《我那麼拼命，就是不想平庸至死》：只有承受人生的顛沛流離，才能迎來溫暖明媚的自己

文：慕新陽

所謂努力，不過是為了戰勝人生的殘酷

01

聽朋友說起過這麼一個真實的故事：

一個來自貴州的男生，在上二年級的時候父親就因為一場車禍去世了。一個家瞬間沒有了支柱，母親也沒有工作，日子過得異常艱難。

母親在媒婆的勸說下改嫁，再婚之後卻發現對方是一個整日酗酒的酒鬼，一喝醉就打罵母子。因為天天挨打，日子變得雪上加霜，男生早就想逃脫這個牢籠，初中還沒上完就去天津打工了。

口袋裡只有一千五百塊錢的他，來到了天津這個完全陌生的城市，只能一邊吃泡麵、睡車站，一邊四處找工作。

年紀太小，沒人敢要。幾經輾轉，男生最終被一家不是很正規的KTV聘用為服務生。有了收入，有了希望，剛開始他挺開心的。然而，沒過多久他就遭到了各種惡意的侮辱和恐嚇。不得已，他只好選擇逃回了老家。

回到縣城後，他在當地的工地上當起了小工。整天汗流浹背做著苦力，賺著微薄的薪酬，皮膚被太陽曬得鑽心的疼。伯父實在看不下去，給他重新找了份工作，又給他介紹了一個農村的女生，讓他結了婚。

讓他沒想到的是，這個夢想著一夜暴富的女生，在嫁給他後，竟然慫恿他借錢炒股，結果全部賠了進去。之後，她竟然跟著其他男人跑路了。

擺在男生面前的，是一段幻滅的婚姻和一百五十多萬的債務。

女生跑路，少不了村裡人的風言風語，母親更是一病不起。男生整日守在床前，以淚洗面，覺得天都要塌下來了。

男生幾次跳河，都被好心的村民救了上來。如果不是村裡人帶他一起做礬石生意，他絕不會有今天的美滿。

那時候，市里興建藥材市場，村裡原本不起眼的礬石資源被政府看中，不少村裡人都靠礬石生意富足起來。

後來，男生終於把債務還完，還因為生意結緣，認識了現在的另一半。

有人對他說：「你可真行啊，要是換作是我，這輩子早就放棄了。」

男生只是淡淡地回了句：「我這一輩子啊，只有更壞沒有最壞了，大風大浪我都挺過來了，還有什麼過不去的！」

法國思想家羅曼．羅蘭說：「世界上只有一種真正的英雄主義，就是在認清生活真相之後仍然熱愛生活。」

是啊，熬過那麼多暗無天日的黑夜，如今的他，已然練就了一身剛強之軀，更珍貴的是，他有了一顆堅強的心。

02

電影《終極追殺令》裡，女孩瑪蒂爾達問老殺手萊昂：「人生總是這麼苦，還是只有童年苦？」

萊昂的回答是：「總是這麼苦。」

也許人生來就是苦的。有的人活在蜜罐裡，不過是為了躲避苦澀的侵蝕。而大多數人都漂泊在漫無邊際的苦海裡，惶惶不可終日。

朋友蘇可曾跟我說起他的過去。

二十四歲那年，蘇可帶著五千多塊錢來到了上海。幾經輾轉找到了工作，月薪不過才七千五百塊，還要支付每個月三千塊錢的房租。

為了生存，蘇可拼了命地賺錢，淩晨三點還在做兼職。半夜食物中毒嘔吐得厲害，卻因為怕花錢不敢打救護車電話。

二十五歲，家裡破產，欠下兩百萬的巨債。而他的月薪已經兩萬兩千五百塊，但他住的是無法直起腰來，兩個人一間的閣樓房。攝氏四十度的夏天，他不捨得開冷氣，甚至連蚊香都要掰成好幾段。為了省錢，他一年沒有買新衣，每天都只吃三十五塊錢的便當。

到了二十六歲，蘇可的工資達到了每個月四萬元，有能力幫家裡還錢，還交了女友，卻還是穿著三年前買的衣服，每天加班到晚上九點，吃公司的工作餐。

一直以來，蘇可對家裡都是報喜不報憂，朋友圈也從來只發快樂的人和事。記得他曾說，最快樂的事情，就是努力攢錢，想像著給女友買鑽戒求婚。哪怕再苦，一想到生活還有目標，身上就有無窮的幹勁。

