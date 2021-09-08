墨西哥最高法院裁定墮胎禁令違憲，天主教大國迎來婦女權利史上的重大分水嶺

墨西哥最高法院昨（7）日裁定，墮胎定為刑事犯罪違反憲法，出席會議的大法官以10:0的票數一致通過，此舉可能也為邁向全國性的墮胎合法化鋪路。最高法院主席沙爾狄瓦（Arturo Zaldivar）表示，「這是歷史性的一天，也是婦女權利歷史上的重大分水嶺，尤其是弱勢的婦女們。」

州法律被判違憲，裁定一體適用全國

墨西哥最高法院在7月7日才裁定過， 南部恰帕斯州（Chiapas）禁止被性侵者在懷孕3個月後墮胎的法律違憲。當時有一名強暴案件的受害少女，是未成年的腦性麻痺患者，卻被塔帕珠拉（Tapachula）市一家公立醫院院長以刑法第181條規定為由，拒絕替懷孕已超過90天的她進行墮胎手術。

而昨日進行的投票，來自於墨西哥北部的科阿韋拉州（Coahuila）禁止婦女在懷孕6週後墮胎。最高法院對其宣告違憲後，科阿韋拉州政府也發表聲明指出，這份違憲的判決具有追溯效力，因此目前因為墮胎罪而入獄的女性都應立即被釋放。

不過，這份裁定並不只影響該州法律，而將適用於全國。《NPR》報導，婦女平等中心主任居連（ Paula Avila-Guillen）就表示，墨西哥最高法院的決定對科阿韋拉州以外的地區也將產生一樣的效力，目前仍把墮胎視為犯罪的各州都必須修改法律，以符合憲法的標準。

與此同時，與墨西哥科阿韋拉州接壤的美國德州，則是在上週通過女性懷孕6週後全面禁止墮胎的禁令。《路透社》指出，未來德州想要墮胎卻受限於法令的女性，有可能就會考慮前往墨西哥進行手術。

接力阿根廷，墨西哥寫下女性自主權歷史新頁

過去，有數百名墨西哥女性因墮胎而被起訴、數十名目前仍在獄中，其中多數都是處於貧困狀態的弱勢族群。有著1億名天主教徒的墨西哥，是全球第2大天主教國家，僅次於巴西，在這樣的環境中推展墮胎權利更是困難重重。

在此之前，墨西哥32個州中僅有首都墨西哥城與其他3個州允許墮胎。

近幾年來，墨西哥相關的倡議越來越多，同樣位於南美的阿根廷也於去（2020）年12月通過墮胎合法化。阿根廷過去的群眾運動皆使用綠色的橫幅與頭巾，因此被稱為「綠色浪潮」，而阿根廷法案的通過，讓許多拉美國家的倡議者也受到鼓舞。同樣受此影響，墨西哥也有許多婦女戴著綠色頭巾上街示威抗議，呼籲政府不要再將墮胎視為犯罪行為。

2020年12月30日阿根廷通過墮胎法案當天，支持女性墮胎權上街示威的群眾｜Photo Credit: AP / 達志影像

「很高興墮胎終於通過除罪化，現在我們希望它接著能夠被合法化。」上街示威的26歲女性瓦特爾（Karla Cihuatl）說，她來自一個 科阿韋拉州的女權組織「 Frente Feminista」，她認為最高法院的判決的確打破了一些關於墮胎的污名，但相信許多社會大眾對於墮胎的觀點仍然需要改變。Frente Feminista也於Instagram上為此歷史性的判決發文，指出墨國女性權利又邁出了一大步。

參與本次裁定投票的法官赫南德茲（Norma Piña Hernández）表示，國家應該無條件保護女性的自主權，並尊重女性的個人人生規劃與決定。2007年首都墨西哥市將墮胎合法化時，時任市長、現任外交部長的埃布拉德（Marcelo Ebrard）則對此表示非常開心，不僅國家取得重要的進步，對婦女權利來說也是十分偉大的一天。

墨西哥總統羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）被問及最高法院的這項決定時，他則拒絕多做評論。他在2018年贏得大選期間，他曾經與一個強烈反對墮胎的基督教保守小黨結盟過。

《衛報》則報導， 墨西哥的政治分析家岡薩雷茲（Barbara González）對此表示， 羅培茲一直以來對女權運動存疑、反對婦女的自主權，早就已經不是秘密了。不過，她也表示，過去一直有人指控最高法院在決策上會受到總統的不當施壓，可以從法官們這次的裁定觀察其獨立性。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：羅元祺