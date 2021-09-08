美國與塔利班之間的關鍵角色：卡達如何成為「中東的日內瓦」，贏得公正調解者名聲？

文：吳宗宜

布林肯出訪卡達，美國收拾阿富汗餘波

塔利班在贏得首都東北部潘傑希爾省（Panjshir）的關鍵一役後，完全掌控了阿富汗。

潘傑希爾地區是阿富汗境內最易守難攻的地區，也是原阿富汗政府最後的防線，自8月15日塔利班攻陷喀布爾，推翻西方支持的阿富汗政府後，各地殘兵便開始聚集到反抗塔利班的北方聯盟英雄馬蘇德（Ahmad Shah Massoud）之子、小馬蘇德（Ahmad Massoud）領導的潘傑希爾河谷地區，並共推前阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）為代理總統，繼續與塔利班對抗，但三週後，塔利班依舊攻下了該區，掌控全阿富汗。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的陪同下，於9月6日飛抵卡達首都杜哈（Doha），就阿富汗危機與卡達會商，這是塔利班8月15日掌控阿富汗以來，美國訪問中東地區的最高階官員。

卡達是美軍得以從喀布爾大規模空運人員出阿富汗的關鍵樞紐，也是數千名阿富汗難民的第一停靠站，布林肯向卡達在阿富汗撤退行動後勤支援表示深切感謝：「我們感謝卡達在阿富汗問題上的密切合作，為美國公民、駐喀布爾大使館人員、面臨危險的阿富汗人和其他經由卡達撤離阿富汗的人，提供便利及不可或缺的支援。」

卡達設有美國空軍基地，是美國空運5萬5000人撤離阿富汗的門戶，透過該基地撤退的人數接近美國部隊撤離總人數的一半。

一名官員披露，在布林肯抵達杜哈前不久，4名美國公民以陸路方式離開阿富汗，並獲得美國外交官員迎接，而塔利班知情下且未阻止，「這是國務院促成的第一次陸上疏散。」

布林肯不會與塔利班派駐杜哈的代表會面，但美國國務院南亞和中亞事務局副助理國務卿湯普森（Dean Thompson）表示：「華盛頓將持續與這個伊斯蘭團體交涉，以確保雙邊認知的訊息一致明確。」

不過布林肯將會見美國駐阿富汗大使，在塔利班攻佔阿富汗後，美國、英國和荷蘭等許多北約盟友都將駐阿富汗大使館從阿富汗遷至杜哈。

美國國務院表示，布林肯將與卡達和土耳其商討如何重啟喀布爾機場，以運送人道援助和撤離剩餘的阿富汗人。

杜哈行程結束後，布林肯將於9月8日前往位於德國拉姆施泰因（Ramstein）的美國空軍基地，以感謝美軍並會見阿富汗難民，那裡是成千上萬等待移居美國的阿富汗人的臨時住所。

同時布林肯也將與德國外交部長馬斯（Heiko Maas），一同舉行20國部長線上會議，進一步討論阿富汗問題。布林肯表示：「這20個國家都與幫助重新安置阿富汗人，以及讓塔利班履行其承諾息息相關。」

儘管塔利班已承諾，為那些想要離開的阿富汗人和其他民眾提供安全通道，但許多阿富汗人懷疑他們是否會履行承諾。

布林肯也在稍早的記者會上指出，在最後一批美軍撤離阿富汗前，國務院已與在阿富汗的美國公民接觸了19次，其中大部分是擁有雙重國籍的居民或長期住在阿富汗的人，他們對是否留下相當掙扎，但國務院仍與所有人積極保持接觸。

「我們在杜哈的新團隊已經開始運作，並且已經為每個仍在阿富汗的美國公民指派了一名專案經理，美國仍然致力於幫助任何想離開的美國人，並幫助特殊移民簽證候選人和其他幫助過美國的阿富汗人離開。」

在塔利班控制喀布爾後，拜登（Joe Biden）政府因處理各方人員從喀布爾撤退的方式，而受到共和黨議員、人權組織及輿論的諸多批評，最後一批美軍在8月30日凌晨全面撤離，但估計仍有200名美國人、數以萬計的口譯員或其他曾幫助過美國的阿富汗人及其家人，依然滯留在阿富汗境內，處於被清算的危險中。

