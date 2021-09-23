錢穆《黃帝》：假使蚩尤得志，中國歷史也許完全是另一回事

文：錢穆

第二章 黃帝的故事

（前略）

第二節 黃帝的降生

一個庸庸碌碌的人，生也好，死也好。生死除了對他自己有意義以外，對社會人羣毫無影響，歷史上更不會記到他。這樣，真叫人有死了一個螞蟻之感。一代偉人，人們回想起來，他生死似乎都不是偶然。他對後人的影響，使人覺得他的降生真是驚天動地，死亡真是山崩水竭。煊赫和寂寞是別人的感覺。這種感覺羼進傳說，加入了多量神話。

據說黃帝是有熊國君少典氏的兒子，母親名附寶，她有一天晚上看到繞北斗第一星，天樞起了一道電光，照耀四野，因而懷孕。二十四個月生黃帝，生的時候，紫氣滿屋。長大，身高過九尺，「河目，隆顙，日角，龍顏」。

我們想一想看：一個黑暗的晚上，只有微弱的星光閃鑠著，北斗比較明亮，忽然繞著它起一道青白的電光，四野通明，這是什麼景象？這是說他在黯淡的古史上的地位。我想還應當有霹靂一聲雷，驚醒了中國文明。精神上他與常人不同，後人覺得他形貌也應與眾有異，於是就真的與眾有異。黃帝生下來很小就會說話，有的說他還沒滿七十天。十歲就對當時情形有相當明瞭，明瞭自己的責任。長成，當然是個聰明非凡的人物。

當時偏西的姜姓部族，「刀耕火種」，繁榮已經很久，比其餘的部族強盛有力，地位較高，他的首領為各部的共主。當時神農氏的後代叫參盧，號帝榆罔，勢力漸漸衰弱，各部落紛起爭奪，裡面最強暴的是苗族，又叫「九黎之民」（他們並不是現在的苗族，這一點後人把他弄錯），首領叫蚩尤。他們散佈的區域和姜姓部族大致相同，或者還偏西南些。他們和姜姓部族雜居，免不掉血統混合，所以有的記載說他們也是炎帝之後。

蚩尤又叫阪泉氏，蚩尤這名稱，似乎是他們首領的通稱，並不專指一個人。他們的文化並不太落後，銅器似乎是他們首先用的。據說山上驟發大水，金屬鑛隨水流出，蚩尤得到它製造兵器。一個強悍好鬥的部族，又有犀利的兵器，對於當時的騷擾，可想而知；人們也把他們看成一種可怖的怪物。

後來的傳說中，他們就真成了怪物。他們似乎有許多部落，酋長都叫蚩尤，於是後來就傳說他兄弟八十一人。他們或者身上雕涅花紋和穿著奇特的衣服，於是就說他們「獸身人語」。他們戰鬥時或者用銅塊銅片保護頭部，有簡單的頭盔，於是就傳說成「銅頭鐵額」、「牛耳，鬢如劍戟，有角。與軒轅鬥，以角觝人」；等等說法，不一而足。

姜姓的炎帝起初採取和好政策，重用他們，讓他們監臨四方，他們自然侵略兼併。炎帝命他們住到東方少昊的地方，侵入了姬姓的範圍，蚩尤似乎不願意和東方強盛的部族衝突。炎帝已很微弱，蚩尤想吞併他，代為共主，在「涿鹿之阿」發生戰爭，把炎帝打得落花流水，「九隅無遺」，把炎帝的地方都佔了去。

第三節 黃帝伐蚩尤

假使蚩尤得志，中國歷史也許完全是另一回事。炎帝處置不當，覆亡逃遁。黃帝起來收拾殘局，先把炎帝的餘眾收服下來，再和蚩尤決戰，戰場是在阪泉、涿鹿兩地，後來往往認為兩地都在現在的察哈爾省南部。我們前面已講過，炎、黃活動的區域差不多限於河南省和山西省南部，他們絕不會跑到察哈爾省南部去打仗。其實這兩地都在現在的山西解縣鹽池附近，阪泉有時候寫作版泉，是流入鹽池的一個泉水。解縣西南二十五里有濁澤，一名涿澤，就是古時的涿鹿。

鹽池附近還有許多蚩尤的古蹟，他和鹽池似乎有密切的關係，或者當時已盛行食鹽。強有力的部族據鹽池為己有，利用它挾持他族，因而惹起爭奪。後來鹽池晒鹽，崇奉蚩尤神，還有種種神話說鹽水是蚩尤血，說蚩尤發怒使水不成鹽，都顯示和他定有關係。蚩尤把炎帝榆罔趕跑，自己也稱炎帝，想做共主。炎帝看到自己不是蚩尤的對手，就到黃帝那裡請他幫忙。

姜姓部族歷史很久，地域廣大，部落恐怕也很多，一旦失掉了維繫，大部分投降蚩尤，有的恐怕也聯合黃帝，有的自立自主，炎帝不能再把他們團結起來一致對付蚩尤。黃帝倒有這種力量，他開始北渡大河，穿過王屋山，先征服在蚩尤附近歸附蚩尤的姜姓部族，在「阪泉之野」經過三次大戰，才獲得勝利，剪掉蚩尤的羽翼，收服了姜姓部族，炎帝從此失掉了共主的地位。

