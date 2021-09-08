東京帕運幕後功臣：台灣醫師肩負「輪椅網球」分級重任，不支薪卻甘之如飴

東京帕運於前陣子閉幕，比賽期間不同程度障礙的選手同場競技，仰賴分級師評估並予以分級，台北榮民總醫院神經復健科主治醫師蔡昀岸，在本次賽事擔任輪椅網球分級師，藉由分級也向選手學習。

帕拉林匹克運動會和身障運動中至關重要的分級系統，依據不同的障礙類別與程度，如肢體、視覺與智能障礙來區分選手，讓身障運動更公平，分級師擔負分級重任。

專精於脊髓損傷與復健醫學的蔡昀岸接觸身障運動分級已有16年經驗，並自2012年擔任輪椅舞蹈運動的分級長至今；本次東京帕運中，他擔任輪椅網球運動的主分級師。

蔡昀岸表示，各項身障運動有各自的分級規則，通常分為身體、技術與觀察評估，而醫療專業則是分級師的基礎與後盾。

蔡昀岸解釋，醫療專業用於身體評估時判定選手是否符合參賽資格，技術與觀察評估則讓分級師知道，導致損害的傷病對選手運動表現造成的天花板，並得知哪些表現是可透過訓練達成。

以輪椅網球為例，分級師必須評估選手發球、擊球或殺球等揮拍動作，相對較單純；輪椅舞蹈則要檢視選手的全身動作，特別是軀幹、骨盆等部位，都要仔細評估。

輪椅舞蹈｜Photo Credit: AP / 達志影像

分級師大多由物理治療師、職能治療師或復健科醫師擔任，蔡昀岸提到，儘管分級師具醫療背景，但替身障運動分級時，卻必須暫時忘卻醫療專業。

「醫師常常告訴病人不能做什麼，但分級師評估選手時，則著重他能做什麼。」蔡昀岸表示，「且常做得比分級師認為得好。」

蔡昀岸說，分級師不需對選手做出建議、開立治療，只要以選手為中心，做出正確分級，以及祝福選手有好的表現就可以了。

事實上，擔任身障運動分級師並沒有支薪，還必須定期認證、參與分級與投入研究，但蔡昀岸甘之如飴，「我們從運動員身上學到很多東西。」

他舉例，教科書教導頸椎第7節以下的脊髓損傷病人，才有機會自行移位，但在擔任分級師時，卻看到有第6節脊髓損傷的病人，明明軀幹沒有力氣，卻能巧妙運用肌肉與技巧，也能做出動作並移位，讓他深獲啟發。

成為運動員甚至參與國際賽事，是部分身心障礙者的最高目標。鑽研復健醫學的蔡昀岸，也以擔任分級師的所見所聞，實際協助臨床脊髓損傷的傷友復健。

而本次在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情籠罩下，帕運的分級制度也與以往不同。以輪椅網球為例，多以亞洲的分級師為主，減少航班取消、長程航班的染疫風險。

蔡昀岸提到，這是他首次參與視訊與現場混合分級，他與一名加拿大籍分級師合作，他在現場執行需要接觸選手的工作，對方則透過視訊評估。兩人共同視訊，但又不能在選手面前公開討論，旁人還得協助調整鏡頭，替分級工作增添挑戰。

受疫情影響，蔡昀岸完成輪椅網球分級工作後就返台，無緣留在東京觀賽，但協助帕運賽事也接觸許多志工、教練與分級師，都是促成賽事的幕後功臣，也盼未來有機會再度參與帕運賽事分級。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：羅元祺