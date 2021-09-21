錢穆《中國歷史精神》：西方文化是外傾的，表現在物質形象上；中國文化是內傾的，又表現在何處呢？

文：錢穆

第七講 中國歷史上的道德精神

（前略）

（四）

講到中國歷史的發展，似乎沒有一定型，至少是不傾向某一定型而發展。亦可說，它沒有一個客觀外在具體而固定的物質形象可作為其歷史文化的象徵。因此，中國文化流轉像是新陳代謝生機活潑。姑舉歷代首都為例，遠從商朝有沫邑，這一首都也有幾百年歷史，並相當富庶與繁榮。接著是西周鎬京，也是幾百年。秦代咸陽，體制更大。西漢長安，東漢洛陽，南朝金陵，北朝新洛陽，隋唐兩朝的兩京，北宋汴京，南宋臨安，遼金元明清的燕京北京，各朝代各首都的物質建設，都極偉大壯麗。讀《洛陽伽藍記》、《長安巷坊志》等書，可見一斑。

西方學人對此甚感興趣，只要有物質具體證據，如殷墟地下發掘，如最近長安古城遺跡發掘，以及其他古器物，他們都認為是那時文化水準的無上證明。但在我們，歷代首都，一個接一個地毀滅，在今天去遊洛陽長安，真有銅駝荊棘，黍離麥秀之感。俯仰之間，高天厚地，一片蒼涼，文物建設蕩焉無存。但國脈不傷，整個文化傳統依然存在。雅典毀滅了便沒有希臘，羅馬城毀滅了便沒有羅馬，今天的倫敦巴黎不存在了，英法又如何，這就很難想像。這是東西雙方歷史文化一相異點，值得我們注意。

再講整個的國家體制，在中國亦可謂未有一定型。從遠古起，夏商周三代一路下來，大體言之，永是一中國。實際上，中國疆域是在慢慢地擴大而始有今天的。西方又不然，英國就是一英國，法國就是一法國。定了型，再向外，便成為帝國主義。到今天，在歐洲有羅馬、有巴黎、有倫敦、有柏林、有英法德意諸國，國家雖小，歷史雖短，都像已成了型。即他們講學問，分門別類，有組織、有系統，總愛把來定一型。不僅自然科學如此，人文科學也如此。

在中國，一門學問劃分得太清楚，太定型了，反而看不起。這好像中國人頭腦不科學，然而這裏面長短得失很難言。這一層暫不講。要之，拿今天的西方各國來回想從前希臘各城邦，我們可以說，希臘即是今天西歐的縮影，今天西歐之不易統一是可以想像的。但在中國，從春秋到戰國，以至秦代統一，其間楚國、燕國各歷八百年。齊國只統治者換了姓，實也有八百年。韓趙魏三晉都有三百年。宋、衛諸邦都有八百年。當時歷史最短的國家如今美國，長的如今英法。

何以秦始皇能一舉把天下統一，而且此後就不再分裂？若把西方歷史作比，這就很難講。我只說：中國國家發展無定型，疆土可大可小，可分可合，立國的主要精神不在此。一個國家當然有一首都，首都當然有其物質建設，然而此非立國精神所在。破壞了，也並不傷害國家的命脈。歷史文化生命可以依然還在。從我們的歷史看，這是很清楚的。但西方顯然不同。以上只講歷史現象，雙方不同處已顯見。

因此我們可以說，中國並非沒有物質建造，物質建造則必然形象化，但與中國文化大統沒有甚深之勾聯。即是說，中國文化命脈，不表現在這些上，也不依托在這些上。其存其毀，與中國文化大統無甚深之影響。即如今天的北平故宮，三大殿天壇北海中南海頤和園等建築都還存在，西方人每好憑此來欣賞中國文化，但中國人心中，則另有一套想法。孫中山先生建都南京，中國人都想新中國復興了。在極平常的心理反映上，可知必有一番道理可資闡說。

（五）

今且問中國文化命脈，與其傳統精神究表現寄放在哪裏？上面說過，西方文化是外傾的，中國文化是內傾的，外傾的便在物質形象上表現，內傾的又在何處表現呢？《易經》上有句話說：「形而上者謂之道，形而下者謂之器。」器即屬於物質形象，形而下是說成形以後，客觀具體看得見。我上面講都市建築，也可說其都屬器。形而上是在成形以前，這叫做道。器可見，而任何器之形成，則必有一本源所在，那是道。開物成務屬器，在開物成務之上還有其不可見之道。因此《易經》上把開物成務都歸屬於聖人。聖人便是有道者，當知宮室衣冠一切文物都從道而來。但這是中國人觀念。

今且問，埃及金字塔其道何在？可知西方人所震驚重視者即在器。中國人必從器求道，苟其無道，斯器不足貴。希臘人彫刻一人像，極盡曲線之美，那亦是物質形象。中國人畫一人，重其氣韻，注意在其眸子，在其頰上三毫。這些處，都可見東西方人實在所重有不同。中國古代傳下的禮樂器，乃至一切瓷器絲織品等，專從器方面講，也都極精妙，但這裏更應注意者，在中國一切物中所包涵的關於人生意義的分數卻多過於物質意義的分數。因此中國人又要說技而進乎道，這是中國的藝術精神，在中國藝術之背後也必有一個道的存在。

中國人並不想科學只是科學，藝術只是藝術，宗教只是宗教，可以各自獨立。卻要在科學藝術宗教之背後尋出一道來，此即藝術科學宗教之共同相通處。器有成壞，舊的不壞，新的不成。這一所房子不拆，不能在此再造一所新房子。房子裏的舊陳設不拿走，新陳設就擺不進。一所房子造成即已定了型，建造工程也從此終止，不能在這所房子上再造。所以西方人要講革命，把舊的拆了造新的。中國歷史上有湯武革命，但意義甚不同。

中國人認為道有隱顯，有消長。道顯固然是存在，道隱還仍是存在。如說「君子道長，小人道消」或「小人道長，君子道消」。消即隱了，但不就是毀滅，可毀滅的即非道。中國人講道，即表現在人身上，人羣中，所以說道不遠人，道不離人。中國人所講道，主要是人道，即人之道，因此說中國文化是人本位的。

中國人所謂人，包括個人與大羣，既非個人主義，亦非集體主義。道則存在於各人，存在於社會，存在於天下，存在於歷史傳統裏。子貢說：「文武之道，未墜於地，在人；賢者識其大者，不賢者識其小者，莫不有文武之道焉。」可見道表現寄託在人。只要人存在，道就不會墜地而盡。

孟子也說過：「待文王而後興者，凡民也。豪傑之士，不待文王猶興。」亂世不會無好人。世界不理想，人仍可以有理想。世界亂，人自己還可治，至少是治在他的心。道消而隱，舉世陷於衰亂，但道仍可以在人。人興，即道興之機緣。道興則歷史時代可以復興，而文王之世亦再見了。故說：道不行，卷而藏之，達則兼善天下，窮則獨善吾身。道與善，在我心裏，在我身上。

因此說文王既沒，文不在茲乎？我上次講中國人所謂道即是文化，而是文化中之有價值意義者。中國文化之內傾性，正在其把文化傳統精神表現寄託在各個人之身與心，乃以各個人為中心出發點，由此推去，到人皆可以為堯舜，到各自身修而家齊國治而天下平。乃以天下平與世界大同為道之極限。到此極限，道仍可有隱顯消長，但道則仍在，故歷史文化可以不斷有再興與復盛。

剛才講過，外傾文化總要拿我們的聰明、智慧、技能、才力一切表現到外面具體物質上去。譬如今天美國人要送人上月球，可能十年八年真見此事。自然要整個文化配合，各方面條件夠，才能送人上月球。這是今天西方文化一大表現。我並不抹煞此種文化之力量與價值。但人上月球又怎樣，能不能再上太陽去？一方面在上月球，一方面卻共產主義、資本主義永遠對立，種種不合理的人生還存在。當前人類各項問題仍不得解決。

西方人遇要解決問題，或表現其文化偉大，每好從遠大艱難處，人所難能而己所獨能處著意用力。如古埃及人造金字塔，英國人自誇其國旗無日落，及最近美國人之要爭先送人上月球皆是。中國人又不然。遇要解決問題及表現其文化偉力，只從日常親切處，細微輕易處，人所共能處下手。我上講提到君子無入而不自得，雖遇無道之世，個人仍可自求有得，其所得乃在道。行道有得，得於己之謂德。德在己，別人拿不去，因此縱在大亂世，個人修德，亦可以避艱險，渡難關。國家大事也如此，如孟子告滕、告鄒，如宋儒告其君，都只從正心、誠意、敬天、修德處求。

中國人又說：「士可殺，不可辱。」「三軍可以奪帥，匹夫不可以奪志。」原子彈氫氣彈可以屈服強敵，夷滅人之國家，今天美蘇互怕，都只怕在此。但每人有其內心決定，有每一人之德操與人格修養，雖不表現在外，看不見，卻為外力所無奈何。中國人又說：「德不孤，必有鄰。」這一細微看不見處，卻可影響別人。「十室之邑，必有忠信如丘者焉。」「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」一君子有德，慢慢地可以影響後世千萬人，使次第盡變為君子。但小人則無法影響到君子，君子則必不為小人所影響。因此一人之德可以變成一時代的氣運，氣運轉而時代就復興了。

（六）

《中庸》上講：「莫見乎隱，莫顯乎微。」最容易見的反在隱處，就在人之心。力量最顯著的反在輕微處，就在人的一言一行。《中庸》上又說：「上天之載，無聲無臭。」中國人看天，好從此無聲無臭處看，聽不見，聞不到，然而它的力量最大，可以運轉主宰一切。待具體擺出來後，那就小了，形而下的則總有限。因此中國人的文化觀，其基本只在道。道存，國家存，民族存，文化就傳下。道滅，那就完了。

所以顧亭林有亡國，亡天下之辨，如西周鎬京毀滅了，秦之咸陽、西漢長安、東漢洛陽毀滅了，改朝易代，此之謂亡國。如何是亡天下？中國人不成為中國人，盡變成夷狄了，即是說中國人所看重的人道亡了，這叫做亡天下。明亡了，中國人的政權被滿人奪去，一時大賢像顧亭林、黃梨洲，都回頭注意到中國文化傳統上面去。他們不是不想對國家負責任，但這責任負不起。

國家體制擺在外面，大亂局面已成，一時挽回不過來。但還有隱藏在後面的，文化大傳統，道之興亡，則寄放在每一人身上，因此每一人各有一份責任。因此其文化傳統與道究也不易亡。因每一人都可為轉移氣運扭轉時代的中心。而且這一事又是最自由最堅強，誰也奪不了你的志與德。此番話，說給西方人聽，會說你有點神秘性。這不錯，這是中國人內傾文化的說法呀。

所以我說中國文化是個人中心的文化，是道德中心的文化，這並不是說中國人不看重物質表現，但一切物質表現都得推本歸趨於道德。此所謂人本位，以個人為中心，以天下即世界人羣為極量。《中庸》上又說：「人存政舉，人亡政息。」我在幼年時，即聽人批評此說要不得。由今想來，《中庸》此語還是有道理。埃及的金字塔，人亡了，塔還在。一部羅馬法，羅馬亡了，法還在。中國人則更看重人，光有物質建造，光有制度法律，也無用。所以說：人能宏道，非道宏人。要轉移世運，責任仍在人身上。

中國人愛講天運循環，又說「物極必反」。物則必有極，極是盡頭處，物到盡頭，自然向前無路了。人之道則沒有極。人生有極是死，後浪推前浪，時代繼續向前，人物隨時轉換，那是從生物界自然界來看是如此。從人之修心養德處講，人到達為完人，不是做了完人就必然得要反。而且我在第七講又提過，人要做一完人，當下現前即可做，所謂我欲仁，斯仁至。但也不是一為完人便到了盡頭，也還須時時不斷的修與養。做人如此，世運亦然。世運轉了，不是儘可恃，還有盛衰興亡接踵而來，但不能說道極必反。因道在人為，非必反，亦非必不反。由此講下，恐引伸過遠，暫不深講吧！

現在再講世運與人物。世運轉移也可分兩方面來講。一是自然的物極必反，饑者易為食，渴者易為飲，久亂則人心思治，那是氣運自然在轉了。但人物盛衰有時與氣運轉移未必緊密相依成為平行線。有的是新朝開始，像是氣運已轉，然而人物未盛，如秦代統一，這是中國歷史上最大一新氣運，但秦始皇李斯這些人物並不夠條件。漢高祖平民革命，又是一番新氣運，但漢初人物條件還是不夠。待過七十年，到漢武帝時，然後人物大盛。

也有些朝代氣運已衰，如東漢末年，而人物未衰，還是有存在。所以到三國時還有很多像樣人物。從歷史看，新朝崛起，不一定就是太平治世。而舊朝垂亡，卻已有許多新人物預備在那裏。如唐初新人物早在北朝末及隋代孕育。又如元代是中國史上一段黑暗時代，然而元朝末年孕育人才不少，明太祖一起便得用。明初人物之多，較之唐初無媿色，兩漢宋代均不能比。明亡了，人物未衰，清人入關，那輩人物，間接直接，都影響了清初的政治。

最近如中華民國開國，這又是中國歷史上一個極大新氣運的轉變，然而人物準備似乎還沒有齊全。實因清之末季，人物早已凋零了。到今已經過了五十二年，但西漢開國經過七十年，北宋經過一百年，纔始人物蔚起，何況這五十二年中，內亂外患頻乘，無怪我們這一時代，要感覺到人物異常缺乏。但氣運可以陶鑄人才，新氣運來了，自然有新人物產生。而人物也可扭轉氣運，縱在大亂世，只要有人物，自可轉移氣運，開創出新時代。

西方人看法和我們不同，他們注重物質條件。他們總說我們是落後，這幾年在台灣，說我們進步了。究竟進步在哪裏？其實也只從物質條件上衡量。進一步，問言論自由嗎？法律平等嗎？政治民主嗎？仍是從外皮行跡看。他們沒有能深一層像中國人來看所謂道。西方道在上帝，在天國。權力財富則在地上，在凱撒。西方人把人生分作此兩部份。現實人生則只是現實的，理想人生不在現世，在天國。

希臘、羅馬、希伯來是現代西方文化三源，又加進新科學，遂成為現代的西方。但這幾方面，始終不能調和融合。在孔子時，若論富強，自然魯不如齊，齊不如晉。但孔子的評論，則魯在齊前，齊在晉上。此後晉分為三，田氏篡齊，魯最孱弱，但安和反較久。

唐初亦有一故事：西域高昌王曾派人入貢，見隋煬帝當時物阜民豐，他覺中國了不起，奉事甚恭。隋亡，唐興，高昌王聽說中國換了朝代，再來朝，那時正經大破壞，不能和隋相比，高昌從此不再來中國。沒幾年，唐朝派兵把高昌國王捉到，高昌國也就亡了。那位高昌王也正是從物質形象表現在具體上的證據來看一個國家。他可謂是不知道，從而也不能好好保住他的國。

書籍介紹

本文摘錄自《中國歷史精神（四版）》，三民出版

作者：錢穆

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中國的歷史源遠流長，其間治亂興替，波譎雲詭，常令治史的人望洋興嘆，無從下手，讀史的人望而卻步，把握不住重點。本書作者錢穆博士，以其淵博的史學涵養，敏銳的剖析能力，將這個難題解開了，使人得窺中國歷史文化的堂奧。本書不但能夠讓你在短期間內獲得完整的歷史概念，更能幫助你深入瞭解五千年來歷史精神之所在，從而認清我們這一代中國人所背負的歷史使命及應當努力的方向。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