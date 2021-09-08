王丹：從四個角度解讀習近平「第二次文革」的背後動機

文：王丹（1989年北京學生運動領導人之一，哈佛大學歷史系博士，現為華府智庫「對話中國」創辦人兼所長）

習近平及中共最近幾個月推出一系列重大的政策和願景，包括提出「共同富裕」的口號，封殺所謂「德不配位」的影視明星，收緊反壟斷措施，進一步整肅民企，全面取締補教業，加強對電子遊戲業的管理，提出「農戶承包地退出機制」，掀起新一輪反腐運動，官媒集體轉發文章宣揚「要進行一場深刻的變革」，等等。

一時間，中共政壇充滿了詭譎氣氛，各種傳言滿天飛，外界也咸認習近平準備發動「第二次文革」。要如何看待習近平最近的這些大動作？如何解讀這些動作背後的動機呢？我認為可以從四個角度入手。

1. 中共所有政策都有延續性，不會突發

首先，外界不必過於意外或者震驚。今天中共推出的這些政策，其實都是布局已久，有一定延續性的，並非中國政局突然發生變化。只是有些政策在過去並沒有大張旗鼓進行，現在更明確地提出而已。例如「農戶承包地退出機制」的政策，其實早在2015年就已經開始提出了，2016年和2018年還曾經相繼在一些地方進行試點，只是過去沒有被太多人注意而已。

這當然是一項重大政策變動，但中共用溫水煮青蛙的方式處理棘手問題，這也不是第一次。再例如，對於擁有眾多粉絲的娛樂明星進行定點打擊，也不是今天才開始的。早在2002年著名影星劉曉慶就因為逃稅問題被送進監獄，當時也是轟動一時。

相較而言，現在對趙薇等人的打擊並不是政策的改變，而恰恰是政策的延續或者調節。可以說，「第二次文革」早已經悄悄布局，只是外界始終不敢或者不願相信而已，現在驚呼連連，只能說明對中共和習近平還存有幻想。

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2. 一切瞄準「二十大」

其次，這一系列動作背後的大背景，就是明年即將召開的中共「二十大」。眾所周知，「二十大」將是中共歷史上最重要的會議之一，不僅習近平試圖改變中共40多年來的政治規矩，重新建立最高領導人的職務終身制。

而且，對於中國未來的走向，「二十大」很可能將做出重大的新的宣示，也就是外界所謂「第二次文革」的框架。從時間點上看，提前一年開始為「二十大」要達成的政治目標造勢，並提前排除雜音和障礙，也是中共的慣例。

外界不要以為習近平打破規矩連任，在黨內已經是勢如破竹，毫無阻礙的事情。實際上，習近平本人對此都完全沒有自信。9月1日，他在中共中央黨校中青年幹部培訓班開班式上做了一個「重要講話」，外界比較注意的是他提出的「要丟掉幻想，用於鬥爭」這句話，但我們還應當注意是他的另一段話，那就是：

檢驗黨員幹部是不是對黨忠誠，在和平時期也有明確的檢驗標準。比如，能不能堅持黨的領導，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，自覺在思想上政治行動上同黨中央保持高度一致…能不能嚴守黨的政治紀律和政治規矩，做政治上的明白人，老實人。

這番話清楚地證明，習近平至今仍然擔心黨內有人跟他不保持一致，而且「政治上不明白，不老實」。坦率講，我認為習近平的擔心不可能是毫無根據的。這就是習近平最近開始新一輪反腐鬥爭的真正動機。

3. 維穩重於一切的獨裁心態

第三，要從從政權穩定的角度看。中共用反壟斷和「共同富裕」的口號打擊經濟實力雄厚的民營企業，就是擔心這些具有經濟實力的社會力量，會對中共的統治構成威脅。不管馬雲這些人如何破肝瀝膽地表達忠誠，多疑成性本就是獨裁者的痼疾，他們最終還是不會放心任何有實力建立獨立的群眾基礎的任何力量，不論是經濟力量還是文化力量。

同樣是在9月1日，微博頒布了《明星經紀公司及官方粉絲團社區行為指引（試行）》，其中最引人矚目的一條就是，當明星遭遇輿情事件時，不得煽動粉絲去新聞媒體，國家機關等非娛樂性質微博下「控評」或「刷評」，禁止教唆和組織粉絲線上和線下干擾企事業單位，政府機關正常的工作和公共秩序。

微博出台的這個新規定，背後當然是中共網信辦的授意，在這裡我們很清楚地看到當局的擔心是什麼。他們擔心的，就是任何「聚眾」行為，因此，他們當然要打擊任何有實力「聚眾」的團體和人。如果我們不健忘的話，就還記得中共對於法輪功痛下殺手的直接引發點，就是法輪功動員了上萬人包圍中南海。

只能說，現在的中共領導層，比江澤民時期還要緊張，不要說宗教性質的團體，連「飯圈」這樣的民間文化性質的聚會，也已經讓他們風聲鶴唳。當然，我們也可以反過來看中共的進一步緊縮的政策：他們如此緊張，更加說明了他們對於社會穩定和統治基礎的缺乏自信。他們為什麼如此缺乏自信？這才是最有意思的問題。

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4. 已有「閉關鎖國」的打算

最後，從外部環境的角度看，我認為中共已經研判：不僅中美關係不可能在可預期的未來有所改善，而且整體的外部環境也會進一步惡化。尤其是，如果中共真的決定對台灣有軍事行動，來自國際社會的孤立和制裁，是中共完全可以預料的。

非常有可能的是，習近平已經做好準備，在他的第三個任期內，中國在世界格局中將陷入孤立，從而被迫走上「閉關鎖國」的道路。這一點，從這幾年他對「外交戰狼」們的言行的縱容上，就可以看得出來。

從習近平的角度看，如果中國即將被國際社會孤立，要能挺過這個難關，最重要的，就是維持國內局勢的穩定，所謂「攘外必先安內」。從這個角度看，他開始進一步收緊對任何體制外力量的控制，就是不難理解的了。

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本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

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