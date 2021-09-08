大專院校開學在即，防疫8大指引出爐「實體授課室內最多80人、採固定座位並落實實聯制」

教育部於7日正式發布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大專防疫管理指引，實體授課須符合室內80人以下、固定座位、實聯制等條件，否則須採線上。同時也規定學校不得以PCR檢測或快篩作為入學限制。

因應COVID-19疫情，教育部7日晚間表示，「大專校院110學年度因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」已於7日經中央流行疫情指揮中心核定，由教育部正式發布，請大專校院為開學做好準備。

教育部高等教育司長朱俊彰6日接受媒體聯訪時提到，指引規劃各校實體授課必須符合6要件，包含室內80人以下、維持安全距離、固定座位和固定成員、落實課堂點名、全程佩戴口罩並禁止飲食、教室維持通風和定期清潔消毒。如果未能符合上述6要件，建議大學採取線上授課。

7日正式公布的指引，和上述內容差異不大，但歸納為4項原則，包括：第一，室內維持安全社交距離（每人2.25平方公尺）且人數上限80人。第二，採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制。第三，上課時師生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食。第四，教室應保持通風良好及定時清消。

教育部強調，實體授課應符合上述辦理原則，否則須採線上授課。

指引也規定，課程以外的集會活動，人數上限為室內80人、室外300人，若超額須提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

另外，進入學校全面量測體溫、實聯制、全程佩戴口罩；學校可視需要加強相關防疫措施，但不得以PCR檢測或快篩作為學生入學資格限制。

大專有許多住宿生，教育部規定學校宿舍要落實門禁管制、體溫量測。學生如果居家檢疫期滿後，自主健康管理期間若要入住宿舍，須安排獨層且一人一室，衛浴設備如果須共用，要分流、分時段並落實清潔消毒。

教育部表示，學校可視需要加強校園相關防疫措施；後續會依指揮中心公告的疫情發展，滾動修正指引，也將不定期抽查各校執行情形。

指引相關內容摘述如下：

一、教學及授課方式：學校如採實體授課，應符合下列辦理原則，否則採線上授課：

（一）室內維持安全社交距離（2.25平方公尺／人）且人數上限80人。

（二）採固定座位、固定成員方式進行，並落實實聯制。

（三）上課時師生應全程佩戴口罩且落實手部消毒，上課期間禁止飲食。

（四）教室應保持通風良好及定時清消。

二、課程以外之集會活動：人數上限為室內80人、室外300人，若超額須提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。

三、校園健康監測：進入學校全面量測體溫、實聯制、全程佩戴口罩；學校得視需要加強相關防疫措施，但不得以PCR篩檢或快篩作為學生入學資格限制。

四、環境及清消管理：教室應保持室內通風良好並提升清消頻率。

五、校園空間開放：應落實實聯制、體溫量測及全程佩戴口罩。

六、校園餐飲：落實實聯制、用餐區設置隔板、環境清消、保持社交距離。

七、學校宿舍：落實門禁管制、體溫測量、專人關懷、衛教宣導、防疫物資補充、定期消毒、維持通風、保持社交距離或佩戴口罩。

八、居家檢疫期滿後自主健康管理：不宜進入校園上課或前往人群聚集之處；如要入住校內宿舍，應安排獨層且一人一室之宿舍，如衛浴設備為共用，請規劃分流、分時段使用，並落實清消。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：羅元祺