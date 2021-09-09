【小說】《無法平靜的夜晚》選摘：父親說，把肥皂塞進屁眼這一招是經過時間考驗的

文：瑪麗珂・盧卡絲・萊納菲爾德（Marieke Lucas Rijneveld）

「妳要盡量把屁股打開。」

我像一頭胎位不正的小牛趴在棕色皮革沙發上，回頭看著父親。他穿著他的藍色船長毛衣，這表示他很放鬆，而今天牛兒們待他很好。我完全沒有放鬆，我已經好幾天沒排便了，外套底下的肚子又硬又腫，感覺就像母親有時用條紋茶巾蓋著發酵的環形蛋糕——三位國王回去伯利恆的路上得到了蛋糕，他們的頭巾被用來當作烤模，所以蛋糕才是環形的：在我找到那顆星星之前，絕不能把我的大便排出，不過我現在根本不能到對岸，連坐著都痛，更不用說長途跋涉幾個小時了。

「您要做什麼，父親？」我問。

他沒說話，只把船長毛衣的領口拉鏈往下拉了一些，我看到他露出胸膛。他用拇指指甲將手中的綠色肥皂摳下一塊。我緊急回想過去幾天，難道我在《林果》沒播出的時候說過「羞羞話」嗎？還是我對哈娜太壞了？我還沒能繼續回想下去，父親二話不說突然用食指將肥皂推入我的屁眼。

我的頭埋進枕頭裡、幾乎無法掩蓋住尖叫聲，我的牙齒咬進枕頭的布料。在淚光中我看到了枕頭套的圖案。是三角形。馬諦斯死後我第一次哭出來，我的思緒越來越放空。父親用與推進時一樣的速度把手指抽出，再摳下一塊肥皂。我嘗試忍住不哭，想像我們正在玩「搶地」的遊戲，有時我和一些同學在後村玩，你要往對手所在區域的方向扔木棍——而父親的手指是木棍，就是這樣而已。

儘管如此，我還是緊緊夾著屁股，害羞地望著母親，母親正坐在廚房桌子旁整理死牛的耳標，藍色的放一堆，黃色的放一堆。我不要她那樣看我，但沒有什麼可以把我遮掩住，羞愧沉重得像一塊馬毯罩在我身上。她的視線不離手邊的工作，儘管我們肥皂總要省著用，但肥皂在我體內逐漸溶解的事實肯定影響了她。一片耳標掉在桌旁。她彎下腰，頭髮垂在臉上。

「再打開一點。」父親哼著說道。

我一邊啜泣，一邊用雙手將屁股掰開，好像在初生小犢的嘴巴拒絕奶瓶的奶嘴時幫忙掰開一樣。父親三度插入手指，我不再出聲，只是盯著客廳的窗戶，窗戶上貼著舊報紙，這實在太蠢了，他們那麼喜歡談論天氣，現在卻幾乎看不到外面的天空。「防止偷窺狂。」我問的時候父親是這麼回答的，現在總該輪到我對他說，我的屁股就像兩片窗簾，也是防止別人看的。

但是父親說，把肥皂塞進屁眼這一招是經過時間考驗的，幾百年下來每個大便困難的孩子都接受這個做法，幾小時以後我應該就能拉屎了。父親抓起最後一塊肥皂時，母親抬頭看了一下，說：「一百五十號不見了。」她戴著老花眼鏡，離她很遠的東西突然間都會變得很近。

我試圖讓自己縮得像哈娜的摩比玩具人一樣小，奧貝有一次把玩具人弄成蹲姿靠在沙發邊緣，另一個玩具人就在正後方、靠在他的臀部上。我不懂他為什麼覺得這很好玩，也不理解為什麼教會長老來訪時他要把它們拍下沙發。把自己變小的念頭無濟於事，我只感覺自己變得更大，更明顯。

然後父親拉上我的內褲褲頭，表示程序結束，我可以起來了。他在船長毛衣上抹了抹手指，然後用同一隻手從餐具櫃上拿了一片薑餅，咬了一口。我的小腿被拍了一下：「只不過是肥皂罷了。」我迅速拉起褲子，跪著扣好鈕釦然後側躺下來，像一頭癱倒在牛欄上的牛，用手掌擦掉從臉頰滾落的眼淚。

「一百五十號。」母親又說一次，現在她才摘下眼鏡。

「牠得了運輸熱。」父親說。

「可憐的畜牲。」母親說。

一百五十號的耳標和其他所有死牛的耳標一樣被丟進箱子。有一瞬間我很想當那個耳標，寂寞地落入箱子發出悶聲，很快就會消失在陰暗的管理櫃，不會再被看到。櫥櫃上鎖，鑰匙則掛在櫥櫃旁的鉤子上：這是結束一件事情的訊號，這樣他們的頭腦才能再度釋出新的空間。我仍然可以感覺到父親的手指還在我身體裡面。一個地方一旦插了別人的旗子，你就無法再奪回，這是遊戲規則。