儘管塔利班曾做出保證，但仍有許多人擔心會遭到報復。由於喀布爾機場的混亂狀態，透過通往巴基斯坦或伊朗的陸路是離開阿富汗的關鍵途徑，但美國與他們都沒有外交關係。

美國國防部長奧斯汀也將從9月5日開始訪問波斯灣的美國盟友，感謝他們協助從阿富汗撤離，五角大樓發言人柯比（John Kirby）指出，奧斯汀將訪問卡達、巴林、科威特和沙烏地阿拉伯，並與駐紮該地區的美軍會面。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

卡達成為區域關鍵角色

卡達不只在美軍及盟軍透過喀布爾機場的撤僑行動中扮演關鍵角色，其並於9月4日表示，已與塔利班協商，將重新開放喀布爾機場以提供人道援助和供國內航班使用，其他國際航班也將盡速復航，未來每天都將有航班從杜哈飛往喀布爾。

卡達長期保持與塔利班的聯繫，在阿富汗撤退行動中擔任西方國家和塔利班間重要調停者，也使卡達躍上國際舞台的焦點。

卡達2013年在阿富汗戰火未息之際，在時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）的默許下，邀請塔利班到杜哈設立政治辦公室。接著2018年，在卡達的斡旋下，川普（Donald Trump）與塔利班進行直接的會談，阿富汗政府則未受邀。

2020年2月29日，塔利班駐杜哈政治辦公室負責人、塔利班第二號人物巴拉達爾（Abdul Ghani Baradar）與美國達成撤軍協議，承諾不攻擊以美國為首的外國軍隊，但要求西方盟軍在2021年5月前全面撤離阿富汗，今（2021）年1月美國總統拜登上任後，則將撤軍最後期限延至9月11日前。

波灣地區國家一直在與塔利班合作，以迅速重新開放自美軍撤離以來關閉的喀布爾機場，建立人道援助的通道，卡達在當中無疑扮演了重要角色。在撤僑行動高峰期，卡達駐阿富汗大使還親自護送美國人與部分阿富汗人前往機場，包括多名在阿國無法保證能繼續接受教育的年輕女性。

France24報導，總部位於紐約的智庫蘇凡中心（Soufan Center）資深研究員克拉克（Colin Clarke），稱卡達為中東的日內瓦（Geneva），是交戰各方可以會面的中立領土，「卡達已贏得公正調解者的名聲，願意協助交戰各方找到方法結束衝突。」

半島電視台報導，智庫歐洲外交關係委員會（European Council on Foreign Relations）研究員比安科（Cinzia Bianco）也表示：「卡達將自己定位為塔利班首選的調解人，這是一個有風險的賭注，特別是考慮到公眾的眼光，但現在它得到了回報，讓卡達處於有利地位，成為區域、國際試圖與塔利班接觸的間接對口。」

研究全球衝突的智庫國際危機（International Crisis Group）的資深顧問埃斯凡迪里（Dina Esfandiary），也向BBC表示：「沒有人能夠在卡達沒有參與的情況下，在阿富汗進行任何重大撤離行動，塔利班的勝利也將是卡達的重大勝利，因為他們能夠與塔利班進行調解，這使他們對於參與阿富汗問題的西方國家來說的重要性大幅提升，卡達將繼續是這場衝突中最值得信賴的調人。」

卡達成功的成為了區域斡旋者，但從長遠來看，這個體系將如何運作還有待觀察。

倫敦國王學院（King's College London）副教授羅伯茲（David Roberts）也向法新社表示，卡達是否能繼續在塔利班內部擁有溝通渠道，將是卡達持續擁有現在影響力的關鍵：「我能想像華盛頓和杜哈之間的電話，在過去幾天一定被打爆了，國務院和五角大樓知道卡達與塔利班有多年的聯繫，有潛力為他們所用。」

France24報導，美國企業研究所（American Enterprise Institute）常駐學者魯賓（Michael Rubin），則對卡達的影響力持懷疑的態度，並指責杜哈為塔利班提供了獲得合法性，以及利用國際金融工具的機會：「獲得關注是會上癮的，卡達是愛出風頭、一直尋求曝光的國家。」

卡達在世界舞台上的迅速崛起更加引人注目，然而這個富含天然氣的國家一直與鄰國有許多爭端，沙烏地拉伯、阿聯、埃及和巴林在2017年便和卡達斷絕了關係，指責其支持激進伊斯蘭組織和伊朗，並透過其國有新聞頻道「半島電視台」助長了區域不穩定，卡達則全盤否認前述指控。

卡達與塔利班的頻密的接觸，也極有可能帶動中東本就緊張的情勢，土耳其和卡達更親近該地區的激進伊斯蘭運動，進而經常與埃及、沙烏地拉伯和阿聯等大國關係緊繃，這些國家將此類團體視為生存威脅。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航