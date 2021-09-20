《人慈》：人類比較傾向於善還是惡？盧梭與霍布斯的觀點對立，仍是社會最深刻分歧的根源

文：羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）

人類不管在何時何處都大致相同，就這方面歷史不會告訴我們什麼新鮮奇怪的事。它的主要用處，就只是發掘人性中不變及普遍的原則。——大衛．休謨（David Hume, 1711-1776）

阿塔島上六個男孩的溫馨故事是不是反常案例？還是說它指出了某個更深遠的意義？它是一個孤立的軼事，還是一個人性的典範實例？

換句話說，我們人類是比較傾向於善還是惡呢？

這是哲學家千百年來拚了命想解答的問題。就想想英國人湯瑪斯．霍布斯（Thomas Hobbes, 1588–1679），他的《利維坦》（Leviathan）一六五一年出版時引發了震撼。霍布斯遭到嚴厲批評譴責，然而我們如今仍知道他的大名，並老早遺忘了批評他的人。我手上這版本的《牛津西方哲學史》（The Oxford History of Western Philosophy）描述他這本代表作是「有史以來最偉大的政治哲學著作」。

或者以法國哲學家尚—雅克．盧梭（Jean-Jacques Rousseau, 1712–78）為例，他寫了連續好幾冊讓他麻煩愈陷愈深的著作。他遭到譴責，書遭到焚毀，還有單位對他發出逮捕令。但那些不足為道的控訴者已經無人記得，而盧梭至今仍為人所知。

這兩人從沒見過面。盧梭出生時，霍布斯都過世三十三年了。儘管如此，他們在哲學擂台上還是持續較量。擂台這邊角落，是使我們相信人性惡毒的悲觀主義者——霍布斯。那個斷言只有文明社會能把我們從更根本的本能中拯救出來的人。另一邊角落，是聲稱人人內心深處皆善良的那個人——盧梭。他認為「文明」根本不是我們的救星，反而正是毀了我們的元凶。

就算你從沒聽過這兩人，這兩名重量級拳手的對立觀點，仍是社會最深刻分歧的根源。我沒聽過有哪個爭辯的輸贏有這麼重大，或者有這麼深遠的衍生結果。更嚴厲的懲罰vs更好的社會福利，感化院vs藝術學院，從上而下的管理制度vs賦權管理，老派的養家餬口者vs背著嬰兒的老爸——不管拿任何你想得到的爭辯來舉例，都會回歸霍布斯與盧梭的對抗上。

我們先從霍布斯開始吧。他是頭幾位聲稱「如果我們真想了解自己，就得了解我們祖先怎麼生活」的哲學家之一。想像一下我們回到五萬年前。我們要如何在狩獵採集的日子裡交流？我們要如何在沒有法典、沒有法庭或法官、沒有監獄或警察的時候舉止合宜？

霍布斯認為他知道。「認識自己，」他寫道，剖析你自己的恐懼和情感，然後你將「藉此讀出並知悉所有其他人遇上類似場合時會有什麼思緒和情感」。

當霍布斯把這方法運用在自己身上時，他所做的診斷確實令人沮喪。

他寫道，從前我們都很自由。我們高興做什麼就做什麼，而後果非常恐怖。據他所言，那種自然狀態下的人類生活，「孤單、匱乏、糟糕、野蠻，而且短暫。」就他推論，理由很簡單。人是由恐懼所驅使。對他人的恐懼，對死亡的恐懼。我們渴望安全，而且「對一股又一股的權力有種永久不得平息、只有死亡才會停下的欲望」。

結果是什麼呢？據霍布斯所言，是「一種所有人對上所有人的戰爭狀態。」 （Bellum omnium in omnes.）

但他向我們保證，不用擔心。可以駕馭混亂狀態然後建立和平——只要我們都同意交出自由。把我們的身心靈都放入單一位君主的手中。他用《聖經》裡的海怪來命名這個絕對的統治者：利維坦。

霍布斯的想法，替一個在他死後將由眾多管理者、獨裁者、統治者、將領複述數千次——不不，應該是數百萬次——的論點提供基本哲學依據，而那論點就是「給我們權力，不然就完蛋了。」

把時間快轉大約一百年，我們就會在某天遇到尚—雅克．盧梭這位沒沒無聞的音樂家，正往巴黎城外萬塞訥（Vincennes）的監獄走去。他正要去探視他的朋友德尼．狄德羅（Denis Diderot），後者是一位窮困的哲學家，因為講了一個政府首長情婦的不當笑話而被關了起來。

而事情就是在那時候發生的。當盧梭停步在樹蔭下休息，並快速翻過最新一期的《法蘭西信使》（Mercure de France）時，他的視線落在一則將要改變他一生的廣告上。那則廣告是在徵人參加一場第戎學院（Academy of Dijon）舉辦的小論文比賽。參賽者按規定要回答下面這個問題：「科學和藝術的復興是否對道德的淨化有所貢獻？」

盧梭立刻就知道自己的答案。「在閱讀的那一刻，」他後來寫道，「我看見了另一個宇宙，並成為另一個人。」在那一瞬間，他認清了文明社會不是一份福氣，而是一道詛咒。當他繼續動身前往那位無辜友人受監禁的地方時，他了解到「人性本善，且人們就只是因為這些制度才變得邪惡的」。

盧梭的小論文獲得了首獎。

在接下來那些年裡，盧梭逐漸成為他那時代的一位頂尖哲學家。而且，我不得不說，他的著作今日讀來依舊令人愉悅。盧梭不只是一位偉大的思想家，也是才華洋溢的寫作者。就看看這段對人類發明私人財產的猛烈抨擊：

誰率先圈起一塊地，異想天開說「這是我的」，還找到頭腦簡單的人相信他，那他就是文明社會的真正創始者。如果有個人拔掉木樁或填平壕溝，並向同胞大聲疾呼：千萬別聽信這騙子，如果你們忘記土地的成果是由我們全體平等共享，忘記土地不屬於任何人，你們就是迷失了！那他可以讓人類免去多少犯罪、多少戰爭、多少兇殺，還有多少不幸和恐懼啊！

盧梭主張，自從那可恨的文明社會誕生後，一切就走偏了。農耕、城市化、國家狀態—它們未能將我們高高抬離混亂，反而奴役我們並注定我們的下場。發明書寫和印刷機只是讓問題更加惡化。「多虧了印刷，」他寫道，「霍布斯那危險的白日夢﹝……﹞將會永久存續。」

盧梭相信，在官僚和君主還沒出現的美好過去中，一切都比較好。過去當人類以一種「自然狀態」存在時，我們還是有同情心的生命。現在我們變得既憤世嫉俗又自私自利。我們曾經健康又強壯，現在我們懶惰又虛弱。在他看來，文明至今都是個大錯。我們始終都不該揮霍我們的自由。

盧梭的想法，替一個在他死後將由眾多無政府主義者、鼓吹者、隨心所欲者、煽動叛亂者複述數千次——不不，應該是數百萬次——的論點提供基本哲學依據，而那論點就是「給我們自由，不然就完蛋了。」

所以三百年後，我們就像現在這樣了。

少有其他哲學家對我們的政治、教育和世界觀具有像上述兩人這般的深遠影響。整個經濟學科從此建立在霍布斯把我們看成理性、自私個體的這種人性概念上。至於盧梭這邊，他那種（在十八世紀堪稱革命性的）「兒童應自由不受約束地長大」的信念，則是在教育方面有著極大影響力。

直至今日，霍布斯和盧梭的影響仍十分驚人。我們當今的保守陣營和進步陣營、現實主義陣營和理想主義陣營，都可以追溯至他們兩人。舉凡一名理想主義者主張要更自由平等，盧梭就稱許地眉開眼笑。每當憤世嫉俗者抱怨這只會激發更多暴力，霍布斯就會同意地點頭。

這兩人的著作可不是給人輕鬆閱讀的，尤其盧梭留下了特別多詮釋空間。但目前我們正處在一個測試他們基本爭論點的時刻。畢竟，霍布斯和盧梭是只做抽象推論的理論家，而我們一直都在蒐集科學證據，至今已蒐集了幾十年。

在本書第一部分，我會仔細檢驗這個問題：哪一位哲學家是對的？我們是否該慶幸我們的自然狀態已被拋在身後？還是說我們曾經是高貴的野蠻人？

這問題的解答會決定太多事情。

書籍介紹

本文摘錄自《人慈：橫跨二十萬年的人性旅程，用更好的視角看待自己》，時報出版

作者：羅格．布雷格曼（Rutger Bregman）

譯者：唐澄暐

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97%的人認為，人性自私又貪婪，

但當危機來襲，我們展現的是人類最好的本質。

——世界遠比我們想像的美好，真正的威脅，是我們對於自己太悲觀

二次大戰期間，德軍試圖用轟炸瓦解英國人的抵抗意志，他們認為，一旦恐慌與暴力蔓延開來，人類便會顯露低劣的本性。然而，德軍的劇本並沒有上演。

接著，英軍採用同樣的轟炸戰略回敬德軍，他們認為，在轟炸之下展現的韌性，是英國人獨有的美德，德國人連他們挨過的一半都挨不住。英軍的盤算也落空了。

事實上，不只德、英雙方對人性有如此悲觀的看法，而是高達97%的人皆然。但眾多的歷史事件證明：當危機來襲——不論是炸彈落下或洪水成災，我們展現的都是人類最好的本質。

是時候，換個視角來看待自己了。

——如果你曾對人類感到灰心，這本書將為人性的光明扳回一城

有太多以性惡為題的研究與著作，贏得喝采且歷久不衰。還有那一道我們無法視而不見的歷史傷口：人類可是唯一能打造出集中營的物種啊。到了近代，更加上新聞、社群媒體的推波助瀾，人性醜惡似乎成了我們洗刷不掉的烙印。

然而，人類如果真的嗜血好戰，為何在戰爭中造成最大傷亡的，都不是於前線奮戰的士兵；而是遠離前線、不會與敵人面對面的那一小批人？人類如果真的難以教化，為何挪威將重刑犯送進宛如度假村的監獄，反而造就世界最低的再犯率？

羅格將在書中以扎實的論證、生動的敘事，一一為我們平反。

我們在五萬年前有五種人族兄弟，今日卻只有我們倖存，《人類大歷史》作者推測，是因為我們比較狠：｢當智人遇上尼安德塔人，造成史上第一場也是最大一場的種族清洗行動。｣賈德．戴蒙也贊同：｢間接的證據判定智人謀殺有罪。｣但羅格認為，是智人的其他特質占了上風。

賈德．戴蒙在《大崩壞》中推論，復活節島島民因資源不足而相殘，甚至以人為食，是以殘酷自私的人性為導火線。但新的人口證據卻有截然不同的解釋。

《蒼蠅王》作者獲頒諾貝爾獎，被盛讚為「生動刻畫了真實人性」；但是當虛構小說在現實中上演，流落荒島的小男孩卻建立起井然有序的小型社會，為了求救，輪流看顧營火不滅。

以揭露性惡留名的史丹佛監獄實驗，充當獄卒的學生其實是受實驗人員擺布；而旁觀者效應的犧牲者吉諾維斯，並沒有死於38位路人的冷眼旁觀，而是在朋友的懷抱中離世。

——人類的每一次大躍進，都發生在我們對自己有了新認識的時候

Photo Credit: 時報出版

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核稿編輯：翁世航