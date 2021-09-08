2021/09/08,
藝文

元好問與《神鵰俠侶》：問世間，情是何物？

元好問與《神鵰俠侶》：問世間，情是何物？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

元好問不會知道，金庸正是那位騷人：筆下《神鵰俠侶》，讓這首詞再度流傳。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

《神鵰俠侶》，從武俠探討愛情哲理。李莫愁開首吟唱：「問世間，情是何物？」，那是楊過和小龍女的「直教生死相許」，也為千古至今，我們不斷提問的謎語。

元好問，世稱遺山先生，在其十六歲時，聽捕雁人說，捉得一雁，另一撞地而死。詞人深受感動，人間至情，特意安葬，寫下悼亡詩詞，中年修訂，流傳至今。

當我們談論愛情，我們在談論什麼？期待、甜蜜、痛苦、傷心、悔恨⋯⋯勾動無數情緒，醉生夢死，如墮迷霧，分明如此真實，卻無法輕易描述情愛。

元好問〈摸魚兒．雁丘词〉

問世間，情是何物？直教生死相許。天南地北雙飛客，老翅幾回寒暑。歡樂趣，離別苦，就中更有癡兒女。君應有語，渺萬里層雲，千山暮景，隻影為誰去。

山西省忻州市忻府區韓岩村元好問墓的元好問銅像
Photo Credit: Outlookxp, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
元好問像

古人歌頌雁有四德，其一為失偶不再配。詞作描繪愛情理想，至死不渝，從一而終，歷經寒暑，天南地北，依然生死相許。這段漫漫長路，相聚時歡樂，離別時痛苦。

詞人由雁生情，從個殊至普遍人生。癡兒女，情痴也，象徵天下的有情人。雁之殉情，不正在其中體現情為何物？否則，千山暮景，長路何堪孤單獨行？

她又一聲長哨，只見那雌雕雙翅一振，高飛入雲，盤旋數圈，悲聲哀啼，猛地裡從空中疾沖而下。黃蓉心道：「不好！」大叫：「雕兒！」只見雌雕一頭撞在山石之上，腦袋碎裂，折翼而死。眾人見了都吃了一驚，奔過去看時，原來那雄鷹早已氣絕多時。眾人見這雌雕如此深情重義，無不慨嘆。黃蓉自幼和雙鵰為伴，更是傷痛，不禁流下淚來。（《神鵰俠侶》

《神鵰俠侶》參照元好問的經歷，黃蓉撫養的雙雕，雄雕傷重，墜落身亡，雌雕一頭撞石。呼應小龍女、楊過跳崖，或有喜劇，或作悲劇，堅貞始終不改。

橫汾路，寂寞當年蕭鼓，荒煙依舊平楚。招魂楚些何嗟及，山鬼自啼風雨。天也妒，未信與，鶯兒燕子俱黃土。千秋萬古，為留待騷人，狂歌痛飲，來訪雁丘處。（〈摸魚兒．雁丘词〉下半

詞的下半片，李莫愁沒吟唱，少為人知。雙雁葬在汾水，百年前漢武帝曾經泛舟，詞人懷古，旨在對比今昔，荒涼之消逝。「草木黃落兮雁南歸」，君王如今何在。

招魂、山鬼，源自《楚辭》，巫術神話。古人相信，身死之後，能借儀式喚魂；傳說山中，有鬼情深，等待心上人回來。元好問將其悲解，悲愴得，風雨交加。

像雙雁的典範，愛情美好，上天也妒恨。詞人高歌，祈求天地放過一雙戀人，他不相信，也不願意雙雁盡歸黃土。堆石為記，千秋萬古，我們共同誦讀。

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Photo Credit: AP / 達志影像

元好問不會知道，金庸正是那位騷人：筆下《神鵰俠侶》，讓這首詞再度流傳，李莫愁為愛瘋狂，身死之時，執著悲情，雖是濫殺無辜，誰不曾受情傷所困。

楊過低聲吟道：「問世間，情是何物？」頓了一頓，道：「沒多久之前，武氏兄弟為了郭姑娘要死要活，可是一轉眼間，兩人便移情別戀。有的人一生一世只鍾情於一人，但似公孫止、裘千尺這般，卻難說得很了。唉，問世間，情是何物？這一句話也真該問。」小龍女低頭沉思，默默無言。

完滿者如楊過、小龍女，眼見情愛易變，仍免不了問：「問世間，情是何物？」放諸現今，我們似乎，只有更多疑慮，也讓我們追憶詞作的雙雁，更見嚮往。

現實或許充斥殘缺，文藝哲理，有如明燈。發問，只是開始而已，如何回答、行動，是直教生死相許，抑或，像武氏兄弟般。此世情路的抉擇，決定了何謂愛情。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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