本土增7例，板橋幼兒園與染疫機師皆為Delta但基因定序不同，新北市9日起餐廳取消內用

中央流行疫情指揮中心今（8）日公布新增7例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土確診個案、2例境外移入。陳時中表示，今天新增案例主要是由幼兒園群聚疫情擴張到社區，包含1名台大醫院的麻醉護理師、1名先前自埃及返台的幼兒園家長與1戶社區居民皆確診。

其中，幼兒園相關個案定序結果皆為Delta變異株，但是與染疫機師的Delta病毒序列不同，因此來自不同感染源。

新北市長侯友宜也在下午記者會指出，明（9）日起至15日啟動強化二級警戒餐飲防疫管制，餐飲業、美食街、夜市等皆禁止內用，僅供外帶。公有運動場館不開放，包含室內運動中心、體育館，與室外籃球場、游泳池、棒壘球場等；藝文場館同樣不開放，圖書館僅提供線上預約與定點取書，風景區人流管制則降載50％。

本土新增7例皆來自新北市

指揮中心說明，今天沒有新增死亡個案，新增7例本土個案，為2例男性、5例女性，年齡介於30歲至80多歲，發病日介於8月27日至9月7日，個案均分布在新北市；其中6例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

昨（7）日有8萬4685人接種疫苗，目前疫苗覆蓋率達44.96％、劑次人口比為49.29（劑／每百人）。發言人莊人祥則公布，昨日疫苗不良通報事件有97起，包含43例非嚴重不良事件、47例疑似嚴重不良事件與7例死亡。其中，死亡個案中，接種AZ疫苗者有4起、莫德納1起與高端2起。

幼兒園群聚案基因定序與機師不同，感染源尚未確認

陳時中表示，新北社區染疫的大樓已有6人確診，新北市今日進行清空與消毒，指揮中心也安排集中檢疫所提供入住。而該名自埃及返台的家長，目前列在境外移入個案，原先在8月4日機場入境與隔離結束採檢時都是陰性，因為接觸確診者於9月6日採檢後，才驗出陰轉陽、Ct值37.9。

由於基因定序後發現，幼兒園群聚的個案確定為Delta變種病毒，但是與染疫機師的Delta病毒序列並不同，有些人推測幼兒園案的來源是自埃及返台的家長，陳時中則回應，目前該名家長因為病毒量低，目前基因定序結果尚未出爐，「現在要說他把Delta帶進來還有點太早，」在未完成疫調前無法做判斷。

Photo Credit: 指揮中心

目前整起幼兒園群聚事件已經匡列1062人、居家隔離1013人，目前檢驗出陽性總計22人，還有633人在檢驗中。陳時中也指出，未來社區需要進行隔離者應該會增加許多。而機組員回溯採檢的專案，目前採檢全為陰性，企業內仍在進行其他人員的普篩，未來檢驗結果出爐指揮中心也將再公布。

Photo Credit: 指揮中心

台大麻醉科護理師染疫，為國內首起莫德納疫苗突破性感染

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳則表示，台大醫院目前只有1人確診，即為與幼兒園群聚案住在同棟大樓的麻醉護理師，自行通報院方有呼吸道症狀，6日採檢驗出陽性、Ct值為38，台大醫院當晚也啟動疫調。

雖然Ct值高、病毒量很低，但因為台大醫院收治許多嚴重疾病病患，抵抗力較差，院方也採較為嚴謹態度的態度處理，匡列確診個案曾摘下口罩用餐時的密切接觸者11位、其他戴口罩期間長時間接觸者81位，昨日採檢PCR確認皆為陰性。

此外，醫院也擴大採檢該名護理師到過空間的同仁，並針對開刀房與環境做消毒，目前檢驗也全為陰性，台大並無第2名確診者。而該名護理師已完整接種過莫德納疫苗，7月8日就打完第二劑，因此屬於突破性感染，也是國內首起莫德納疫苗的突破性感染個案。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