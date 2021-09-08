【串流哈燒片】Netflix《紙房子》 第五季：缺少最初兩季的鬥智感，但為了結局反轉仍值得追看下去

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西班牙影集《紙房子》第五季已經在Netflix播出，本季比照《亞森羅蘋》、《魔鬼神探》拆分成上下兩部分，第一輯只有五集長度，照例又故意斷在逼死人的地方，也犧牲了重要角色。讓人直呼是準備跟《TOKYO MER～行動急診室～》一樣讓觀眾寄刀片嗎？

熱門影集《紙房子》是一部鬥智犯罪搶案影集，劇名就是指在囤積紙張的房子裡發生的故事。描述一群搶匪準備充分、歷時多天，以超高智力搶劫西班牙馬德里皇家造幣廠（The Royal Mint of Spain）的故事。

他們計畫在11天的占領時間裡，希望能夠不傷害任何人的情況下印製全新、無法追蹤到的24億歐元後捲款潛逃，罪犯、人質與警方彼此之間鬥智、鬥力又鬥人心的劇情，誇張的轉折與衝突，每集都能吊足觀眾的胃口，堪稱是西班牙近年的代表作之一。

劇中八位背景不同的搶匪罪犯都以城市名字為代號，身分不明的神秘策劃首領「教授」，一直在外部掌握狀況，遠端操控指揮整個團隊的犯案行動，其他人則在造幣廠內控管人質與維護秩序，並要與外面的警方交戰，存活的搶匪被迫離開藏身處，在新成員的協助下策劃搶劫西班牙銀行。

但在五個月的受訓過程與佔領鑄幣廠期間，這群犯罪天才逐漸產生情感的化學變化與人心的複雜程度，而耗費多年編織細密計畫的教授，卻忽略了感情的變因。在多方失控的狀況下，讓原本應該是不見血的理想犯罪成為充滿血腥的狂亂事件。

Photo Credit: Netflix

影集採故事發生過程的實際時間，穿插倒敘、跳躍方式等敘事方式，全劇情節聚焦在單一搶匪案件，並角色隱藏的動機、不牢靠的敘事者以增加複雜性，且每個人都有自己的意見與立場，會因為人物的想法與行動而讓狀況突然生變，因而難以預測後續會發生的情形。

劇情不落俗套、情節巧妙複雜、故事敘事順暢、角色刻畫富人性特色，顛覆以往的搶劫劇類型，解構了傳統好人與壞人的概念與意義，談論的主題卻是非常正經嚴肅的社會議題，直指並諷刺西班牙的社會經濟狀況。

「搶案是一門藝術」。雖然主角群眾多，故事從最吸引人的主要擔當搶匪「東京」塞蓮娜奧莉維拉為主要敘事者，「東京」的髮型打扮、服裝造型取材自經典電影《終極追殺令》裡娜塔莉波曼（Natalie Portman）飾演的瑪蒂達，從「東京」的女性角度、熱血率真重情義、性情嗆辣火爆、情緒波動又瘋狂失控的個性，導致破壞了教授原本鉅細靡遺的完美做案計畫，也為這群烏合之眾搶劫西班牙銀行的劇情添加了更多可看性。

Photo Credit: Netflix

而且劇中刻意安排了「東京」、「奈洛比」兩位搶犯、人質談判專家蕾凱兒，及造幣廠員工莫妮卡、英國大使的女兒人質艾莉森五個女性主要關鍵角色，劇中主要的女性角色雖然比男性少，卻擁有各自的鮮明特色，並佔據故事劇情的重要性，與許多重要劇情轉折都息息相關，更著重女生的各種樣貌與往前邁進的過程。

例如乍看之下有些瘋癲的奈洛比，其實內心冷靜自持聰明有彈性，能夠誠實面對自我與現實狀況，可以迅速調整心態與設定目標，讓整個搶劫計畫成功順利第回到正軌。

夯劇《紙房子》原本是西班牙Antena 3電視台拍攝、於2017年5月播出的15集迷你影集，起初規劃成單集70分鐘、前半部九集、後半部六集，而後吸引線上影音平台Netflix的注意，因此由Netflix收購取得了全球播映版權，並將這部影集重新剪輯與配音，成為每集45分鐘，第一季13集、第二季九集，共22集影集，於2017年12月重新在全球上線，並且快速地成為2018年Netflix收視率最高、最多人觀看的非英語發音類劇集作品，播放量甚至超越了《怪奇物語》，引爆全世界的觀看熱潮。

當《紙房子》第一季推出後造成極大的轟動，讓不少劇迷訝異原來除了美劇、英劇之外，西班牙的影集竟然如此精彩好看，故事編排巧妙，情節滿富戲劇性。

劇中的罪犯原本計劃不傷害人質的情形為自己印鈔票，搶劫犯與人質都穿著相同的紅色工作服，讓警察無法從遠處分辨出罪犯或人質，並戴著超現實主義藝術大師薩爾瓦多達利（Salvador Dali）的面具，打扮酷帥有品位，把搶案給包裝地非常有情感，連結著社會大眾情緒，而壞人做好事、對抗體制、反資本主義的主題激起了觀眾的共鳴。

《紙房子》的第一、二季可以稱做神劇，教授根本就是神的存在，所有的劇情張力與刺激橋段都靠教授鋪陳，但中間第三、四季的過程有些混亂，劇情也變得比較差。教授形容他們就是反抗軍，因此獲得民眾的支持，甚至還有民眾也戴達利的面具，讓人聯想到電影《V怪客》。

Photo Credit: Netflix

回顧一下，在第四季因為「奈洛比」被甘迪亞槍殺之後，一夥人才開始懂得團結力量大，教授與艾莉西亞席耶拉正面交鋒的安排也算不錯，劇情也交代了「東京」的過去與取名東京的原因。

第五季劇情敘述搶匪們已經被關在西班牙銀行裡超過100小時，教授被席耶拉抓住，但還沒準備好任何逃脫計畫，搶匪們成功救出里斯本，卻犧牲了一位同伴，這時候還出現比以往都更強大的敵人軍隊，透過軍事衝突引發劇情張力，導致從搶案擴大變成戰爭，劇中的主要角色「東京」將有非常重要壯烈犧牲的戲份，讓這場西班牙史上最大規模的搶劫案即將迎向最終局。第二輯將於12月3日播出。

從Netflix接手後，《紙房子》的製作費已經是原來的2.5倍，整體來說，第五季表現的算是中規中矩，拍攝規模確實大幅提升，格局越做越大，劇情節奏很快，鬥武器與動作場面變多了，槍戰戲很精彩， 打戲行雲流水一氣呵成，加入軍方警方爭權奪利，也是一條值得一探究竟的故事線。

Photo Credit: Netflix

不過，這季缺少了最初兩季的鬥智感，角色有些智商降低部份，回憶片段來來回回有點多，但劇情仍充滿帶入感，很多情況都讓觀眾也想加入戰局之中，有很精彩的部分，也有令人感到不耐煩的出戲片段，但為了結局還是一定會追看下去。

例如少了教授碎念的片段讓搶匪沒有計劃一團混亂、搶匪開始自亂陣腳變弱、在危急時刻還在幫嬰兒取名的片段、抗壓性太差的斯德哥爾摩、瘋狂向丹佛告白示愛的馬尼拉、很現實的渣男阿杜洛，以及搶匪起內鬨竟讓人質輕易就拿到武器反抗，甚至讓人質疑斯德哥爾摩與馬尼拉根本可有可無是來湊熱鬧的。

第五季第一輯結尾時，軍隊已經攻入西班牙銀行，優勢的火力攻勢與精湛的戰鬥訓練，讓搶匪們節節敗退，保護牆一再被攻破，最後「東京」身中五彈決定留下來為隊友們拖延時間，為掩護其他人逃離而被亂槍射殺，然後引爆手榴彈壯烈犧牲，也是紙房子中繼「奈洛比」完美謝幕後，第二個陣亡的女性成員。

而「東京」的回溯篇幅很長很細膩，應該就是為了讓她領便當先做好鋪陳，以便觀眾對她在最後下台一鞠躬時，有更深刻的認識與感觸，讓她的犧牲充滿了洋蔥。

雖然第五季前半部面臨到如此危急的狀況，但《紙房子》總能不斷地反轉故事的情節發展，因此最後是否所有搶匪都能夠順利脫身？或是全體一起陣亡了？

老實說，最終結局還真的猜不出來。從《佈局》、《第二聲鈴響》到《紙房子》，西班牙的懸疑推理犯罪劇確實讓喜愛看燒腦劇的觀眾越來越難以忽視了！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航