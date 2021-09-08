防非洲豬瘟禁廚餘養豬1個月，病毒已兵臨城下專家呼籲「決戰豬場外」

台灣在8月查獲非洲豬瘟病毒，來自越南的走私肉品流入多個縣市。為避免病毒藉由廚餘進入養豬場，農委會主委陳吉仲於8月27日宣布，自該月30日起廚餘禁止進入養豬場，養豬場從9月起全面暫停使用廚餘養豬1個月。

台灣科技媒體中心今（8）日邀請中國文化大學動物科學系羅玲玲副教授，及中興大學動物科學系王建鎧助理教授，提出有關非洲豬瘟防治與台灣豬場的生物安全措施等實務探討。

王建鎧表示，農委會宣布禁止廚餘養豬卻未提供具體風險評估的數據，並說明環保署蒸煮規範不足以阻絕非洲豬瘟的傳播，恐有失信於民的疑慮。

王建鎧認為台灣要重視的是如何有一個安全有效的管理措施，確保安全可接受的循環經濟模式。

廚餘蒸煮關鍵在於實際操作，專家籲借鏡日本經驗

王建鎧表示，廚餘雖為非洲豬瘟傳播風險因子之一，但基於循環經濟與環境污染控制等因素的考量，廚餘再利用做為肉豬飼料，是全球許多肉豬生產國家普遍存在的利用方式。現階段台灣以廚餘養豬的畜牧場規模，佔台灣豬隻數量的12％到16％，於豬肉供應上也佔有相當份量。

另一方面，廚餘養豬對消耗社會日常產生之廚餘與事業廢棄物有巨大貢獻，約佔近6成台灣廚餘產量。

自2018年中國爆發非洲豬瘟疫情後，農委會在多次應變會議中援引環保署《廢棄物清理法》，以廚餘蒸煮規範為基準管理廚餘轉作豬隻飼料。

王建鎧認為農委會近日宣告禁止廚餘轉供飼料養豬，卻未提供推翻環保署法令之具體風險評估數據，說明環保署蒸煮規範不足以阻絕非洲豬瘟的傳播，恐有失信於民的疑慮。且短期內民生廚餘轉以焚化爐或掩埋處理，也將造成額外環境負擔。

王建鎧表示，廚餘蒸煮的關鍵在於實際操作上如何讓中心溫度達到法規規定的要求。如果業者真的達到要求，從已知的科學知識來說，是可以消滅病原的。王建鎧表示管理上如何落實，就有待主管機關與業者的合作。

王建鎧說明日本面對非洲豬瘟的壓力與台灣相似，但日本設置集中式高效廚餘處理單位，以確保廚餘轉作飼料之生物安全性及飼料供應確保之目標，而非斷然禁止，說明了其技術與成本皆非不可實現。王建鎧分享歐盟雖然在法規上禁止廚餘養豬，但也自2018年起不斷評估是否放寬相關規定以及可行的配套措施，歐盟所參考的就是日本經驗。

王建鎧認為台灣要重視的，是如何有一個安全有效的管理措施，確保安全可接受的循環經濟模式。此外，以本土黑豬為主的廚餘養豬場，是否得到足夠而確實的配套方案支持度過疫情，避免毀滅性地打擊本土傳統特色肉豬產業，也是必需慎重考慮的問題。

從「決戰境外」到「決戰豬場外」，外購豬隻的隔離常被忽略

歐盟家豬部（European Union Domestic Pig Sector）曾於2018年在學術期刊上發表了一篇文章，盤點與非洲豬瘟相關的科學文獻後，歸納出37項非洲豬瘟的防疫措施，並針對商用、非商用以及野外豬場，評估這些防疫措施在減緩病毒傳播的重要性。

羅玲玲指出，台灣面對非洲豬瘟的策略從2年前開始就以「阻絕境外」為最高指導原則，境內防疫可能就因此相對地被輕忽，這是需要特別留意的。面對如今非洲豬瘟病毒已兵臨城下，羅玲玲也提醒防疫目標要從「決戰境外」轉為「決戰豬場外」。

借鏡歐盟家豬部所提出的多項防疫措施，羅玲玲特別提醒，針對外購豬隻設立隔離期與隔離場，在台灣新建豬場的狀況下常被忽略，這是違背養豬基本原則的事。

針對豬場的生物安全，羅玲玲也曾依照台灣的情形撰寫過相關的安全守則，她提醒養豬場的門禁以及運入場內的物資都須特別留意。

由於進出豬場的車輛種類眾多，羅玲玲表示目前豬場業者都會謝絕業務人員的車輛。最好的方式就是讓這些車輛在場外，不要直接進到場內。

對於人員的管制，羅玲玲也提醒豬場內的工作人員，應避免進到其他偶蹄類動物的飼養場所、肉品市場及屠宰場，豬肉相關的食物禁止在養豬場內進行，也不得將廚餘帶入場內。尤其接下來適逢中秋連假，更是不能在豬場方圓一公里的範圍內烤肉。

另一方面就是環境的清潔與消毒，羅玲玲提醒運入養豬場內的所有物品都須依照物品特性進行清消，例如：75％酒精噴霧、紫外線照射、消毒液噴霧等，尤其場內膠鞋禁止踏到場外，也務必留意膠鞋的清潔。

有媒體提問是否須留意飼料添加物（例如肉骨粉）裡殘留病毒的風險，王建鎧表示一來要看原料輸入國是否有疫情，再來就是是否有考慮做病毒殘留檢驗。王建鎧認為目前遇到的困難是，即使從現行抽檢的樣品上頭發現含有非洲豬瘟病毒的DNA序列，病毒殘留是否仍有活性，目前科學研究尚未有太多的數據，因此難以評估風險有多高。

羅玲玲則指出，台灣飼料使用肉骨粉的比例其實很低，若是要留意的話就是當中的添加物，是否來自有非洲豬瘟疫情的國家。

王建鎧最後提醒，不論是台灣民眾或是來自東南亞的旅客，發現入境夾帶肉品的情形還是較為頻繁，這是主管機關在宣導和查緝上需要思考的，也不單單是農委會就可解決，需要跨部會的合作。

王建鎧表示境外輸入的壓力如果無法有效管理的話，境內的壓力會愈來愈大。儘管輸入這件事有困難，主管單位仍要盡最大的努力，把所有可能輸入的源頭縮小。這時候對於境內、或現場工作人員、運輸，其壓力才可控制到可接受的範圍。

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核稿編輯：羅元祺