人皮埃洛》等片，而楊波貝蒙在《狂人皮埃洛》中與女星安娜凱莉娜（Anna Karina）接吻的畫面，至今已成影史經典，2018年坎城影展甚至將其致敬為主視覺。從《斷了氣》到《狂人皮埃洛》，楊波貝蒙的「壞」形象就成了時代標誌，烙下「反叛」的偶像印記。

Photo Credit: Festival de Cannes

除了高達之外，楊波貝蒙也與其他法國新浪潮的健將們合作，包含楚浮的《騙婚記》、夏布洛的《A Double Tour》、雷奈的《Stavisky》等等，而楊波貝蒙的演出類型範圍廣闊，包含文藝、喜劇、驚悚、動作等等。 70年代，由 楊波貝蒙參與 的14部電影在巴黎就有65萬人次入場觀影， 直到80年代中期，楊波貝蒙都是法國票房最高的代表人物之一。當然，楊波貝蒙也是 法國最受歡迎的明星和歐洲最具知名度的演員之一。

以楊波貝蒙在該時代的聲量與銀幕魅力，本可以前進美國電影工業掏金，不過楊波貝蒙某程度上抵制了大型片廠的工作模式，拒絕前往好萊塢，甚至在後來公開批判好萊塢在法國過度主導了電影產業。

雖然楊波貝蒙深受影迷愛戴，但得獎運始終差了點，生涯至今沒有太多座的「演技獎項」入袋，在法國電影業界的最高榮譽凱撒獎中，直到1989年才憑藉克勞德・李路許（Claude Lelouch）執導的《Itinéraire d'un enfant gâté》拿下最佳男演員獎項。

不過縱然如此，楊波貝蒙的影壇成就仍舊備受肯定，2009年洛杉磯影評人協會將終身職業成就獎頒發給楊波貝蒙，兩年之後，坎城影展更將榮譽金棕櫚獎頒予楊波貝蒙。到了2016年，楊波貝蒙則在威尼斯影展獲得終身成就金獅獎，在歐洲兩大指標性影展的背書下，楊波貝蒙的終身成就早已超越演技獎項，成為當代的重要註解。

Photo Credit: AP / 達志影像 楊波貝蒙（中）2011年於坎城獲獎。

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核稿編輯：楊士範