沒過多久，那塊綠色肥皂又回到了廁所水槽的金屬肥皂盒中；只是你還看得到父親指甲的印記。沒人會關心現在在我體內徘徊的碎塊。尿尿的時候，我注視著那塊肥皂，腦中響起奧貝說的話，他說把小腸壁攤開可以鋪滿一座網球場。

現在，奧貝如果想要捉弄我，他不只會假裝嘔吐，還會假裝高拋網球。我的體積比我實際上佔據的空間還多、甚至可以在我身體內打網球比賽，這種想法令我作嘔。有時候，我會想像自己的肚子裡有個小矮人，有一天他用拖網把碎石鋪平，這樣我體內又可以舉辦比賽，而我又可以排便了，形狀稀稀的，或比較像香腸。希望這個小矮人的眼睛不會沾到肥皂。

在新的耳標旁邊的桌子上，我的淺藍色泳裝死氣沉沉地躺在我的背包、一小包原味洋芋片和一瓶菲仕提草莓優酪乳上。游泳池的地板有時會出現洋芋片，濕透的洋芋片像泡爛的水泡一樣黏在你腳上，要用毛巾角撥掉。再過一下子，你會看到它們又黏在其他人腳下。

「長頸鹿是唯一不會游泳的動物。」我說。

我試著忘記現在正在我體內徘徊的那一小塊綠色肥皂，和父親的手指。「搶地」遊戲的輸家也帶著失望的心情回家，這我可千萬不能忘記。消沉是一定的，而已經發酵的蛋糕拿出烤箱後總是會稍微凹陷下去——沒有東西能維持圓滾滾胖嘟嘟的樣子，不管是我的肚子還是母親。

「妳是長頸鹿嗎？」母親問。

「現在是。」

「妳只要過一關就行了。」

「這就是最難的地方。」

我是同齡的孩子當中唯一還沒有通過游泳考試的人，每次到了「冰洞逃生」這一關我就動彈不得：能夠順利逃出冰洞是很重要，村子這裡冬天依舊陰暗而酷寒。儘管父親在那年十二月的那一天燒了我的菲仕蘭木冰鞋，現在又還是五月中旬，但你總有機會必須再度勇敢渡過冰層。陣風吹出的冰洞現在主要存在於我們的腦海裡，而不在水上。

「如果上帝不希望人類游泳，祂就不會把我們造成現在這個樣子。」母親一邊說一邊把我的泳裝和那包洋芋片放進我的背包裡。背包底部有一盒貼布；我千萬不能忘記貼一塊在我肚臍上，不然你會透過我的泳衣看到綠色的圖釘。那樣每個人都會知道我從來不去度假，不然我應該會嚮往去些遙遠的國家，那裡的海灘白得像塗了防曬乳。

「也許我會溺死。」我謹慎地說，同時審視母親的臉，希望她被嚇到，希望她的皮膚上出現比她自憐哭泣時還多的皺紋，希望她站起來抱我，像搖晃泡在鹽水中的孜然乳酪一樣來回摟著我。但是母親沒有抬頭。

「別傻了，妳死不了的。」她的語氣聽起來好像我不配，好像我沒有聰明到會太早死似的。當然，她不知道我們三位國王正在努力迎向死亡。在諦仔身上我們看見死亡的一瞥，但那次太匆促、太短暫了。

此外，如果你不準備好，你就不知道自己該注意什麼。做好準備能使人成為上帝——上帝在造物過程中也知道，我們一個禮拜有六天忙著創造各種東西，所以第七天需要徹底休息。如果母親知道了我們的計畫，她一定挺直背桿毫不妥協——父親的背反而像吸管一樣可以彎曲，而母親的就像菲仕提草莓牛奶的包裝一樣：你可以把裡面的空氣和汁液吸乾，再把包裝吹得鼓鼓的。

「妳得到游泳證書以後我們才能去度假。」

我嘆了口氣，感覺到圖釘還插在我的肚臍上。圖釘周圍的皮膚已變成淺紫色。上週，他們在游泳池的水面上攤開一張白色帆布，上面有幾個洞。池邊漂著幾名潛水員。游泳老師曾說過，恐慌和體溫過低是最大的敵人。潛水員的脖子上掛了冰鑽，那是為了看起來逼真。

那天，馬諦斯忘記帶他堅硬的尖頭釘，那支尖頭釘放在門廳鏡子下的桌子上。沒有人知道我看到它在那裡，我一度猶豫要不要追上去拿給他，但是對於自己不能跟去的怒氣阻止了我。

我也悶悶地想著愚蠢的度假。我只需等著看它是否真的會成真。何況，母親只有買菜和上教會的時候才會離開院子。步行距離之內的所有事情都是安全的，在步行距離之外，我們只需要一個加滿油的油箱，大大小小的行李箱和新的羽毛球拍。

在游泳池裡，貝菈戳了戳我的側身。她穿著粉紅色的泳裝，右臂上有寶可夢紋身貼紙，你買兩包口香糖就能換到，貼上去以後會緩慢地、一點一點地從皮膚上消失。她幾年前就通過游泳考試，現在可「自由」游泳，還可以從高高的跳水板跳下來，也可以玩大型滑水道。

