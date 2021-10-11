吃遍東京中央區名店全攻略（一）：繁華的「日本橋」是全國交通路網的起點

中央區簡史

顧名思義，中央區就是東京都的都心部，轄下包括日本橋、八重洲、築地、月島、晴海、銀座等，是東京23區中僅次於台東區，第二小的區。人口數則是僅次於千代田區，為第二少的區。而這是這個區的主要特徵為像是銀座和日本橋這樣的大型商業區，因此以商業大樓區居多，雖然白天的人口有60萬，但常住人口只有約15萬人。

中央區的西半部在江戶時代是日本橋與京橋（銀座、築地等）等繁榮的下町地區，東側則為填海造陸形成的土地。它還有一個特色是，在第二次世界大戰結束前，這裡是個是運河與水運發達的地區。

區內有京橋川、櫻川、築地川、汐留川、三十間堀川、鐵砲洲川、箱崎川、濱町川、龍閑川等河船或運河，不過這些河川在二戰後陸續填埋。雖然已看不到過去的景色，但許多町界與區界都是沿河川來劃定的。

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而中央區的起點，則是從日本橋開始。

日本橋不但開啟了江戶的歷史，也是從江戶時代到今天的日本全國交通路網的起點。慶長8年3月3日（1603年4月14日），德川家康開創江戶幕府時，便開始了全國道路網（街道）的整備計劃，架起了第一代的木造太鼓橋。

次年，慶長9年（1604年），日本橋成了五街道的基點，開始蓬勃的發展，也成了浮世繪的重要題材，像是歌川廣重於天保4、5年（1832年、1833年）左右所發行的發行《東海道五十三次》（とうかいどうごじゅうさんつぎ），和葛飾北齋於於天保2年（1831年）發行，描繪由日本關東各地遠眺富士山時的景色的《冨嶽三十六景》等。

而日本現在的國道，也多是以日本橋為起點。像是國道一號路線大體上就沿襲了舊東海道線，以日本橋為起點，大阪府大阪市梅田新道為終點；國道四號則是以日本橋為起點，青森縣青森市為終點；國道六號繼承了江戶時代由江戶到水戶的的水戶街道，以日本橋為起點，宮城縣仙台市為終點；國道十四號的終點為千葉縣千葉市。

國道十五號與五街道之一的東海道日本橋至神奈川宿區間大致相同，由日本橋出發，經神奈川縣川崎市至橫濱市神奈川區青木通交差點；從日本橋到新潟縣新潟市的國道十七號，經過了五街道之一的中山道，與群馬縣北部及新潟縣內大半區間的三國街道；從日本橋到長野縣鹽尻市的國道二十號，則相當於江甲州街道再接中山道。

日本橋自興建完成之後，經過了多次的火災與重建。第一次改建是在元和4年（1618年）。而明曆3年（1657年）的明曆大火時，日本橋則是完全地燒光。一直到安政5年（1858年）為止，日本橋已是被燒光了10次，半燒光了兩次。明治5年（1872年）則是木造的日本橋的最後一次的改建，費用由日本橋魚河案大盤商們共同負擔。

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現在的日本橋則是第19代的於明治14年（1911年）興建的石造二連拱橋，並且在1999年被日本政府列為國家重要文化財。只不過在東京奧運的前一年，也就是1963年（昭和38年），因為在其上興建了都心環狀線（としんかんじょうせん）的江戶橋出入口與吳服橋出入口之間的首都高速道路，近年來由於影響了都市景觀等問題，一直為人所詬病。

因而在2006年（平成18年），由日本經團連會長奧田碩，邀集學者專家所舉辦的「找回日本橋川的天空」的會議中，便有了將首都高速道路地下化，並在其周邊興建親水公園的再開發構想。

中央區的地域有明石町、入船、勝鬨、京橋、銀座、新川、新富、月島、築地、佃、豐海町、日本橋、日本橋大傳馬町、日本橋蠣殼町、日本橋兜町、日本橋茅場町、日本橋小網町、日本橋小傳馬町、日本橋小舟町、日本橋富澤町、日本橋中洲、日本橋人形町、日本橋箱崎町、日本橋濱町、日本橋馬喰町、日本橋久松町、日本橋堀留町、日本橋本石町、日本橋本町、日本橋室町、日本橋橫山町、八丁堀、濱離宮庭園、晴海、東日本橋、湊、八重洲，以下我們來重點介紹一下。

