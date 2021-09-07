京東創辦人劉強東宣布淡出集團運作，中國監管風暴下科技巨頭人人自危

繼阿里巴巴馬雲、字節跳動張一鳴及拚多多黃崢等諸多科技業領袖退出第一線，今又再傳出中國電子商務巨頭——京東集團（JD.COM）創辦人兼執行長劉強東（Richard Liu）宣布，將逐漸淡出集團運作，並於9月6日任命了徐雷為集團新總裁管理其業務，而劉強東表明未來將把時間投入到培養年輕領袖、回饋鄉里做建設。

中國政府監管風暴下科技巨頭該何去何從？

京東是中國一家主要B2C模式的購物網站，由劉強東於2004年所創辦，初期稱為京東多媒體網，最早銷售電腦產品，後來出現各種商品。

2014年京東在美國納斯達克證券交易所掛牌交易，股票代碼為「JD」，如今成長為中國一家重量級企業，市值達人民幣1244億元（新台幣5224億元）。

昨（6）日京東公布，將新設集團總裁職務且由原零售部門負責人徐雷擔任，未來將負責公司的日常運營、各業務部門的發展。花旗集團（Citigroup）分析師表示，徐雷在過去的業務中，已經充分證明自身能力。

但本次京東換人掌權一事，仍引起外界對中國政府打壓科技業的諸多揣測。《華爾街日報》報導指出，中國政府近來不斷加強對網路科技公司的監管，針對公司併購、海外首次公開募股（IPO）、國內壟斷行為以及工作環境整頓的力道正再擴大。

京東就在監管的名單之中。北京逐漸收緊對於網路數據、金融貸款空間，自去（2020）年12月以來，京東多次因為線上產品的價格不當；沒有對交易進行依法申報；以及社區中的團購存有不公平的交易，遭到市場監管部門處罰。

根據中國主要反壟斷監管機構在今（2021）年4月聲明指出，京東等30多家公司已經承諾不再從事反競爭行為，它們並表列了應於哪些方面，會更努力構建公平競爭的市場環境。

「京東的發展將切合中國國家主席習近平提出的國家目標」，徐雷於上週電子商務大會上發表演講表示，除了將發展集團業務外，他強調京東將致力幫助「農村」地區的商家，為國家做出更多貢獻。

面對中國政府強大監管壓力的公司，不只有京東。這波整頓風潮早已蔓延到中國科技業中，包含科技巨頭阿里巴巴集團（Alibaba Group）、騰訊控股（Tencent Holdings）、字節跳動（ByteDance）及滴滴（Didi Global）均成為了近年來整頓的目標。

中國只有一位領導人 逐漸消失的科技業領袖們

阿里巴巴創辦人馬雲（Jack Ma），為電子商務帶來巨大的革新，一手打造數千億的商業帝國，本應該如同各國著名企業家比肩而坐，如今卻消失在了螢光幕前。而字節跳動張一鳴、拚多多黃崢等企業家亦逐漸淡出業界。

互聯網的顛覆性，曾被視為中國追趕歐美的利器，但現在對執政的共產黨來說，它成了一種巨大的威脅，尤其阿里巴巴的壯大，成了北京背後的芒刺。《華爾街日報》報導指出，幾十年來權力最大的領導人習近平正在改寫商業規則，企圖進一步抓緊國家的控制權。

「了解馬雲的人說，他沒有跟上政府看法的轉變，也沒有意識到與政府步調不一致會產生什麼風險。他們說，他多年來對警告置若罔聞。他的行事方式太像一個美國企業家了」，馬雲身旁的友人對《華爾街日報》表示。

Photo Credit: 中央社

去年10月馬雲於演講中指責中國監管部門扼殺金融創新，數日後習近平親自介入，停止了馬雲麾下螞蟻集團公開募股（IPO），並對其實施整頓開出巨額罰單高達28億美元，震驚中國企業界，迫使眾多科技巨頭向國家利益靠攏。

《華爾街日報》報導指出，馬雲以前不斷的商務旅行和各國商業領袖見面，如今這些活動變成了，打高爾夫球、閱讀道家經典以及學習油畫，從一開始畫花鳥，到現在轉成抽象風格。

馬雲去年退居二線後，旗下螞蟻集團仍持續受到北京緊盯，螞蟻CEO胡曉明於今年3月再次宣佈辭任，稱將轉而負責社會公益相關項目。清暉智庫首席經濟學家宋清輝對《BBC》表示，他認為科技業領導者的離開，與北京不斷要求合規經營的「壓力」有關。

宋清輝強調，在幾年前網路尚未普及，雖有法律法規但幾乎沒人管，但是隨著4G的普及，連老人都開始使用，大企業左右市場越來越嚴重，並且能影響輿論，成為北京不得不管的問題。

現在京東創辦人劉強東已經去職，但外界仍擔心整頓行動，可能還未停歇，京東集團旗下京東健康股份有限公司（JD Health International Inc.）將成為下一個目標，而監管的手亦逐漸伸向醫療產業之中，擴及到中國各層面裡頭。

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核稿編輯：翁世航