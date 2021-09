除了Thank you和You’re welcome，還可以如何用英文表示「謝謝」和「不客氣」？

口語溝通時,我們可以從說話者的表情和聲音來判斷對方的語氣和心情。但書面溝通時只有文字,讀者閱讀的感受和撰寫者真實想表達的意思往往有一定差距,正式與非正式場合適用的說法也大不同。

這篇文章整理10種「謝謝」和「不客氣」的英文用法,讓你的誠意不被錯誤解讀!

五個「謝謝」的正式與非正式用法

正式用法:

Thank you for going through the trouble to… 感謝您不辭勞苦地…

這個說法非常適合用在你認為請求對方協助可能會打擾到他人的時候。因為句型強調through the trouble,這樣的用法能讓對方感受到你深知這個協助造成他的麻煩,因此想要誠摯的道謝,在工作往來的書信上非常適用。例句:

Thank you for going through the trouble to arrange this urgent meeting. 感謝您不辭勞苦地安排這個緊急會議。

I truly / sincerely appreciate your… 我真的/真誠地感謝您…

這句話的中英文翻譯對照幾乎是相同的,使用時如果特別強調truly / sincerely,放慢說話的語速並加重語調,更能夠讓對方感受到你滿滿的誠意。例句:

I truly appreciate your help these days. 我真的很感謝您近日的協助。

Many thanks for… 非常感謝您 / 你…

這句話看似只適用在親近的朋友或同事間,但其實也是屬於正式的用法,可以在工作上對客戶使用。三個簡單的英文單詞,就能夠簡短又專業的表達想說的感謝!例句:

Many thanks for your prompt reply! 非常感謝您的迅速回覆!

謝謝的非正式用法:

I owe you one. / I owe you a lot. 謝謝你,我欠你一個人情!/謝謝你,我以後會報答你的!

這句話字面上翻譯的意思是「我欠你一塊錢」,和原先要表達的「感謝」差距甚遠。但是這個說法其實非常道地,如同中文我們以「欠人情」來表達接受對方協助後的感謝,能夠讓對方完整感受到你的謝意。例句:

You have no idea how much your help has meant. I owe you a lot! 你不知道你的幫助對我來說是多麼重要,我一定會報答你的!

Thanks a bunch! / Thanks a million! 多謝啦!

這兩句表達謝謝的用法在英文母語者間其實非常普遍,只是非母語者很少使用。句中的bunch和million是形容很多的意思,句意就是「很多很多的感謝」,在國外的影集中經常可以看到,通常都會搭配激動和浮誇語氣。例句:

Thanks a bunch, dude! 謝啦,老兄!

五個表示「不客氣」的正式與非正式用法

正式用法:

I am happy to be of help. 很高興能協助您。

這句話非常適合用在工作上,句中be of help其實就是helpful,但使用了be of help就有更正式的感覺。

It’s my pleasure. / My pleasure. 這是我的榮幸。

這句話適用在各種場合,不管是跟老闆、客戶或朋友,說這一句準沒錯,切記禮多人不怪。

表達不客氣的非正式用法:

No sweat. / No worries. / No stress. 小事而已啦!

和朋友對話時,可以比較輕鬆有趣,以上三句用法都可以交替使用。像no sweat的中文直翻是「沒有汗」,是想表達「這只是舉手之勞而已(連汗都沒流)」。

Don’t mention it! 這不足以掛齒!

這句話聽起來也許有些無禮,但沒有負面意涵。Mention的意思是「提到/提起」,叫別人「不要提起」,其實就是覺得這個事情小到不足以掛齒。

Anytime! 別客氣,小事而已! (隨時都可以再找我幫忙)

Anytime的意思是隨時,當你回覆別人這句話,就代表你完全不介意再多幫忙幾次的意思。

學會以上多種說法,擺脫萬年使用的Thank you和You’re welcome,讓往後的書面和口語溝通更多元,也能更具體表達你的誠意!

本文經CLN 商用英文專欄授權刊登,原文刊載於此

