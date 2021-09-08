薩爾瓦多採用比特幣作為法定貨幣首日，投機者炒作倒貨，比特幣重挫17%

近日比特幣（Bitcoin）投資人或許會感到意外，因為薩爾瓦多（Republic of El Salvador）於美東時間9月7日，正式成為採用比特幣作為貨幣的國家，外界稱為「比特幣日」。但比特幣卻沒有慶祝行情，反而自高點5萬2653美元，一度重挫下跌17%，專家強調，市場投機者正打著薩爾瓦多的風潮進行炒作，而劇烈變動的幣價，恐將對國家和加密貨幣產業造成打擊。

薩爾瓦多成為全球首個採用比特幣作為法定貨幣的國家

薩爾瓦多為了解決國內金融問題，力推比特幣作為法定貨幣，薩爾瓦多總統布克爾（Nayib Bukele）花費逾2.25億美元（新台幣64.5億新台幣）打造比特幣電子錢包（Chivo），提供民眾下載，但在過程中並不順利。

Chivo在薩爾瓦多當地語言中代表「酷」的意思，民眾可以通過這款由政府營運的電子錢包，為了推廣電子錢包只要下載就可獲得價值30美元的比特幣。

為了讓政策順利進行，薩爾瓦多甚至設置200台比特幣自動取款機（ATM），並於全國各地的購物廣場打造一系列Chivo品牌的時尚涼亭，裡面的工作人員將向消費者介紹比特幣的優點。

但是部分民眾卻表示，系統出現問題有無法以手機、身份證註冊的問題，甚至下載Chivo的時候出現當機過載的情況，政府一度下架App，以連接更多伺服器、增加容量。

更有許多民眾為了抗議薩爾瓦多政府所推動的政策舉辦遊行，《路透社》報導指出，昨（7）日有上千人走上街頭表達不滿，手持標語「反對使用比特幣」，並在一家法院前面燒輪胎、施放煙火向政府。

不過仍有人支持政府表示，「小故障是難免的，但這些都不是問題」，61歲的居民Luis Aleman告訴《華爾街日報》，他強調未來Chivo錢包可以用來接收在美國子女的匯款，除了方便以外還可以省下被金融機構的手續費。

昨日許多幣圈的投資者，紛紛投入30美元購買比特幣表示對薩爾瓦多的創舉支持，不過，比特幣的價格仍不敵倒貨，美東時間8日下午5點再度重挫下跌了9.9%。

《關鍵評論網》訪談謙和投資社社長余哲安，他表示：「從這兩天的暴跌，加密貨幣的波動性比傳統貨幣大得多，因為其價值缺乏經濟基本面支撐，交易完全取決於市場情緒。」

總統布克爾面對比特幣的重挫時指出，薩爾瓦多政府趁機再買了150枚比特幣，現在共持有550枚比特幣，並強調將持續推動政策，讓更多民眾可以受到服務。

打著「比特幣日」的口號，加密貨幣被許多投機者進行炒作

薩爾瓦多貨幣政策，被外界稱為「比特幣日」。余哲安指出，許多投機者進行了大量炒作。比特幣和其他加密貨幣，主要根據情緒決定價格，這代表可能因為，一條社群推文、一條新聞，甚至更小的拋售都會產生重大影響。

Onada的分析師Edward Moya表示，一些投資者可能已經拋售了他們持有的比特幣，因為他們預計比特幣在薩爾瓦多的推出政策時價格將達到頂峰。

美國最大的加密貨幣交易所——Coinbase Global Inc，首次於今年4月1日亮相股市時，以股票代碼COIN獲得850億美元（新台幣2.4兆元）的估值，在風光過後，中國開始打擊加密貨幣，美國也開始擔心此平台，將成為非者活動的避風港，各國的態度亦轉為嚴厲監管。

7月時比特幣的交易價格一度低於3萬美元，幾乎吐回今年的所有漲幅，直到8月，才再次領兵回攻，升至5萬美元的水平；不過資金已經悄悄溜走，轉往非同質化代幣（NFT） 的市場。

根據研究網站DappRadar的數據，全球最大的NFT交易所OpenSea上，過去30天的交易量已達到35億美元（新台幣973億元），這是該交易所自2016年成立以來的新高數字。

而比特幣近日反彈並沒有吸引更多新投資人。資產管理公司CoinShares的數據顯示，比特幣市場，於過去16周中有14週出現了資金流出的現況，就連8月的拉抬，依然出走了6100萬美元的資金。

余哲安表示，目前比特幣的重挫與薩爾瓦多，無法判斷是否有因果關係；但是可以肯定的是近日加密貨幣的交易中，有眾多投機者正圍繞著薩爾瓦多的「比特幣日」進行炒作，幣價將會有劇烈波動。

他指出，比特幣的劇烈起伏，有可能損害該國的稅收和外匯儲備，而一旦出現投機導致市場失控的情況，薩爾瓦多政府既沒有貨幣政策工具調整，更沒有財力來應對，將會對國家和加密貨幣產業造成很大的影響。

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核稿編輯：翁世航