明石町（あかしちょう）

位於隅田川河口西岸的明石町在文化上有兩個重要的意義：一是這裡是慶應義塾（けいおうぎじゅく）的發源地；二是指紋研究發源地。

1858年，福澤諭吉於江戶築地鐵砲洲開設蘭學塾，1863年改組為英學塾，1868年移至芝新錢座後，才改稱慶應義塾。並在1890年成立大學部，設置文學、理財、法律三科，1920年又根據大學令成為大學，也就是簡稱慶應（けいおう）或慶大（けいだい）的慶應義塾大學（慶應義塾大学／けいおうぎじゅくだいがく）。義塾就是公學校public school之意。

這裡有幾個專有名稱需要說明一下。首先是鐵砲洲，這是明石町與相鄰的湊之合稱，屬於廣義的築地地區，在明治時代為外國人居留地（1869年〔明治2年〕設置的築地居留地，為文明開化的中心）。

而蘭學塾的日文為蘭学塾（らんがくじゅく），是江戶時代實行鎖國的日本吸收西洋學問的私塾，蘭指的是荷蘭，因為天主教士鼓吹不可容忍異教徒不服從日本政府的傳教禁令，但是因為荷蘭人是新教徒，因此和中國人成為了唯二可在長崎一帶從事商業活動的外國人。

而明石町之所以成為指紋研究的發源地，則是英國傳教士亨利・福德斯（Henry Faulds）居住在築地外國人居留地的時候，因為看到日本有蓋拇印的習慣而開始研究指紋，因此成為了指紋研究的發源地。

而這裡之所以叫做明石町，則是因為這裡是以前領域大約相當於現在的兵庫縣南部及神戶市之西區、垂水區、須磨區的播磨國的明石的漁夫移居到江戶所居住的地方。現在的明石市（あかしし）則為兵庫縣南部，面對著明石海峽的都市。

1901的設立的聖路加國際醫院（聖路加国際病院／せいるかこくさいびょういん）對明石町也有著深厚的歷史意義。在1945年（昭和20年）東京大空襲中，就是因為有現在東京最大的綜合醫院之一的它，築地一帶才沒有成為被攻擊的目標。

現在其歐式風格建築的舊醫院棟被稱為「第一街區」；原型是美國鹽湖城1992年竣工的聖馬可醫院（St Marks Hospital）。新醫院棟則叫「第二街區」；聖路加塔又叫「第三街區」，是位於隅田川畔的一棟47層，一棟38層的相連兩座摩天大樓，坐船在隅田川上就可以看見。

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勝鬨（勝どき／かちどき）

勝鬨是位於隅田川河口的兩座填海島，勝鬨的日文「勝どき」，指的是勝利時的呼喊聲，「勝鬨橋」之名則是來自慶祝1905年（明治38年）1月18日，日俄戰爭攻陷旅順而命名的連結築地和對岸月島的「勝鬨渡船」。勝鬨橋則是1933年開始施工，並於1940年6月14日完成，這座隅田川上離出海口最近的一座橋梁是可以自中間打開的，日本少見的可動橋之一。

會特別提勝鬨，除了因為對岸的月島是文字燒的重鎮外，也因為這裡有我在拙作《百年和食》中所提過的，從勝どき駅A4a出口出來，招牌料理是生海膽牛肉卷（生うに牛巻き）的這間立食居酒屋「かねます」。

銀座（銀座／ぎんざ）

說到霓虹燦爛的銀座繁華夜景，最有代表性的就是從數寄屋橋十字路口附近，往銀座四丁目的十自路口。左手邊掛著不二家的招牌，右手邊是可果美烤肉醬、松田燈泡、森永地球儀型廣告塔，後面的和光時鐘臺，還有松下電器電光看板。

數寄屋橋十字路口的數寄屋橋（数寄屋橋／すきやばし），現在是小野二郎的壽司店所在地，是1629年（寛永6年）於江戶城牆外圍的護城河所架的橋。1923年的關東大地震後，於1929年改為石造的拱橋。不過在1958年（昭和33年）因為興建東京高速道路而必須填平原本的護城河而被拆除。

銀座的中心點銀座四丁目是晴海通和中央通的交叉點，這是認識銀座的一個簡易而清楚的指標，也是全日本地價最高的地方。晴海通り（はるみどおり）由千代田區祝田橋交差點通至江東區東雲交差點，為銀座的南北軸；而經過多個鬧區的都心的大動脈中央通り（ちゅうおうどおり），起點為港區新橋一丁目，經銀座、京橋、神田、秋葉原到台東區上野六丁目，是銀座的東西軸。

以此軸心來分的話，日比谷側為西，築地側則為東。此外，中央區銀座通入口交差點至銀座八丁目又名「銀座通」和「銀座中央通」。此處以西就是銀座最為繁華的商業區。

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本文經鞭神老師之食之兵法授權轉載，原文發表於此

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