「艾娃已經有胸部了。」

我偷看一眼艾娃，她正在排隊等著上大型滑水道。在學年開始時，她曾小聲對我說，「時尚」也是一種「膽量」，而我把兩者搞混了。她指的當然是我的外套。伊娃比我們大兩歲，似乎很了解男生喜歡女生哪些地方，以及怎麼做出相應的表現。

游泳時間結束時，她袋子裡的青蛙糖果數量最多，而一開始所有人的數量都是相等的。跟她請教一個關於男孩的建議要花兩塊青蛙糖果。她也是唯一一個分開洗澡的人。我認為那是因為她想否認自己腳長了疣，但我看到它們就長在她的腳邊，就像我的蟾蜍的黏液腺一樣，兩者都充滿了毒素。

「我們還會長胸部嗎？」貝菈問。

我搖搖頭。「我們永遠都不會長胸部，只有當男孩子盯著妳看十分鐘以上才會長胸部。」

貝菈環顧四周，尋找準備前來冰洞的男孩。沒有人關注我們，我們得到的只有觀察與窺伺。這完全是兩回事。

「那我們就得讓他們看見我們。」

我點點頭，指著游泳老師。他的手摸索著掛在脖子上的哨子。我要講的話似乎卡住了，就像滑水道擠滿孩子、像一列火車，時不時有人噴進水中。我的身體開始發抖，圖釘不斷抵著我的泳裝。

「老師說恐慌不是敵人，它只是一個警告。剩下的敵人只有一個。」我說。在我要準備踏上跳台之前，我眼前出現馬諦斯的形影。我聽到他的冰刀鞋發出嘩啦聲，冰下不斷冒泡。

潛水員說你下水以後心跳會加快，但我根本還沒有碰到水，心臟就像我在噩夢裡用拳頭擂著冰那樣，不斷抵著胸口跳動。貝菈將手臂搭在我身上——我們學會從冰洞把人救出來，但卻不知道怎麼把人留在陸地上，難怪貝菈的手臂感覺又重又不舒服。她的泳裝黏在身體上，我可以看到她瘦瘦的雙腿之間的線條。我想到艾娃腳下的小疣，它們會怎麼爆裂開來，綠色的毒素滲進整座游泳池，潛水員一個接一個變成青蛙糖果，發出呱呱的聲音。

「她的哥哥。」貝菈告訴游泳老師。

游泳老師嘆了一口氣。村裡的每個人都知道我們家發生的變故，但是馬諦斯離家越久，人們就越習慣我們家只有五個人，而新搬到這個村子來住的人絕對了解得更少。慢慢地，我的哥哥逐漸被很多人遺忘，卻越來越常駐我們的腦海中。

我掙脫貝菈，逃進更衣室，外套套在泳裝上，直接對著長凳躺下。這裡聞起來有氯的味道。我深信水很快就會開始冒泡，而且很快就會出現肥皂泡沫。我拿自己身體內那塊綠色肥皂沒辦法。每個人都會指著我，而我就得說出到底是什麼東西在困擾我。

我小心翼翼趴在長凳上，開始做游泳動作。我閉上眼睛，做出蝶式的動作，讓自己沉入冰洞中。我很快就發現我的雙臂不再跟著揮擺，只有臀部上下擺動。潛水員說的對：心跳加速，呼吸加快。體溫過低不是你的敵人，幻想才是。

長凳在我的肚子下像黑色的冰一樣嘎吱作響。我現在不想被救起，只想沉下去。越沉越深，直到呼吸變得困難。我同時將嘴裡的青蛙糖果嚼成碎塊，嗑著吉利丁的味道，那股甜味使人放心。哈娜是對的：我們必須離開這個村莊，遠離那些「水泡頭」，遠離死亡，遠離這種存在的原始形式。

書籍介紹

本文摘錄自《無法平靜的夜晚》，新經典文化出版

作者：瑪麗珂・盧卡絲・萊納菲爾德（Marieke Lucas Rijneveld）

【作者介紹】

瑪麗珂・盧卡絲・萊納菲爾德，1991年出生於荷蘭北部拉班特省（North Brabant），2015年，24歲的萊納菲爾德出版首部詩集《小牛膜》（Kalfsvlies），初登場文壇就獲得了獎勵最佳詩集處女作的C・布丁（C. Buddingh’）獎，並被譯成西班牙文。2019年萊納菲爾德第二本詩集《魅魘》（Fantoommerrie）出版，獲得艾達・赫哈特（Ida Gerhardt）詩歌獎。

2018年她寫出了第一部小說《無法平靜的夜晚》（De avond is ongemak），不但獲得非凡好評，銷量也亮眼，光在荷蘭就超過十萬冊，已經被譯成三十國語言出版；英文譯本The Discomfort of Evening由米雪兒・赫欽森（Michele Hutchison）翻譯，榮獲2020年布克國際獎，這是荷蘭有史以來第一位榮獲頒此獎的作家。

【本書特色】

荷蘭年度暢銷小說

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Photo Credit: 新經典文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航