窮不能窮教育，餓不能餓孩子：公立幼兒園廚工長期低薪、流動率相當高，你安心嗎？

今年年7月，教育部陸續公布非營利幼兒園與公立幼兒園契約進用人員的薪資調整，對於整體友善教保職場向前邁進一小步。然而，在這波調整的歷程當中卻有一群公立幼兒園的廚工薪資待遇完全被遺忘。公立幼兒園廚工長期的低薪與勞力問題不被看見，因為勞動條件極差，其流動率相當高。

在實務工作上，因為幼兒較小，所以食材處理都必須比一般人更為細心，一天也不是只有煮午餐，還有兩次的點心要烹調，冬天夏天也需要依照季節決定食物的冷熱變化，而基於幼兒營養的問題，在調味上也需要更多加琢磨才能提供美味與健康兼顧的飲食品質。

公立幼兒園廚工缺少合理薪資待遇標準

在幼兒園的廚工工作，其實比起同行的外界要來得更為辛苦，但整體薪資待遇卻更為不友善。

目前公立學校幼兒園的廚工，主要以契約進用為主，相關權利義務依據《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》，但令人不解的是，這個辦法內有明訂教保員、助理教保員與社工、護理等人員的薪資，卻獨獨沒有廚工的薪資標準。

工時薪資不足，只能讓幼兒吃加工或隔餐食品

根據筆者的調查，除了台北市的公立幼兒園廚工之外，各縣市公立幼兒園廚工的平均薪資，僅落在最低工資的2萬4000到2萬5000元左右，且幾乎沒有薪資晉級的制度，做十年也是同樣的薪資。另外有多數的縣市，都只用終點計費（最低時薪160元）的方式聘僱幼兒園廚工，聘僱的時間多數只有五小時，等於一天工資僅有800元，卻要煮三餐，許多這樣終點聘用的廚工，因工作薪資與時數嚴重不足，對於餐點只能草草處理，或多提供外部的加工食品或預先煮起來放好隔餐吃。

幼兒園廚工職場待遇參考比較表（本文作者自行整理）

公立幼兒園

鐘點聘用廚工 公立幼兒園

契約進用廚工 非營利幼兒園

契約進用廚工 同行業界

中餐廚師 第一年 1萬6 2萬4 3萬 3萬 第五年 1萬6 2萬4 3萬3 4萬 第七年 1萬6 2萬4 3萬4 4萬7 備註 180元/時

5時/天

這樣的低薪與辛苦的工作，竟是我們提供給幼兒園的飲食品質？政府竟然認為一天800元的薪資，可以聘到安全、衛生與健康的餐飲品質嗎？而新冠疫情的肆虐，孩童的身體健康更是重要，沒有良好的飲食基礎，如何提供足夠的免疫力？

同行業界待遇遠高於公立幼兒園，導致招聘困難

同樣要求丙級廚師證照的廚工，非營利幼兒園卻有明訂薪資級距表，第一年起薪3萬元，每年逐步調升500元，任職15年薪資最高可到3萬8千元左右。台北市的廚工起薪為2萬8930元，每年逐步調升500元，任職12年薪資最高為3萬4375元。

Photo Credit: 本文作者提供 非營利助理教保員與廚工薪資表

根據104薪資情報與111人力銀行的相關資料比對，具有丙級廚師證照的職缺，於業界第一年平均薪水約在3萬元左右，任職滿五年可以到約4萬元，任職七年以上約為4萬7千元。在勞動部相關的統計當中，廚師的平均薪資約在4萬3千元。

正因為公立幼兒園廚工之薪資遠低於非營利幼兒園還有一般業界，導致目前公立幼兒園內對於招聘廚工面臨相當大的困難。飲食與幼兒的健康息息相關，窮不能窮教育，餓不能餓孩子。

尊重職業廚師、重視幼兒飲食安全，應制定合理工資與工時

當前公立幼兒園的廚工待遇沒有一個合理的依循標準，導致縣市政府為了節省開銷，多數僅採用最低工資或者是只用5小時的終點人員，在食安問題嚴重的環境底下，國家卻是用這樣的品質在看待廚工，這不僅是對職業的不尊重，更是罔顧幼兒的飲食健康權益！

因此，筆者呼籲，教育部應該要在《公立幼兒園契約進用人員之進用考核及待遇辦法》當中，制定合理的薪資待遇與晉級標準，同時更該規定，如採兼任方式聘用，每日應至少提供8小時之工資，以確保幼兒都在幼兒園當中，有穩定、健康的飲食。

勞動者的團結，才能保障職場條件穩定

從客觀的層面，幼兒園廚工的薪資待遇急需被改善，但筆者仍從實務經驗出發，職場中勞動者無法團結的時候，幾乎是很難改善當前的職場條件。

當勞動者在職場的條件待遇中被剝削，或者認為勞動條件是相對不平等的時候，個人很難去改變大環境的制度，所以要嘛就是選擇離開，或者只能隱忍下來。但是，若勞動者本身可以識到自己該有的權利義務，並團結一致加入相關工會團體，才可能集結團體的力量影響政策，共同改變職場條件，促成尊嚴勞動的工作環境！

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航