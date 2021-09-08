白羅斯「3％總統」盧卡申科清算反對派，重判柯列斯尼可娃11年徒刑，國際一片撻伐

文：王國仲

2021年9月7日，兩位挺身挑戰白羅斯具爭議總統選舉的反對派主力人物：柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）與茲納科（Maxim Znak），皆因「行使極端主義、試圖破壞國家安全與奪取政權」遭到判刑。兩人皆表示會提出上訴。

曾任協調委員會（Coordination Council）主任委員的柯列斯尼可娃，遭判處11年有期徒刑；其律師茲納科也被判處10年徒刑。相關部門表示，基於維安和保密理由，庭審過程並未向大眾公開；律師等與會者也不得對外透露審判過程與內容。

判決出爐後，西方國家多予以譴責。歐盟發言人在一份聲明中表示：「明斯克當局持續忽視白羅斯人民的基本人權與自由，對此歐盟表示遺憾。」美國國務卿布林肯（Antony Blinken）抨擊判決「充滿政治動機且可恥」。

波蘭外交部副部長普希達克茲（Marcin Przydacz），也在推特上批評，認為此判決充滿恐嚇意味、踐踏白羅斯人權：「我們不該對這樣的壓迫置之不理。」

BBC駐莫斯科記者芮恩斯佛（Sarah Rainsford）則分析，有罪判決「並不令人意外」。柯列斯尼可娃和茲納科是2020年大規模反對盧卡申科抗議浪潮的核心人物，許多白羅斯人也認為選舉的確遭到操弄。因此，拿他們來殺雞儆猴是必要之舉。

在位近30年，「3％總統」盧卡申科引發民眾反彈

現任白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）從1994年首度當選總統至今，已在位超過27年、連任五次。在上一次2015年總統大選中，他亦以83.5％的超高得票率持續穩坐總統寶座。

不過，由於近年經濟持續衰退，老年津貼不足等社會問題叢生，民眾對盧卡申科的實質支持度，絕不像帳面數字上看起來這麼樂觀。2016年，白羅斯獨立社會與政治研究所（Independent Institute of Socioeconomic and Political Studies）的民調顯示，盧卡申科的支持率僅有29.5％（接著該機構便被迫關門大吉，無法再進行後續調查）。

2019年爆發的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，更讓人民對盧卡申科的支持度盪到谷底。儘管白羅斯是歐洲人均感染率最高的國家之一（已有近50萬人確診），盧卡申科卻一再忽視相關防疫措施，甚至宣稱靠「暢飲伏特加、開著拖拉機溜達、洗三溫暖」就能夠抵抗疫情，導致自己淪為笑柄，國際形象亦大幅下跌。

根據白羅斯獨立媒體在總統大選前夕進行的線上調查，盧卡申科的支持率僅僅只有3％。白羅斯網友更創造許多迷因，甚至推出T-Shirt等周邊商品大肆嘲諷（政府後來禁止官媒以外機構舉辦民調，並以「接獲鄰居投訴」為由將販賣相關商品的店家斷電）。

儘管網路民調確實有其偏誤性，但也不難想像他在不少民眾心中已徹底失去信任。

然而在選舉結束、計票完畢後，中央選舉委員會宣布盧卡申科豪取80.23％選票，排名第二的季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya，代替遭逮捕入獄的丈夫競選）得票率僅有9.9％。不過，由於缺乏監票流程，計票過程中也沒有具公信力的第三方觀察員到場，更有40％選票是提前投票，因此民眾普遍認為選舉結果遭到刻意操作。

季哈諾夫斯卡婭陣營批評選舉結果「充斥大量造假、不符合現實，且完全違背常理」；盧卡申科則對指控嗤之以鼻，形容反對派「像綿羊一樣任由境外勢力擺布」：「所以盧卡申科，白羅斯的權力核心，剛在選舉中獲得80％民意支持，必須要遵從境外勢力的指令，自願交出領導權力囉？不，我們會做出強有力的回應，不讓這個國家四分五裂。」

選舉結束後，成千上萬名認為選舉不公的白羅斯人民決定站上街頭、表達自己的不滿與怒火。這在當地並不是常見的事情。

企圖平息抗爭的盧卡申科則出動軍警逮捕、甚至毆打抗議群眾，其中也包括多位獨立記者與社會運動領袖。估計至少有數千人遭到鎮壓部隊暴力相向，650人遭到逮捕；部分組織或團體甚至宣稱，遭逮捕或居留的人數可能高達數萬。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

清算政治對手，盧卡申科改革誠意令人存疑

現年39歲的柯列斯尼可娃，曾是白羅斯國家學院管弦樂團（National Academic Concert Orchestra）長笛手，並在德國與白羅斯從事文化與藝術活動。2020年5月，她以政治素人身分加入銀行家巴巴里科（Viktar Babaryka）的競選團隊（茲納科則擔任巴巴里科的公關主任），試圖扳倒連續執政超過20年的盧卡申科。

不過，中央選舉委員會因提交所得和財產申報資料不一致，且有境外組織參與其造勢活動為由，取消巴巴里科的競選登記。其後更以「參與非法活動」罪名逮捕巴巴里科，並判處14年有期徒刑。

在巴巴里科落馬後，柯列斯尼可娃轉向支持季哈諾夫斯卡婭，和另一位因遭指控涉嫌偽造文書、流亡境外的候選人之妻維若妮卡（Veronika Tsepkalo）共組「婦仇者聯盟」、挑戰盧卡申科，可惜選舉結果事與願違。

當其他反對派領袖因擔憂遭受迫害而離開白羅斯，或遭政府強制驅逐出境時，柯列斯尼可娃選擇在2020年9月撕毀自己的護照，甚至以跳車等激進手段，避免被安全委員會探員強行驅逐出境，但她本人也因此遭到拘捕。

柯列斯尼可娃遭到逮捕後，街頭的抗議聲浪逐漸消失（因為局勢太過危險），但在宣讀判決當天，仍有為數不少的民眾群聚在法院前聲援柯列斯尼可娃。

在總統大選中取得最多票的反對派季哈諾夫斯卡婭也發推支持，表示柯列斯尼可娃沒做錯任何事情：「這是針對任何膽敢反抗政府的異議人士的恐怖警告，但在白羅斯完全自由之前，我們不會停下腳步。」

面對日益壯大的反對聲浪，盧卡申科也試圖營造改革的開明形象。例如他曾宣布提高老年津貼，並在2021年2月召開全白羅斯人民議會（All-Belarusian People’s Assembly），廣邀各界代表參加，更表示將在2022年初舉辦有關憲法修正的全民公投。

不過，盧卡申科是否真心想推動改革計畫，或許仍須打上問號。舉例而言，唯一接受邀請出席人民議會的反對派哈諾夫斯卡婭，在會議中的發言竟完全沒有被白羅斯電視台轉播。

白羅斯獨立政治分析師戈德（Katia Glod）認為：「盧卡申科在人民心中已失去統治正當性，無法再取信於民；他也不是真心想進行政治改革，因為此舉只會改變現況下的權力平衡。而有能力迫使他這麼做的關鍵力量也幾乎都已消退。」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航