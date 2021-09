我們總說最大的敵人是自己,而最強的對手是時間。

而時間,的確是育齡女性的最大天敵,然而好孕門診這麼多年以來,我卻總是在診間裡遇到那些已經備孕超過五年,卻依舊無法成功好孕的初診。

五年的光陰,說長不長、說短不短,但如果能認真規劃、使用,也還真的可以改變、發生很多事情。

我們往往高估了1年內的自己,卻也總是低估了10年後的自己。

就讀國中三年級的青澀,在五年後就會蛻變成亮麗的大學新鮮人;而馬斯克的SpaceX預計用五年的時間完成可以讓至少100名乘客往返火星的運輸計畫,五年的光陰真的是可以投下許多的願景。

唯獨在「備孕」這件事情上,能否順利懷孕的優勢條件,將隨著每一個五年的時光流逝不斷消失,甚至⋯⋯如果你是30歲之後才開始認真備孕,那麼你能否確定自己的「好孕力、好運氣」,會不會可能無法再有下一個五年?

37歲的生育力,會呈現斷崖式的下降

世界各國期刊所發表之研究結果均指出:「女性的生育力,從生命『第四個十年』的起頭就開始下降(原文:“Fecundity in females begins to decrease during the 4th decade of life , with subfertility becoming more pronounced at age 35.”)」第四個十年,意指超過 30歲。此外,女性35歲之後生育力下降更加明顯(ref.1),到了37歲左右甚至會呈現斷崖式下降(ref.2)。(原論文中並沒有直接出現「斷崖式」的詞彙,這是心容醫師個人的臨床經驗)

但是這個現象,很顯然的並非廣為人知。

一份來自加拿大的研究報告(ref.3)指出,有許多未生育的婦女認為「自覺的健康與舒適」對於生育力的影響大於「年齡」這個因子。但,這3000多位年齡介於20-50歲之間的受試者中,有一半以上的人在16個與「懷孕」及「人工輔助生殖」的問題中,答對不到6題。

「不了解生育力會隨著年齡下降、因而可能推遲生育」的隱憂,普遍存在於世界各國,美國(ref.4)、瑞典(ref.5)、以色列(ref.6),都曾經針對國內大學生的生育概念及意識進行調查,而結果也都十分相似。

也就是說,全世界的年輕人,對於「年齡,會導致生育力下降」這檔子事都一樣沒概念。

一般民眾缺乏「年齡,會導致生育力下降 」觀念

2016年,一篇來自美國的特殊研究(ref.7),因為發現一般民眾對於「年齡,會導致生育力下降」的這個概念普遍缺乏,因此提出呼籲:

醫療專業人員與整個社會,應該要支持女性實現其個人的生育目標,不管這些目標是想要好幾個孩子、或者是完全不想要孩子。

醫療保健提供者的重要使命是廣泛傳遞有關「生育率下降與年齡極度相關」的訊息,因為有愈來愈多的女性延遲生育,以追求職業、獲得經濟保障或是等待合適的伴侶出現。

也因此,幾乎是所有從事人工輔助生殖醫學的相關醫師們,總是大聲疾呼:「能趁年輕趕快生育,就要趕快生育。」而這可不是危言聳聽或是販賣恐懼!

【 生育列車的班次價格表 】

票價 = 治療所需花費。

車速 = 治療效果。 35歲前是第一班車。 票價較低、且車速較快,很輕鬆容易地就能抵達「將小惡魔抱在懷裡」的弄出人命終點站。 35歲-37歲是第二班車。 票價會相對提高,車速是有比較慢一點,但通常還是能順利抵達終點。 38歲-40歲是第三班車。 第三班的這個車次,搭起來已經不是那麼輕鬆愜意,票價可能已經翻倍,而且車速卻可能達不到原本的一半,尤其是並非人人都能抵達終點。 40歲以後就是末班車了。 車票可能已經是天價,而且也無法保證能抵達終點,若非必要,請千萬不要選擇搭上這一班車,實在是太辛苦了。

人工輔助生殖(含人工與試管療程)的介入,其實無法「完全」彌補「因年齡而失去的好孕優勢」

【 108年人工生殖施行結果分析報告 】 衛福部國民健康署在今(2021)年六月發表「108年人工生殖施行結果分析報告」,共來自 87所人工生殖機構資料整合的懷孕成功率。 來自配偶間之新鮮胚胎,於植入週期之「懷孕率」。 小於35歲是49.7%,35-37歲是46.7%,38-40歲降到38.2%,大於 40歲則驟降到18.6%。 於植入週期之「活產率」。 小於35歲是40.7%,35-37歲是34.4%,38-40歲降到23.9%,大於40歲則驟降到8.6%。 來自配偶間之冷凍胚胎,於植入週期之「懷孕率」。 小於35歲是60.2%,35-37歲是54.1%,38-40歲降到45.8%,大於40歲則驟降到28.5%。 於植入週期之「活產率」。 小於 35歲是 49.5%,35-37歲是41.9%,38-40歲降到32.8%,大於40歲則驟降到16.2%。

每過一年,女性的生育力都會像是青春小鳥般的一去不復返,即便是積極的以人工生殖醫療介入,但還是能明顯看出「年齡級距之間」的成功率差異。

不過,雖說台灣近十數年的生育率逐年下降,今年更是在全世界敬陪末座,拿了倒數第一名,但我個人卻是觀察到了兩個很奇特的現象:

大部分的生殖中心都門庭若市、人潮洶湧,且其中也不乏看起來相當年輕的女性面孔。 來到我門診調理好孕的初診,有許多人早就是備孕多年,年齡已經直逼 37、40大關,卻竟然還沒完整進行過所有的好孕檢查,竟以非常消極的方式在面對著「遲遲無法順利受孕」的情況。

這不禁讓我思考「或許⋯⋯不是大家不想弄出人命」,而是在好孕的路途上,並沒有獲得適當的支援。

我們先拋開有關社會、政治層面的複雜議題不談,我個人認為「這些已經努力多年,卻仍然徬徨無助的求子女性,很可能是因為一直沒有找到適合她的醫療資源(包括醫師與醫療院所)」。

