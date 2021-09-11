細說從頭，出走他鄉的故事

《Easy German》德文教學頻道9月6日上載了一段很感人的影片。

主持和創辦人贊路斯（Janusz），憶述他37年前的這天從波蘭來到德國定居。他說，這一年波蘭剛結束戒嚴統治，國家急需資金和資源，因此本來嚴控國民出國的政府，推出一些旅行團，讓人民可以去幾天瑞典和德國，在那裡購物，帶物資回來。

贊路斯也參加了往瑞典的旅行，從北部格但斯克出發，坐船去瑞典。在那裡，24歲的他首度見識到物質豐裕的社會，與百物俱殘的波蘭有天壤之別。他說，不少人出國以後，就偷偷留下來，不再回去。船上也很可能有國家特務監察。但他這次選擇回去家鄉。直到幾個月後再有機會出國，去到有親人居住的德國，從此就留了下來，定居這個西歐大國。

片段中，贊路斯和那年才剛出生不久的太太Cari，一起從格但斯克坐船到瑞典，來一趟回憶之旅。想起那年青澀的自己，如何在迎面的碧濤滑浪間對自由的期盼，想像著一個未見過的開放社會。人們都可以暢所欲言，沒有軍人軍警到處抓人，每人都昂首闊步，面帶笑容。在海洋另一面的斯堪的納維亞，原來真有這樣的世界。

那是1984年，地球另一端的港人，同樣為香港前途憂慮。移民潮也開始湧現。港人不確定，在另一頭迎接他們的，是怎麼的世界。不少人像贊路斯一樣，下了決定離開，之後在外地闖出成就。而贊路斯當了多年貨車司機，最後找到一生的志趣，製作影片和教學。

贊路斯的德文，還有不少瑕疵。在片段中也說錯了幾處冠詞，但從來沒人說他德文不好，自己都講錯憑甚麼教德文。他來德37年，比這裡的讀者都要久很多，所以來了三五七年但仍然覺得自己德文不逮的人，切勿灰心。

贊路斯不算大富大貴，但他那年勇於去一個未知的國度，從頭開始，今天也有所成。今天坐上同一旅程的船，想著當年在甲板上眺望大海的自己，沉思是去是留，心中一定沒預計過有天會廣為世人認識，教一種自己不會的語言。這刻握著身旁摯愛的手，很想和她細說從頭。

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