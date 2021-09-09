政府紓困也該要求企業社會責任，避免養出沒有競爭力的巨嬰企業

文：尚智

今年5月以來爆發的這波疫情，到了現在，社區傳播逐漸受到控制，可是仍有許多產業受到嚴重衝擊，因為客人不上門，深陷在虧損的泥沼之中，因此政府紓困有如及時雨，成為刻不容緩的工作。

政府推出的紓困方案，以「現金補助」、「融資貸款」、「減輕稅費」三大方式為主，迄今已發放1400億元，嘉惠逾1300萬的個人及企業，而最新的紓困4.0方案，預算近2600億元，紓困的力道不可謂不大。

然而「企業」與「政府」雙方的立場不同，對紓困的想法也不一樣。對企業而言，紓困是溺水者的浮木，滿腦子想的是如何在危急關頭活命，只顧慮個別公司的短期利益。政府則不然，紓困不僅是提供浮木，更要找出溺水的原因，改善引發溺水的環境；換言之，除了保護個別公司免於倒閉，更要搶救勞工失業率、發展整體展業、維護社會經濟的穩定等考慮，全盤思考公共的長期利益。

因此，我們想提醒，政府的紓困不只是紓困而已，要有更細緻的思考，而非一視同仁的大撒幣。其中最重要的一點，政府要把紓困順勢作為一項政策引導的工具，讓企業在接受紓困的同時，擔負起更大的「企業社會責任」（Corporate Social Responsibility，簡稱CSR）。

企業社會責任已成為國際趨勢，受到聯合國、歐盟等國際組織的重視。什麼是企業社會責任？簡言之，企業不分規模大小，不只為股東賺錢，還要兼顧所有利害關係人（stakeholders）的權益——包括員工、客戶、供應商、社區、國家與自然環境等，追求企業的永續發展。

因為政府的紓困經費來自全體納稅人的稅金，所以在推動紓困的同時，也是推廣企業社會責任的最佳時刻，更具說服力。

Photo Credit: 中央社

以夜市與小吃店為例，大部分的業者平時忙著賺錢，很少考慮產業升級的問題，甚至抗拒政府的輔導措施。許多小店小攤開了多少年，就原地踏步多少年。有些夜市與老店，雖然小吃美味誘人，但是環境髒亂數十年如一日，將環保成本外部化，消費者有如在第三世界國家用餐的感受。近年出國旅遊人數增加，大家見多識廣，也愈加不能忍受。

因此，政府對這些業者紓困的同時，也應該要求改善環境衛生，以及建置數位支付、英文標示等基礎設施，以便利未來的消費者與外國觀光客。而業者為了爭取紓困，沒有理由反對這些改善本身服務品質、對其未來有利的配套措施。

至於一定規模以上的企業，待疫情平緩後恢復獲利，可考慮加徵一定比例的回饋金，用於所屬產業的振興。譬如交通部觀光局的「觀光發展基金」就是一個好例子：讓觀光業者除了原本的稅收以外，未來如果有盈餘，提撥一定金額挹注給觀光發展基金專款專用。

因為觀光發展基金，本身就是為觀光產業整體發展而設置，用途為國際宣傳、地方政府大型活動行銷推廣、觀光設施興建維護等。這個基金的主要收入是旅客出境所繳的機場服務費，在疫情之前隨旅客人數逐年成長，至2019年累積餘額達113億元，到了2020年受到疫情影響，大量用於各種補助，幾乎全數用罄。今年是觀光發展基金成立22年來首度舉債，預估59億元。

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業者接受觀光發展基金的紓困，等到未來賺錢再回饋給觀光發展基金，這樣相當合理，也符合企業社會責任的精神。只可惜在民粹政治的氛圍下，政治人物害怕選票流失，少人提出這樣的主張。

如果台灣社會對上述作法尚無共識，也應該在把政府紓困與企業社會責任綁定在一起，由申請紓困的企業自行提出CSR計畫，經政府審核後用以回饋社會，讓企業取之於社會，用之於社會，形成經濟資源的正向循環。另外，當企業社會責任的相關工作墊高經營成本，更能藉此汰弱扶強，避免不斷紓困的結果，養出只會依賴政府扶持、沒有競爭力的巨嬰企業。

本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航