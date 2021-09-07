古巴替2歲幼兒接種自家開發「主權2」疫苗，未公佈試驗數據能推「疫苗外交」嗎？

古巴日前宣布，從9月3日開始，會替所有2到18歲的兒童接種至少2劑由古巴自行開發的「主權2」（Soverana-2）疫苗，成為全球第1個對2歲以上孩童施打COVID-19疫苗的國家。

根據《路透社》報導，古巴疫苗的國營製造商芬萊研究所（Finlay Institute）指出，該疫苗在未成年人身上的臨床試驗顯示，這是一款安全的疫苗，而且引發的免疫反應比成人更強。

每日近7000人染疫，古巴盼接種讓孩子重返校園

古巴在過去一週，平均每天有6500至7000名病例、70至80人死亡，為醫療體系帶來龐大壓力。雖然比例有所下降，但古巴仍是世界上每10萬人染疫比例最高的國家之一。

此外，古巴多數學校從2020年3月大流行起就宣佈關閉，去年底重新開放幾週後又於1月再度關閉。《法新社》指出，古巴的新學期在週一展開，但當地大多數家庭沒有網路，只能透過電視節目來進行遠距教學。因此，古巴人非常希望能夠讓孩子重返學校上課。

為了因應嚴峻的疫情、以及Delta變異株所帶來的影響，並在11月的旅遊季開始前控制COVID-19疫情，古巴預計在12月以前達到90%以上的接種率，其中一個計畫就是針對兒童，在社區中的醫療機構廣泛進行疫苗接種。

古巴是全球第1個為2歲幼兒接種疫苗的國家，《法新社》報導，目前還有幾個國家為12歲以上的兒童接種疫苗，有些則正在進行人體試驗。雖然中國、阿拉伯聯合大公國和委內瑞拉等國家，已經宣布將計畫替幼兒接種，但古巴是第一個開始執行的。

另外，智利在週一已經批准讓6至12歲的兒童接種中國科興疫苗。

2款次蛋白疫苗獲國內授權，古巴有望用自家疫苗群體免疫

可能有人會對於古巴自己開發的疫苗感到好奇，事實上，古巴自行研發了多款疫苗，其中兩款疫苗獲得國內授權，一個是這次開放給2歲幼童的「主權2」疫苗，另一個則是主要用於成人的「阿布達拉」（Abdala）疫苗，兩款都是以美國諾瓦瓦克斯（Novavax）所使用的次蛋白技術研發。

駐拉丁美洲的自由記者路克‧泰勒（Luke Taylor）日前刊載在《英國醫學期刊》（BMJ Journals）的文章指出，核准機構的報告顯示，阿布達拉疫苗在接種3劑後，效力達到92％，古巴在7月9日緊急授權阿布達拉疫苗，並成為第1個成功開發COVID-19疫苗的拉丁美洲國家。隨後，又在8月20日授權了主權2疫苗，其效力為91.2％。

除了這兩款疫苗以外，古巴還有Soberana 1、Soberana Plus和Mambisa等3款候選疫苗，也全都是使用次蛋白技術。泰勒指出，選用技術的關鍵在於，次蛋白疫苗不需要極低溫冷凍、生產成本低廉，而且易於大規模生產。

但在這之前的1年多以來，古巴堅持把其他國家的疫苗拒於門外。如今古巴在國內大規模接種疫苗，泰勒日前表示，古巴很可能成為第一個用自己的疫苗，來達到群體免疫的國家。

國內授權至今未向外公布數據

然而，這兩款疫苗都還沒經過國際科學的認證，目前正在等待世界衛生組織（WHO）的核准。古巴基因工程和生物科技中心的前研究員Amilcar Perez-Riverol認為：「古巴必須處理最大的批評：臨床試驗結果從來沒有在科學期刊上出版」。

泛美衛生組織（PAHO）則對古巴施壓，要求盡快公布數據，讓古巴疫苗能夠透過COVAX（疫苗全球取得機制）來分配疫苗給其他中、低收入國家。

「如果阿布達拉疫苗的生產商已經完成三期臨床試驗，我認為用透明的方式來公布數據是很重要的，這能讓科學界評估這些資訊」PAHO的副理Jarbas Barbosa表示。

長達數十年的「疫苗外交」

古巴的「疫苗外交」並不只發生在COVID-19疫情期間，泰勒的文章提到，古巴每年向40多個國家出口數億劑的疫苗，種類包含白喉、麻疹、百日咳等等。

古巴的疫苗產業從1980年代開始，就受到古巴政治家卡斯楚（Fidel Castro）的大力支持，投入至少10億美元在疫苗開發。此後，疫苗產業讓「健康」成為其社會主義計畫的主要項目之一，更為古巴帶來外匯收入。

在這次COVID-19疫情下，委內瑞拉6月24日成為第一個接受古巴疫苗的國家，該國處在疫苗稀缺的情況，卻幾乎沒有人想打古巴疫苗、或者對其猶豫不決。一群委內瑞拉的醫療工作者反對使用古巴疫苗，並宣稱要等到三期試驗通過、或得到WHO的核准。

儘管如此，泰勒指出，古巴正和阿根廷、墨西哥和牙買加等國討論交易疫苗的可能，其輸出疫苗計劃所涉及的大部分地區，都在面臨疫苗短缺和大規模的疫情爆發。

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