有一次聊天，我突然冒出了一句：「蘇可你是不是都不會哭的？」

我有些尷尬，覺得這樣問會有些冒失，可是他倒是很愉快地回了句：「我哪有時間哭啊。」

是啊，如他一樣，連吃個滷雞爪都要拍張照片發朋友圈炫耀，還不忘附上一句「今天這個雞爪真好吃，老天爺其實對我還不錯」的人，還會在意什麼煩心的事情呢？

可是生活還是跟他開了個大玩笑。

就在蘇可二十八歲跳進了新公司，月薪八萬元，買了房子，還結了婚有了寶寶後，卻被查出患了肝癌。

為了不讓家人擔心，蘇可仍然和老婆孩子正常視訊，聊天開玩笑，每個月照常回家一次，每週卻獨自偷偷一人去化療。化療很痛，人衰老得很快，頭髮也大把大把地往下掉。他總是跟老婆開玩笑說，頭髮變少是因為加班；對爸媽說，白頭髮不過是打遊戲累的。

為了營造平安無事的氣氛，他依然只發最好的事情到朋友圈，把最好的狀態呈獻給別人。他只想多賺點錢，更多地留給老婆孩子和父母。

看著他在朋友圈裡和同事聚餐，去海邊旅遊，買了新衣和跑鞋，我也絲毫未察覺出什麼異樣。直到有一天為他慶祝生日，他才鼓起勇氣告訴了我們這一切。觥籌交錯中，我們都濕了眼眶。

那晚，我們都給了他一個擁抱。我們想用這種無聲卻最溫暖的方式，給他一點慰藉。而事實上，他並沒有我們想像中那般脆弱。他的話讓所有人再度落淚：「對我來說，從來都沒有覺得什麼是最艱難和痛苦的日子，人生本是一場旅行，也許，對我來說，只是比父母和孩子早下了幾站而已。」

幾米說：「有時候你以為天要塌下來了，其實是自己站歪了。」堅強如蘇可，在經歷一段艱難困苦的歲月之後，再也沒有什麼可以輕易擊垮他，哪怕是死亡。

03

另一個朋友也有過對抗死神的經歷。

就在二零一八年的五月，她體檢時被查出甲狀腺癌，被迫辭去了工作，從高級主管變成了一個一窮二白的失業者。

一次大出血，她被緊急送往了醫院，情況進一步惡化，她又被查出了子宮異常出血導致的中度貧血。因此，身體不斷惡化的她，留院觀察了很久，每天都少不了吊生理食鹽水，注射止血針。

貧血導致她不停的眩暈，最嚴重的那段時間裡，她無法站起來，也無法自理生活。有好心的護士給她送飯，她都沒有力氣拿筷子。

有一次，她自己一個人去排隊，眩暈到無法站立，只好緊緊地抓著旁邊的桌子。好不容易到她了，卻因為醫生寫的配藥不清楚，還要跑到十二樓重新確認。她上去又下來的每一步都非常艱難，身體嚴重虛脫，甚至手裡的液體都無法掛到點滴架上。

她沒有告訴父母，畢竟他們年紀都大了。她也不想麻煩朋友，畢竟請假一天就要扣一天的薪水。就連最想告訴的那個人，她也一直隱瞞著。

她說，沒有人陪她的時候，她只能靠自己死撐。沒有人為她遮風擋雨，她也要成為自己的鎧甲。

她還說：「我不知道什麼時候才能熬出頭，可是我堅信一定能。我之所以這麼掙扎，是為了越過這個坎，看看大難不死會有怎樣的後福。」

如果換作別人，或許早就在診斷出癌症的那一刻崩塌了，眼下無望，前途渺茫，哪還會有對抗命運的勇氣？

人生固然殘酷，但依舊充滿著希望。縱然人生殘酷，也要拼盡全力，來一次華麗的逆襲。

04

你見過獨臂年輕人頂著風雪送快遞嗎？

我見過。

單手騎車、單手打包、單手拿快遞，他從飽受質疑，後來成為公司零投訴、零負評的「一把手」。

「別人能做的，我能做，別人不能做的，我照樣能做。」

如今，他在這座城市成了家，日子雖苦，可是也堅實而溫暖。

「命運給你一個較低的起點，是想讓你用你的一生去奮鬥出一個絕地反擊的故事。這個故事關於獨立、關於夢想、關於勇氣、關於堅忍。它不是一個水到渠成的童話，沒有一點人間疾苦。這個故事是，有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦關終屬楚。這個故事是，上天不負苦心人，臥薪嚐膽，三千越甲可吞吳。」北大才女劉媛媛說的這段話特別振奮人心。

只有承受人生的顛沛流離，才能迎來溫暖明媚的自己。從今往後，風生水起要靠自己，即使一敗塗地也要學會絕地反擊。

書籍介紹

本文摘錄自《我那麼拼命，就是不想平庸至死：跨越迷茫、怯懦、憂鬱、不安、焦躁的勇氣，變成更好的自己》，幸福文化出版

作者：慕新陽

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莫泊桑有一段格言：「生活不可能像你想像的那麼好，但也不會像你想像的那麼糟。我覺得人的脆弱和堅強都超乎自己的想像。有時，我可能脆弱得一句話就淚流滿面；有時，也發現自己咬著牙走了很長的路」。

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航