明知買進有價值的股票「BUY & HOLD」，為何還會手癢想出場？

文：張佳瑩（理財規劃顧問）

故事要從客戶⼩⽅說起，身為投資新手的他，定期定額做投資已經有⼀年多的時間，常努⼒地吸收相關投資資訊，希望能夠讓⾃⼰的資產穩定的成長。

前⼀陣⼦台灣的疫情突然爆開來，全國防疫進入三級緊戒，股票也隨之波動了好幾天，⼩⽅看到網路新聞標題：「台股單⽇狂殺逾1400點 網驚：去年3⽉股災重演」，讓他對於「長期持有」產⽣了信念上的懷疑。於是小方查詢去年3⽉的相關新聞，發現當時候，不少評論是因疫情可能引起的股市修正，恐怕會如2008年雷曼兄弟的⾦融風暴時，來得更久......當時也引起投資者的⼀陣擔憂與恐慌熱烈著討論著是否該出場，現⾦為王？

價值投資這件事，許多人存在誤解

許多投資⼈在思考投資策略時，相信對「長期持有」必定不陌⽣。但長期持有真的就像我們想的那樣，買了就不動嗎？「Buy & Hold」看起來很簡單，但究竟有何⼼法可以讓我們在⾯對市場的波動時，安然淡定？最近有⼀個客⼾跟我討論了關於投資的事，以下是我們對話的摘要客⼾：為什麼⼤家都這麼熱衷「投資」？好像不進市場就跟不上⼀樣，媒體上也⼀堆「名師」。

Stella：那你覺得為何投資這話題會這麼熱？ 小方：因為沒錢吧？對未來感到茫然 Stella：那麼如果有錢就會有⽅向，不茫然嗎？ 小方：好像也不是這樣...？

在理財規劃的實務上，很多⼈滿⼿商品：股票、保單、債券，但仍然不知道到底這樣做，能不能安⼼退休，能不能完成我⼈⽣的⽬標？靜下⼼來思考：有錢就⼀定會安⼼嗎？有錢了，就會知道⾃⼰該怎麼理財，遇到外在環境波動，就可以處之泰然嗎？

你是⾦錢的主⼈還是僕⼈？若沒有⽬標，就如同沒有⽬的地的旅程，不知道⽅向、不知道須預備多少旅費、也不知道該花多少時間，只是漫無⽬的的走著，還有可能走錯⽅向⽽不⾃知。唯有設定好⽬標，做好⾦錢管理，透過妥善的⾦錢管理與投資，放⼤效益，管理慾望，懂得知⾜，整合⽽能經營出富⾜的⼈⽣。

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到底要如何成為「⾦錢的主⼈」呢？在投資進場前三點提供給你參考：

設定目標

相信很多⼈看過這個建議，但設定⽬標有何需要注意的呢？

常⾒的⽬標不外乎結婚、⽣⼦、買⾞、買房、退休，也有比較圓夢類型態如環遊世界、⾃⼰創業開店等。不論你的⼈⽣有幾個⽬標想完成，但時間只有⼀個不可能倒帶重來，因此在設定⽬標時往往是同時間進⾏的，若是傾資源在單⼀⽬標上，到時候就會發現其他的⽬標得被迫改變了。

例如因為現在房價⾼，銀⾏不得不將貸款年限延長⼜延長，許多⼈的房貸30年，試想貸款就是跟未來的⾃⼰借錢，未來的⼯作收入⼀部分都已經被銀⾏伸到我們的⼝袋中「搶」走了，等償還房貸的那天，也已是將退休的年紀，那退休時只剩⼀間房⼦，退休⽣活⼜該怎麼辦呢？

因此，務必將其他的財務⽬標放進來，⼀同規劃、分配資源，才能把未來的藍圖依照我們想要的畫的清晰。

選擇工具

因著⽬標來選擇適合的⼯具：有了⽬標，也確認收⽀平衡、風險規劃也完整了，接著就是要進⾏投資了嗎？先別急。

⽬標明確後，必定也會有實踐的時間表，這時候依著時間表才能選出適合的理財⼯具來協助我們，就如同如果你只有四個⼩時要從台北到⾼雄，那麼勢必無法選擇騎腳踏⾞或是騎機⾞；相反的若你有4天，想要健康⼜安全，也可以選擇騎⾃⾏⾞。

如果我們把短時間想完成的⽬標，也放到投資市場中，若正巧遇到5⽉份的下跌，⽬標⼜無法延後，那可能就得認賠出場，這就是時間太短、遇到波動的風險，即使是知道要長期持有，也會被迫無法長期持有。

持續補充正確財商知識

多⽅學習理財的知識，建立⾃⼰的核⼼價值：2013年諾⾙爾經濟學獎得主尤⾦法⾺曾說：「在⾦融學術研究領域中，每20年才能找到3-5個新的有效投資想法，但⾦融機構每週卻能夠推出10種新投資概念的產品。」

由此可知，投資理財的概念原理不花俏，但商品卻是百百種，假如不能抓緊理財的核⼼思想，將有可能被商品、受環境影響帶著走，就會產⽣買了⼀個以為保本的投資型商品，進場投資了，卻仍然盯著盤、受到⼤家要不要停利、要不要下⾞的影響，或是想著長期持有、資產配置，結果投資的還是某⼀產業偏多的商品。

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別用結果來找秘訣

許多理財成功案例，看的都是結果論，看到了成功就想問：成功的秘訣是什麼？卻忽略了成功秘訣背後的原因更為重要。

因為，這代表著你是否相信這樣的模式，除了值得相信外，還符合每個⼈的需求、想望，以及客觀的知識架構是否正確，若無法有這些知識、價值觀來作為我們理財決策的底氣，遇到波動時就很難冷眼旁觀，⾃然也就無法做到真正的理財3EQ（克服貪心、克服恐懼、堅守紀律）。

天鵝之所以能夠優雅地在湖⾯游泳，並不是她沒有努⼒、沒有動作，⽔⾯下的她仍然得做著划⽔的動作，才能維持平衡、與持續前進。

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航