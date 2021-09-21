客家語言發展教育的幾大困境：世代斷層、雙語師資缺乏、學習誘因不足

文：廖峻逸（國民黨青年部客家工作坊特約研究員）

《國家語言發展法》在108年1月三讀通過，即將在111年正式上路，部分條文則要等到114年才開始施行，六年時間對於已經在急救的客語教育來說是雪上加霜。國家在本土語言上的實質學習誘因不足，加上師資缺乏，以及語言的斷代，不禁讓重視教育及文化議題的筆者感到擔憂。

本土意識建構下的世代差異，及語言斷代

客家認同跨越族群認同，更是國籍認同的一大關鍵，1949年後，以羅香林為代表的「中原客家」內涵最能體現出上世紀中想客家認同的想像共同體，正如林正慧所摘錄的客家學者戴國煇自述：「有意識的客家人往往具有甚為強烈的中原正統意識，有時偏激一點的客家老鄉會自稱這種意識為『客家精神』。」筆者本身多多少少也有這種不知不覺被塑造出來的中原客家意識。

但在1980年代後，泛台灣族群認同成為主流，所謂的「泛台灣客家認同」，是三百年前左右移入台灣的客家人後代，在台灣社會中的歷史經驗中，經過清朝、日本殖民統治時期，以及當代的特殊需求與壓力下，發展出來的新的族群想像。不僅與現在中國原鄉的客家人的認同不同，也和戰後由中國各省移入台灣的「大陸客家人」不同。

世代之間對於客家族群的想像共同體不同，導致客家缺乏實質且統一的政策，而在客家語言發展上更是如此。客家語在福佬霸權的情況下不夠通用，且因為世代之間缺乏對於客家文化的共同想像，導致嚴重的斷層。在這樣的情形下，也導致政府認知要拯救客語，必須從學校教學著手。

談本土語言發展前，得先正視2030全國雙語政策的師資缺乏問題

雙語正式教師缺以雙北為例，去（2020）年台北市國中、國小共開出91個雙語缺，最後僅招聘到22人；新北市前年起在國中開缺，最後也沒招滿。

今年各縣市教甄截止，台北市一口氣在國小100個雙語教師缺，卻只有33人報考，並不如預期；新北市今年擴招國小雙語教師，保守開出18缺額，初步統計僅25人報名。

顯然，雙語教師的缺乏是教育政策的一大失誤，將語言能力視為相對於教學能力更重要的篩選條件，在國高中階段更是本末倒置。試問所有讀者，你會希望有一個客語很強，但數學教學能力堪憂的數學老師嗎？

若政府持續在推廣雙語的教育政策中鬼打牆，那台灣引以為傲的基礎分科教育堅實性，會因為匱乏的雙語師資而大打折扣。

在本土語言瀕臨滅亡的情形下，要如何教學？

而在《國家語言發展法》的架構下，未來的本土語言師資就不僅僅是供不應求，而是開天窗。目前能流利使用客語的人口多集中在50歲以上年齡層（占客語人口約93%），剩下的7%青年，有教育背景的有多少？而在《國家語言發展法》的設定下，未來若將客語視為工具，教授其他科目，如數學，國語，聽得懂的學生又有多少？

可以說，政府提出了一個美好的語言復甦願景，但從師資、中等教育、配套政策，仍舊不切實際。在客語瀕臨消失的情況下，執政黨不只沒有正視問題，更讓大家忽略客語絕跡的嚴重性。

小結：客語發展困境何解？

筆者從國小開始積極參與客語演講比賽，不間斷至國高中時期。成長在客家家庭中，也讓我對客家本土文化有著強烈的關懷，到了大學更是將大量時間投入到青年參政（曾任議員實習助理）、公共政策，以及教育議題中，並將教育視為人生志業。

但如同前客委會主委葉菊蘭所說，客家語已進入急診室急救。對於成長在客家大鎮中壢的我來說，十分贊同這樣的說法，即使是客家籍的同輩、同學，能用客語溝通的都寥寥無幾，更別提專業師資。

筆者認為，若要拯救瀕臨絕跡的客語，除了要解決師資缺乏的問題，更可以從台灣的升學主義功利性著手，評估將客語變為升學加分項目，如此一來便可增加學生自主學習意願，並降低師資不足帶來的教學困境。

執政黨將語言、族群認同、文化及國族意識形態掛勾在一起，忽略文化保存的困難處，在政策面推廣可行性低的空頭支票，欺騙的是熱愛本土文化和這片土地的人。而在不當的政策下，文化、教育、語言，以及我們引以為傲的台灣價值都可能不復存在。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航