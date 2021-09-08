【總整理】中秋節可以烤肉嗎？各縣市規定一次看

（中央社）中秋節連假即將到來，疫情警戒好不容易降回二級，但9月初接連發生國籍機師突破性感染、新北市幼兒園群聚案，不少民眾關心中秋烤肉活動能不能如期舉辦？中央流行疫情指揮中心5日表示，中秋烤肉防疫規定18日才能決定，不過許多縣市已提前宣布禁止戶外烤肉。《中央社》整理各縣市中秋烤肉規定：

台北市

市府不辦中秋相關活動，市民要遵守中央室內80人、室外300人等防疫規範。至於民眾能否烤肉？台北市長柯文哲表示，原預計13日公布，但現在要預測兩週以後的事很難，也不用太恐慌。

新北市

禁止河濱公園烤肉，也不建議在自家門前及社區烤肉。

桃園市

中秋活動一律取消，市府所屬風景區、公園、河濱公園不開放烤肉，民眾僅能在家中烤肉，並避免大規模群聚。

台中市

戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸等場域；家裡烤肉則以同住家人為限。經勸導不聽者，將依傳染病防治法處新台幣3000元至1萬5000元以下罰鍰。

台南市

建議民眾盡量在家門口烤肉，若是住在公寓大廈又有陽台，就在陽台烤肉；假如沒有陽台或陽台密閉，建議改吃火鍋。

高雄市

禁止戶外各類公共場所及騎樓烤肉，也禁止公私團體舉辦烤肉活動；烤肉僅限與同住家人在家中或外人無法經過的家戶圍牆、前庭後院內。

從北部回來過節的非同住者，或有北部旅遊史者，建議在家不要拿下口罩、不參與烤肉活動，盡量待在家中房間等獨立空間再拿下口罩。

基隆市

公共場所及騎樓一律禁止烤肉，民眾僅可在家裡和同住家人烤肉。

新竹縣

中秋節不開放包括任何戶外、公共場所、社區烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。

新竹市

不開放任何公共場所烤肉及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。

苗栗縣

縣府原則依中央指示辦理。

彰化縣

不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動，禁止在社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。烤肉以同住家人在家戶進行為宜，避免跨縣市的大型家族烤肉聚會。

南投縣

戶外公共場域一律禁止烤肉，也不鼓勵家戶烤肉活動，若要舉辦則以同住家人為原則。詳細執行細節、禁止期間等，待衛生局公告。

雲林縣

僅開放同住家人自家庭院烤肉，禁止社團、社區舉辦中秋節活動。

嘉義縣

不開放戶外公共場域、社區、社團烤肉及聯歡活動，僅開放同住家人自家烤肉。

嘉義市

建議社區、社團取消中秋相關活動，但同住者可一起烤肉。

屏東縣

依據疫情指揮中心指引辦理，對中秋連假是否提高警戒措施，將密切觀察疫情變化後做滾動檢討。

宜蘭縣

即日起不開放公共場所、社團及社區的烤肉活動，但民眾自行在家烤肉不在限制內；不過，對象仍須以同住家人為原則，並落實防疫相關規定，違反者可依傳染病防治法開罰。

花蓮縣

即日起到中秋連假為止，停辦社團及社區中秋活動，戶外公共場域一律禁止烤肉，若烤肉必須以同住家人為限。

台東縣

禁止在騎樓等公共場所烤肉，自家庭院私人場地烤肉則須戴口罩，並採梅花座或維持社交距離。台東市興國里每年都會舉辦的封街烤肉活動停辦。

澎湖縣、金門縣、連江縣

目前依中央指引的方式處理。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：羅元祺