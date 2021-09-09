藍營操作「鄰國論」造成兩大利空，新任中國國民黨主席恐成深藍傀儡

文：陳子瑜（台灣基進新聞部副主任，曾任行政院副院長室參議、高雄市政府顧問、民進黨社運部副主任、中油非洲查德辦公室主任、ICLEI高雄中心主任）

蔡英文總統日前於2021亞太安全對話時，以「Neighbor」稱呼周遭國家，中文新聞稿則以「鄰國」做為翻譯。沒想到此舉竟引來藍營連日砲轟，並上綱上線到類比為「兩國論」（特殊國與國關係），包括黨主席江啟臣、主席候選人朱立倫、立委費鴻泰、媒體人趙少康都極力抨擊。然而，藍營這番操作，只會對自身的支持度產生兩大利空。

在進入到利空分析前，我先援引日本學者小笠原欣幸在《台灣總統選舉》所提出的架構，也就是台灣社會主要由三大意識形態所建構：中國民族主義、台灣認同、台灣民族主義。這三大意識形態不只是決定總統大選的結果，也是影響台灣共同體發展的關鍵因素；隨著民主逐步深化，台灣認同在三大意識形態中獲得最多民眾支持，以肯定自己居住的土地、認為自己是台灣人，而台灣與中國互不隸屬是所謂的「現狀」，作為認同的主要成分。

藍營操作「鄰國論」造成兩大利空

在這樣的架構下，藍營操作「鄰國論」的第一大利空，便是將國民黨的立場往「中國民族主義」方向推移，而將「台灣認同」的戰略位置拱手讓給民進黨。

回顧藍營人物的發言內容，例如費鴻泰將「鄰國論」與李登輝的「兩國論」、陳水扁的「一邊一國論」相提並論；趙少康批評蔡英文是「兩國論快閃族」；江啓臣認為這是在打擦邊球；朱立倫則批評這是在製造錯誤觀念。

事實上，蔡英文無論是在2016年的就職演說，以中華民國總統自稱，或是在2020年的雙十演說，以中國指涉中華人民共和國，與日前的「鄰國論」相較，可說是都處於相同的「台灣與中國互不隸屬」的現狀範圍內，並沒有明顯地超出。

李登輝前總統發表「特殊國與國關係」時，確實引發美國與中國的高度關注，因為在當時的環境下，正是中國民族主義仍舊勢大的階段，雖然客觀情勢上，台灣與中國已是互不隸屬的狀態，但台灣社會的認知，仍有為數不少的民意認為自己是中國人。因此，「兩國論」確實引起台灣內外對於法理台獨的疑慮與擔憂；不過，就結果而言，「兩國論」則是走在主流民意之前，建構出台灣共同體的認知框架，並等待台灣認同的發展追上。

Photo Credit: AP / 達志影像

到了2008年，即便是聲勢如日中天的馬英九與國民黨，也不得不承認台灣認同的主流地位，不只是喊出「燒成灰都是台灣人」的口號，任內也曾表示「台灣指的就是中華民國，台灣是通稱」。姑且不論馬英九是否只是為了選票而偽裝，台灣認同確實已經成為台灣社會最主要的意識形態，直到現在。

於是，當國民黨想要將「鄰國論」操作成「兩國論」，試圖誘使美國施壓蔡英文時，顯然犯下「時空背景完全不同」的嚴重錯誤。一來，蔡英文的言論並沒有挑戰當前的紅線，也就是更改國號、宣布獨立等；二來，國民黨反而陷入「如果中國不是鄰國，那是什麼」的困境中，若國民黨回答台灣、中國都是屬於一個中國，無疑是把自己往中國民族主義的方向推移，也連帶加速九二共識的滅亡。

第二個利空，來自於國民黨議程設定遭到趙少康奪走。國民黨目前正處於黨主席的選舉階段，理論上應該會聚焦在兩位候選人，也就是江啟臣與朱立倫的身上。但是，自從半路退選的趙少康籌組「戰鬥藍」、進行南北串連後，頻頻拋出各項議題，在聲量和聲勢上都有凌駕兩名候選人的狀況。

這種在議程設定上「副將強於主帥」的現象，一方面凸顯出兩名候選人的團隊戰力不足的困境，二方面也會導致在選戰的過程中，兩名候選人將在一定程度上，受制於「沒有參選的第三名候選人」。試想，一旦在接下來的選舉中，多數時候由趙少康發動攻擊，兩名候選人是否要加碼跟進？如果要保持距離，是否又會招致藍營支持者「不團結」、「內鬥」的批評？更進一步來看，依趙少康的意識形態與操作手法，恐怕很難不會重現當年台北市長選舉「中華民國要滅亡了」的經典畫面。

由於國民黨主席的選舉模式，高度依賴既有黨員結構，而其中最具組織性的黃復興黨部，又以深具中國民族主義聞名，可說是和趙少康一拍即合。當「鄰國論」成為黨主席選戰接下來基本模板後，可以預期選戰將會越來越往「爭奪中國民族主義」發展，自然也就離台灣認同與台灣民族主義越來越遠。

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新任中國國民黨主席恐成深藍傀儡

本次國民黨主席選舉的結果，直接影響明年的地方選舉，也是決定國民黨能否拿回2024執政權的前哨戰。國民黨能否給予選民新的氣象，並不是等到新任黨主席產生後才開始營造，而是在黨主席的選舉過程中，候選人的各種訴求、語言，乃至於肢體動作，都會對黨的路線產生影響。

事實上，從上週剛結束的國民黨主席政見發表會來看，也完全應證操作「鄰國論」，不但對主要候選人江啟臣、朱立倫沒有什麼正面效果，反倒是讓原本處於邊緣位置、長期主張兩岸統合的張亞中，輕而易舉地透過高喊「與北京協商和平」、「成立三億打鬼基金」的「深藍且紅」姿態，戳破江、朱二人一邊往中國民族主義靠攏卻又想裝中立的惺惺作態。

總而言之，國民黨兩名候選人除了在宣布參選前後，有針對彼此的政見或願景進行交鋒之外，目前來看，可說是大幅喪失主導議題的能力，並且為了黨內深藍的選票，頻頻往中國民族主義的立場前進；加上趙少康以戰鬥藍召集人自居，挾著媒體資源積極發揮影響力，讓這兩名候選人有如他人手中的線控木偶，在被設定好的議題中隨著節拍起舞。

試問，不管是誰出線，這種沒有辦法主導議題、展現主控力的黨主席，真的有辦法讓選民重拾對國民黨的支持嗎？在選舉過程中一直往中國民族主義靠過去的黨主席，真的能夠讓選民相信他是台灣認同的一份子嗎？這樣的黨主席，會不會只是趙少康「垂簾聽政」的年幼光緒？

從近日的國內外局勢來看，「鄰國論」不過是一個不足為道的小插曲，好比是大海中的袖珍浴缸還沒有塞子。然而，觀察藍營操作「鄰國論」的過程，卻不難發現國民黨之所以面臨到此刻的支持度低落困境，背後都有許多合理的邏輯與原因；而「鄰國論」帶給國民黨的，將會是越來越多的負面效應。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

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