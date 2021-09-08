豐田10年90億美元打造電池工廠，目標年賣200萬輛電動車，台廠供應鏈備戰搶商機

日本汽車業龍頭——豐田汽車（Toyota Motor）於9月7日表示，未來10年將斥資90億美元（新台幣2583億元）打造電動汽車電池工廠，除了持續發展主要的混動力車（HV）產品外，亦訂下目標每年賣出200萬輛電動車（FCV），搶食電動車龐大市場。

Toyota：全電動車不是解決氣候問題的最好方法

Toyota為目前全球汽車銷售量最多的汽車製造商，卻在電動車產業落後於其他車廠。多年來Toyota強調，因為電池太貴、充電時間長，因此電動車不是解決碳排放污染的最佳解方。

該公司近年率先推出的混合氫氣電動車，並將其視為解決污染的更好選擇。Toyota董事長內山田武（Takeshi Uchiyamada）強調，致力於開發混合動力、汽油的電動汽車和氫燃料電池汽車，以取代汽油的使用。

「Toyota之所以不推出任何全電動的汽車，是因為我們認為沒有市場可以接受它」，內山田武於2013年認為，全電動車必須在電池上突破價格和充電時間長的限制，才能成為汽油或混合動力汽車的替代品。

隨著今年電動車技術有所進展，各國開始也實施更嚴格的碳排放法規，電動車銷量開始成長，Toyota的態度有所轉變，加大了對電動汽車的投資，計劃到2025年建立10條電池生產線，目標將達到70條左右。

Toyota強調，未來還是會以「混合動力車」為主要生產項目，但同時也會發展全電動車，採用的電池，包含由氫燃料驅動動池的技術。

Toyota豐田技術長前田昌彥（Masahiko Maeda）表示，Toyota進入電動汽車市場速度比競爭對手慢，是因為希望能為消費者提供安全、便宜且性能更好的產品。

由於當今電動車和智慧手機的鋰離子電池，是液體電解質，常有火災的風險。前田昌彥指出，Toyota正在努力突破技術關卡，持續尋找固態電池的最佳材料，讓電池能夠在10年後仍能保持90%的充電容量，並讓消費者免於爆炸危機之中。

《華爾街日報》報導指出，目前通用、福斯（Volkswagen）以及福特等車廠，都將賭注押在電動汽車上，反而以不同的方式面對節能減碳風潮，它強調了轉型技術，在汽車業中具有關鍵地位。

混合動力車、電動車成風潮 台廠備戰搶商機

已有24年歷史的Toyota Prius是主打的混合動力車款，其技術已經成熟，並且已經大規模生產，雖然相較汽油車來得更環保，但仍然落後於全電動車，Toyota計算以排碳而言，3輛混合動力車減少的排碳量，才等於1輛電動汽車。

對此受到許多競爭對手的抨擊，認為Toyota生產混合動力車，是對目前世界的環保問題漠視。福特汽車公司強調，未來將重心放在全電動車上，積極尋求人才，而前Apple特殊專案副總、前特斯拉高級工程副總裁Doug Field遭挖角轉戰福特。

Toyota受到各國競爭對手的強勢進逼，於昨（7）日宣布加碼相關電動車的研發金額，上調至5千億日元（新台幣1250億元）。《日本經濟新聞》報導，Toyota可能於中國、美國等地展開投資。

報導稱，Toyota日本國內，將攜手與松下的合資公司Prime Planet Energy & Solutions（PPES）等擴大産能，整體目標是到2030年包括混動車（HV）在內的電動汽車銷量達到800萬輛。其中，純電動汽車和燃料電池車（FCV）合計為200萬輛。

面對全球的電動車風潮，台灣中信綠能及電動車ETF經理人張士琳強調，未來電動車將取代傳統燃油車，其電子零件使用，將大幅度攀升，有利於台廠將來發展。

他指出，電動車重要的「三電」（電池、元件、系統）中，除了電池外台灣已掌握電控系統（車用晶片、影像感測器等）和電機系統（驅動馬達、電壓轉換系統等）兩項。

全球去中心化的供應鏈、台美戰略聯盟關係升級下，汽車相關產業可能向外尋求製造地，以分散零部件生產風險。他解釋，汽車產業未來將集中於電力傳動系統、電池及車用電子衍生相關商機。

全球電動車預計於2021年、2022年將分別成長78%、47%，他說，台股相關電動車供應鏈的財報於第4季仍具上修空間，等待缺晶片問題解決後，壓抑的需求將進一步刺激銷售。

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核稿編輯：翁世航