緬甸平行政府民族團結政府正式向軍方宣戰，呼籲全國人民動員革命

緬甸平行政府民族團結政府（National Unity Government，NUG）7日向緬甸軍方宣戰，發起「人民防衛戰」。代理總統杜瓦拉希拉（Duwa Lashi La）在臉書影片說，「全國各地起義反抗由敏昂萊（Min Aung Hlaing）所領導軍事恐怖份子統治」。

2月1日以將軍敏昂萊為首的軍隊發動政變，推翻民選全國民主聯盟（National League for Democracy）政府。反對軍政府統治的民主派人士4月宣布成立民族團結政府，自行廢除軍方主導的憲法，並公布過渡期的民主憲章，主張自己為合法代表緬甸的政府。成員包括被罷黜的國會議員與少數民族領袖等，並擁立遭到關押的翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）和溫敏（Win Myint）分別為國務資政和總統。

《美聯社》報導，杜瓦拉希拉在演說中提出14點聲明，指出在全國每個村、鎮、城市同時起義並宣布進入「國家緊急狀態」。他呼籲動員「人民革命」，也要求軍警加入民族團結政府的武裝部隊人民防衛軍（People’s Defense Forces,PDF）。緬甸有部分民族武裝組織已宣布與民族團結政府聯盟反抗軍方，杜瓦拉希拉也對各民族武裝組織喊話，立即對軍政府發動攻擊並「完全奪回你們的土地」。

民族團結政府總理曼溫凱丹（Mahn Winn Khaing Thann）在另一份聲明指出，發起全面消滅的掌權軍政府的行動是因應「情勢變化」，但他並未具體說明何種情勢。

《Mizzima》報導，人民防衛軍已被指示以在各自駐守地區，奪取軍政府旗下資產，並同時要保護人民生命財產，也要求軍方任命的各級行政人員應立即離開崗位。

《伊洛瓦底》報導，民族團結政府宣戰，預計使得原先在各地的反軍政府武裝衝突上升到另一個層次，全國各地緊張情勢也將加劇。緬甸國防軍原先就在各個民族武裝組織佔領區面臨反抗，如今戰場將擴及都市和鄉區地區，受過軍事訓練的人民防衛軍將投入全國各地的作戰行動。

《Myanmar Now》報導，7日人民防衛軍發出聲明，已攻擊在馬圭（Magway）和實皆（Sagaing）區的五個軍事據點；另一篇報導指出，7日上午，克倫民族聯盟（Karen National Union）武裝勢力和人民防衛軍的聯盟在南方德林達依（Tanintharyi）與軍方作戰，起因是軍方部隊進入克倫民族聯盟的控制的地區。

一位人民防衛軍士兵說，緬甸軍方已部署更多軍力，「如果真的開打，許多當地居民其實都有槍。」她指的是一種當地傳統獵槍Tumi gun，她也說，「他們（居民）會組織起來反擊軍政府，但是令人擔憂的是空襲。」

根據緬甸援助政治犯協會（AAPP）截至7日統計，共有1051人遭軍方殺害，6313人被逮捕關押。

吸引聯合國大會注意

《伊洛瓦底》報導，民族團結政府在國內外享有廣大支持，許多緬甸人視之為合法政府，並認為軍政府是恐怖組織。瓦拉希拉在演說中指出，「我相信基於國家近期情勢，鄰國、東南亞國家、聯合國和世界上其他國家，都理解此舉的必要性。」這份宣戰聲明發表的時間點落在一週後聯合國將於紐約展開年度大會，此外，數日前聯合國東南亞特使也才以人道物資運送為由，呼籲緬甸境內各勢力停火四個月。

《路透社》報導，緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）譴責民族團結政府呼籲起義，並表示此舉不會成功，只是為了吸引一週後聯合國大會的注意。上個月（8月）軍政府領導人敏昂萊自命為看守政府總理，並承諾將在2023年舉行大選。

民族團結政府倉促成軍的武裝部隊，在正式宣佈其獨立運作前已經常和軍方發生小規模衝突。目前不清楚其與各個數十年來反抗軍方的民族武裝勢力，會如何進行協調。

2月政變以後，緬甸人民發起公民不服從運動（Civil Disobedience Movement, CDM）試圖影響軍政府運作；根據緬甸媒體《Myanmar Now》貼出的照片，反軍方街頭抗爭在各地持續舉行，如南部土瓦（Dawei）和西北部卡雷（Kalay）。

民族團結政府的宣戰引起部分地區民眾恐慌搶購物資，社交媒體上一支影片顯示在緬甸商業中心仰光（Yangon）的一處超市，出現民生必需品搶購潮。

2021年9月7日，緬甸民族團結政府向軍政府宣戰，人們湧入仰光一處超市購買食物和雜貨。Photo Credit：AP / 達志影像

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責任編輯：徐卉馨

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