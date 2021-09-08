父母老了，子女也老了

上水9月6日有一宗雙屍案：年約六旬的兒子突然猝死，百歲母親因為不良於行而無人照顧，最終也去世。直到鄰居嗅到異味，才發現兩人倒斃寓所之中。

香港現時有約3800名百歲老人。根據聯合國在2019年的世界人口展望，2060年的香港將會有5萬3千名百歲長者。40年後，百歲老人將會多12倍！

養「親」一百歲，子女即使老了也要擔起照顧責任。

林老太在七、八十歲時照顧患癌的丈夫，一子兩女各有家庭，只有剛從外國讀完書回來的孫Peter暫時同住。丈夫走後，她健康彷彿突然變差，也許之前已是硬撑住照顧丈夫。

「嫲嫲那時經常晚上睡不著，我偶然半夜起身，都見到她坐在床邊眼光光。」Peter說，有一晚嫲嫲在廁所叫喚，她跌倒沒法起身，Peter馬上報警叫白車送醫院。

出院後，林家請外傭，Peter隨後因為工作搬走，他的爸爸和兩個姑姐幾乎每天都來。爸爸陪吃午飯、大姑姐和細姑姐各有護理分工，大姑姐安排事情，細姑姐體力較好負責洗澡扶抱等。嫲嫲健康越來越差，認不到人，沒法下床。

當時，嫲嫲踏入九十歲，爸爸七十出頭，依然每天來陪吃飯，但爬那唐樓三層樓梯頗為吃力。六十多歲大姑姐患上柏金遜症和認知障礙症，自己也需要女兒照顧。雖然仍然有外傭，照顧的擔子落在年近六十的細姑姐身上。「我現在每天除了在自己的家，就是來阿媽的家，頂多去買菜。」細姑姐有次對Peter說，他很愕然，因為以前細姑姐是很愛逛街的。

嫲嫲骨折入醫院時，社工申請了院舍，幾年後輪到宿位，林家拒絕；但再排，幾年後再輪到，林家就猶豫了。

當時嫲嫲九十六歲，大姑姐已經坐輪椅，因為認知障礙症沒法作決定，細姑姐主張入院舍：「我也沒力氣這樣一直照顧，難得有位！」爸爸十五十六：若嫲嫲還認得人，當然留在家，可是她已經認不得人了，但送走又不忍心。

Peter反對：「讓嫲嫲留在家裡吧，轉換環境她很難適應的。外傭不是照顧得好好的嗎？」「她不知多粗心！又不肯清潔。」細姑姐不放心只靠外人。

Peter幾乎想搬回去，但爸爸不想照顧的責任落到第三代，決定送嫲嫲入院舍，但讓外傭繼續照顧。入院舍當日，只有Peter有體力抱起嫲嫲離開唐樓的三層樓梯。

外傭每天去餵飯，爸爸陪吃飯，大姑姐也有外傭陪著去探，細姑姐依然常去，周日外傭放假，就換她照顧，一直到嫲嫲九十八歲離世。

以後爸爸老了，Peter到時怎獨力照顧？他不敢想像。

（文章獲作者授權轉載，原文看作者Facebook）

相關文章：

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex