錢穆《古史地理論叢》：何以黃河在唐前為北人之利，而宋後乃為北人之害？

文：錢穆

水利與水害（上篇：論北方黃河）

歷史事實告訴我們，人類社會之演變，並不老是在上進，有時可以大大的倒退和墮落；而人類的智慧也有時竟可以今不如昔。

「水可為利，亦可為害」，這一知識，古人早已深曉，而漸漸為後人所忘卻，或誤解了。中國北有黃河，南有長江，（此處所謂南北，姑就大體比較言之。黃河長江亦就其全水系而言。）一般人似乎認為長江是中國之利，而黃河則為中國之害，這顯已違背了「水可為利，亦可為害」之明訓。至於以隄防禦水災，這是一個最愚最下的辦法，從共工和伯鯀的故事起，下至春秋時周太子晉以及漢代賈讓等，早已暢論無遺，不謂直到我們今日，卻仍只守著歷古共譏的共工伯鯀之舊法，仍只知以隄防捍水。目前中國，本已倒退墮落得不成樣子，我提出水利與水害的問題，聊為現中國人之墮落做一當景的好例。

長江並不就是利，有時也可為害，這一層此刻不用多說，只舉最近民二十年及今年的災況，已可明白。黃河並不就是害，有時也可為利，照理論是極自然的，而事實的證明又極顯著。誰也知道，中國文明起源及其孕育，全在黃河流域，而且自春秋戰國下迄漢唐盛世，中國史上最燦爛最光榮的時期，便在黃河流域發皇滋張。那時的長江，在歷史上還占不到重要位置。自唐代天寶以後，中國史漸漸走上衰運，而長江流域卻漸漸見其重要。

宋元明清四代的統一，任何方面不能比西漢盛唐，而五代十國以及金宋對峙，乃至黃巢、張獻忠、李自成等的混亂，也較之春秋戰國漢末紛爭以及南北朝抗衡時的氣象遠遜了。總之，清代乾隆以下暫置不論，就乾隆以前的中國史看，上半部以黃河流域為中心，而後半部以長江流域為主腦，大體上卻是黃河流域代表的文化還超在長江流域所代表的文化之上，這只稍一思考，就可瞭然。何以忽然說黃河是中國之害呢？

原來黃河為害中國之信念，亦恰起於中唐天寶之後，經宋元明清歷代之相傳而其說益堅。那時黃河流域的文化，逐漸衰頹，中國人的智慧力量，已是不再能運用黃河了，而才說黃河為中國之害。依照最近事況，長江流域的文化，日趨倒退墮落之境，中國人的智慧力量，又漸漸地表示不能再運用長江了。若循此下去，老還是築堤搶險，拚命效法共工伯鯀的故智，來防禦長江之水害，恐怕在不久將來，便會再有一個長江為害中國之新信念，深印在我們不長進的中國人腦裏。

就現狀言之，自然黃河格外見得討厭可怕，好像不當與長江相提並論。但就歷史看，只要承認大陸民族之文化進展——尤其是農業社會之文化——脫離不開河流之幫助，則中國民族唐以前的文化，實在是多多利用了黃河，而很少利用到長江。易辭言之，即是古黃河之有助於中國文化之進展者，實遠在長江之上。我從未研究過水利工程，對近代黃河為害情形，不能詳說。然就歷史上經過，大略道我所見，亦可為近年來國人深信黃河為害者作一參考。

上古洪水，其事渺茫，可以勿論。相傳殷民族建都，屢遭水患。然湯居亳，地在河南商邱，距河尚遠，而他的子孫卻漸漸遷徙北去，渡河而都。據後代考定的禹河故道而言，則殷人遷居河北，恰是暱就黃河，而非畏避。（詳見《禹貢錐指》。）仲丁遷隞，河亶甲居相，祖乙居耿，雖然《史記》說「河數為敗」，而殷都卻始終近河。

尤其自盤庚遷殷，至紂之亡，七百七十三年，更不遷都。（此據《竹書紀年》。上七字誤，殆為二百七十三年。）而殷墟在當時，亦是沿著古黃河的一地。及至殷紂，商邑日大，南距朝歌，北據邯鄲及沙邱，皆為離宮別館，（此據《竹書紀年》。）聚眾百萬，左飲淇水竭，右飲洹水不流，（此據《戰國策》。）其盛況可想。此二百七十三年間的殷代文化，有現今出土的殷墟古物可證。他是如何樣受到大河之賜，可不煩言而喻。

西周與河渭的關係，比較已在河之上流，此不具論，而衛康叔所封，即是盤庚以來殷人二百七十三年文化積累之故地。今就《詩經・邶》、〈鄘〉、〈衛風〉所詠，淇澳之綠竹，淇上之桑田，泉源在左，考槃在澗，檜楫松舟，駕言出遊，處處有水，卻處處見其水之可愛。若果文化與河流有密切關係，則衛之在西周，於東方諸侯中，經濟文化均比較列高等，仍見其沿襲殷人，繼續受大河之賜，又歷四百年之久。今據古史殷衛而言，烏見黃河之必為害？

相傳大禹治水後，第一次河道遷移，在周定王五年。考是年為魯宣公七年，入春秋已一百二十年。河北的衛國為狄人所滅，亦已六十年。居今推想，自盤庚居殷迄於西周之衛，先後六百餘年間，經濟文物俱有可觀，當時該地居民，對溝洫灌溉，修濬疏導之功，定不斷的注意到，故能使河不驚波，水常安瀾。自狄人以遊牧蠻族，逐衛人而毀其國，從此大河北岸的文化急轉墮落，農田水利一切俱廢。遲後六十年而河水潰決，其間因果皎然。（又傳黃河下流有九，齊桓公陻其八以為田，僅留一河，當亦河流潰決之一因也。）

可見黃河決不是自來可怕的怪物，黃河之為害，實是沿河居民智慧力量不夠利用黃河應有的結果。此後晉國勢力東展，狄人削迹，河北衛地文物復興，魏文侯居鄴，西門豹、史起大修水利，河北一帶仍為趙魏要地。（自周定王五年下逮王莽始建國三年，凡六百一十三歲，而古黃河水道終至枯竭。又據《天下郡國利病書》卷五引王永壽〈治河議〉，謂今魏境尚有前代溝渠遺迹，此雖不能確指其在何代，而古人對水利之講求，較後遠勝，則甚顯然。）

第二次的河徙，已在漢武元光三年，上距周定王五年又已四百七十年，這一次的河道遷徙，從史事看來，亦有其來歷因緣。第一是戰國以下競築隄防。賈讓說：

隄防之作，近起戰國。壅防百川，各以自利。齊與趙魏，以河為竟。趙魏瀕山，齊地卑下，作隄去河二十五里。河水東抵齊隄，則西泛趙魏。趙魏亦為隄，去河二十五里。雖非其正，水尚有所遊盪。時至而去，則填淤肥美，民耕田之。或久無害，稍築室宅，遂成聚落；大水時至漂沒，則更起隄防以自救。……今隄防陿者去水數百步，遠者數里。

第二是列國兵爭以決水為武器。自知伯引汾水灌晉陽開其端，其後如：

趙肅侯十八年，齊魏伐趙，趙決河水灌之。（〈趙世家〉） 梁惠成王十二年，楚師決河水以水長垣之外。（《竹書紀年》） 趙惠文王十八年，再之衛東陽，決河水伐魏氏，大潦，漳水出。（〈趙世家〉） 秦始皇二十二年，王賁攻魏，引河溝灌大梁城，大梁城壞。（〈秦始皇本紀〉。當時策士之言曰：「決白馬之口，魏無黃濟陽。決宿胥之口，魏無虛頓丘。決滎口，魏無大梁。」秦人果用其說。）

故孟子有「以隣為壑」之譏，而秦一天下，又有「決通川防」之政。（始皇三十二年碣石門刻辭。諒戰國如「東周欲為稻，西周不下水」一類事，更為屢見不鮮也。）當時的河道與水利，不免為長期的列國兵爭所犧牲。漢代河患，實種因於此。此下屢經救治，直到東漢明帝時的王景手裏而河患遂絕。

自此以下，迄宋代，黃河又經過九百餘年的安流，並不見其為中國害。（漢明永平十三年，王景治河功成，下逮宋仁宗景祐元年決橫隴，又十四歲慶曆決商胡，漢唐河道遂廢，凡九百七十七歲。此處治河成績，便足表見漢代人之精力。）縱說《晉書》以下各史不志河渠，故詳考無從，然必黃河本無大變害，故作史者可略而不載也。

自東漢至唐末，都水之官皆置司京師，遙領河渠之務而已。五代河患萌芽，至宋而甚，於是有都水外監，是為治河之官在外置司之始。

然黃河自宋以後，即忽然劇變，成為近世中國一大患，這裏定有許多人事關係，而不盡在黃河之本身。否則同一黃河，何以偏橫肆於宋後，而不為祟於唐前？我想宋代河患，也定有其前兆。宋敏求說：（據《禹貢錐指》引。）

唐河朔地，天寶後久屬藩臣，縱有河事，不聞朝廷，故一部《唐書》，所載者僅滑帥薛平蕭倣兩事。（薛平事在唐憲宗元和八年，蕭倣事在唐懿宗咸通六年至十年間，是後滑州又患河泛，朱全忠決隄而患益甚，事在昭宗乾寧三年。）

此說實在是一種極合理的推測。（據《唐書・五行志》所載，天寶以前雖亦已有河患，然只長壽二年棣州，開元十年博州棣州兩次，並不甚烈。）而五代兵爭，梁唐夾河相持，決水行軍之事又屢次見到。如：

梁貞明四年，謝彥章攻楊劉，決河水以限晉兵。 又龍德三年，決河注曹濮以限唐兵。 唐同光二年，塞梁決河，既而復壞。

此下，河決時聞：

晉天福三年，河決鄆州。 又四年，河決博州。 開運元年，滑州河決，塞之。 又三年，河決楊劉，又決臨黃。 漢乾祐三年，河決鄭州。 周廣順三年，滑州塞決河。 顯德元年，塞決河八口。又李穀塞澶鄆齊決河。 又六年，決河原武，吳廷祚塞之。（以上均據司馬光《通鑑目錄》。）

我們只須大體上一想到五代時北方形態之種種，即知宋代河患劇發，並非偶然。從此以下，不僅黃河的情形變了，整個的北方經濟及其文化亦隨著變了。這實在是中國史上一絕大關鍵。從中唐天寶以後之藩鎮割據，極於五代紛爭，實在是北方黃河流域經濟文化上一致命傷。此後金元統治，當然病痛益深酷，而原始搜根，則應在中唐以及五代。以前五胡乃至北朝，中國北方元氣並未大衰，社會經濟文化尚得保存遞傳，並未中絕，故隋唐一統，主持中國的仍在北方河域，而非南方之江域。

而唐後五代十國，南北經濟文化地位便顯然倒植，宋代一統，中國經濟已全賴長江，人物文化亦南盛於北，漸致於整個重心全向長江遷移。從唐天寶末到宋景祐初，中歷兩百七十餘年，北方河域大半在蕃將牙兵昏天黑地的武力統治之下，橫征暴歛，窮兵黷武，農業狀態日益變壞，水道溝洫自然只有破毀而沒有興修，因社會經濟之枯竭，而文化人物亦漸蕭條。只看司馬光、歐陽修爭論東南與西北各路取士不均之一點，已儘可想見當時北方人之落後。自哲宗以後，終於不得不規定齊、魯、河朔五路人士別考之制度，為北人勉強爭一出路。

若說北人質厚，則正始風流，以及江左清談，何嘗不是北人？若說北人守訓詁不能為文辭，則唐代取士偏重進士，不聞北人叫屈。《唐書・宰相世系表》中還大部是北方衣冠，何以宋代的北人獨與昔異？（宋室雖極不願相南人，而結果宰相榮銜，到底不得不漸漸轉到南人身上。）我想春秋時代的狄人，盤踞殷衛故土，而使黃河橫潰改道，正猶如唐天寶以後的胡將牙兵，割據大河兩岸，而使宋代河患劇發不制。先後事變，如出一轍。

自唐以前，黃河之安流是常態，而潰決為變態。自宋以後，則潰決為常，而安流為變。也正因唐以前北方人智慧力量遠在宋以後北方人之上。故黃河在唐前為北人之利，而宋後乃為北人之害。在理論上，還只是「水可為利，亦可為害」的一事之兩面。固然黃河時時作梗，可以使北方經濟文物日益降落，然就歷史事變而論，則實是北方人的情況先落後了，而遂使黃河敢如此般放肆的。

書籍介紹

本文摘錄自《古史地理論叢（三版）》，東大出版

作者：錢穆

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Photo Credit: 東大出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