黃帝和蚩尤的戰爭，是古時候第一個驚天地、動鬼神的大戰。後來的傳說，也真加入了天地鬼神。

雙方的陣容大概是這樣：黃帝久居東方，國力充實，基礎穩固，友邦眾多，凡被蚩尤欺侮的部族，都到這邊來求援。那時黃帝已漸漸學會農業，不是純粹的游牧部落了。蚩尤驟然強盛，侵凌弱小，人們只是無可奈何他的「銅頭鐵額」、「兵杖刀戟」。他雖慓悍強勇，武器犀利，卻未必有勝算。《周書》批評的好：「武不止者亡。昔阪泉氏用兵無已，誅戰不休，併兼無親。文無所立，智士寒心。徙居於獨鹿，諸侯叛之，阪泉以亡」。這批評的是蚩尤，也正為千古專恃強力欺凌弱小者寫照。

黃帝並非純恃文德，武功方面自有長處。蚩尤向外擴張，黃帝早準備抵禦，據說他「教熊、羆、貔、貅、貙、虎」，「馴擾猛獸」，利用牠們作戰。驅使猛獸作戰，到王莽時還有類似的事情。或者像從前印度、緬甸、安南各國的象隊，或者他教的熊、羆、虎、豹不是真正的野獸。古人往往用猛獸的名字稱呼家畜（尤其是馬），表示雄健。他是游牧部族，驅使牛馬上戰場是很可能的。據說車也是黃帝發明的，他也利用車戰。

他還有一種厲害武器，相傳他的大臣發明了弓箭，「弦木為弧，剡木為矢」。中國古代偏居東方的部族往往擅長弓矢，質料雖是木石，能射強及遠，在當時確是一種可怕的新式武器。這些地方，蚩尤都相形見絀。傳說黃帝部下還有幾員大將，最著名的是風后、力牧，後來講兵法的人推他們為祖師。

關於他們有一個有趣的故事：黃帝一天夜裡作了一個夢，夢見「大風吹去天下塵垢。又執千鈞之弩，驅羊萬羣」，醒後，他推測「風」是一個人的姓，「垢」去土是「后」，拉硬弓是有「力」，驅羊是「牧」，他疑惑夢指示他尋找風后、力牧兩人，後來果然在海邊遇到風后，在大澤中遇到力牧。據我們猜測，風姓是東方近海的一個大部族（太昊伏羲氏的子孫散居沿海都姓風）。風后或者是聯合黃帝的一個東方部族的首領，力牧是說在草澤中強有力的游牧者。

黃帝北征，和蚩尤一決勝負，最後一次決戰在涿鹿，事先還經過許多小戰和長久的時日。有的傳說，他們七十一戰不能解決。有的說，黃帝「頓兵濁鹿之山，三年九戰而城不下」，兩方面都相當堅韌。從許多神奇的故事中，我們倒可以談一談他們所用的戰術和器械。人類最初的戰爭，大概總是一團混戰。人數稍多就需要行列、陣式。似乎黃帝發明了新的陣法，有節制，有計劃，這對於作戰很重要，也許是黃帝勝利的主因。

我們前面說他驅猛獸，用車戰，處處都顯示黃帝有種種聰明巧妙的戰法。這叫平常人很易疑惑他是得到神助，得自天授。他當然也可假借神力。於是有王母使玄女賜兵符給他的故事，有天帝使玄龜獻兵符給他的故事，都說他從那裡邊得到行兵佈陣的方法，戰勝蚩尤。蚩尤除了「銅頭鐵額」、「劍戟戈矛」外，還能「驅罔兩，興雲霧，祈風雨」，「徵風，召雨，吹煙，噴霧」，這類故事流傳很多。驅鬼、召神、興雲、佈霧、吹煙、弄火，固屬神話，可是他們如此傳說，也有背後隱藏的事實。

炎帝這一系下來的人善用火，他們開闢山林就是用火燒。蚩尤大概是把火引用到作戰方面來，所以有「炎帝氏衰，蚩尤惟始作亂。赫其火燀，以逐帝」，「赤帝為火災」等傳說。又有的說，黃帝伐蚩尤是消弭火災。古時到處是豐林茂草，處處可以燃火。炎帝能燒山作田，蚩尤當然能在敵前放起一把火來。火勢盛起來，火焰漲天，煙霧匝地。在今日我們看來，尚不免驚心動魄，在視火為神靈、非人力所及的時候，只有奔竄潰逃。

可是火在潮溼的草林裡面，不見得燒得很順利。恐怕煙多火少的次數多些。一方面潮溼空氣遇到煙很容易成霧（水蒸氣凝結需要微粒作中心核，煙是最適合的微粒），一片濃煙濁霧熏得人頭昏目脹，一羣奇形怪狀的蚩尤們在後面喊殺過來，的確可怕。逃走都辨不清方向，這比現在發明的煙幕彈要厲害得多。當時的部落吃這個虧的不少，都沒有辦法來抵制它。其實只要不被它嚇昏，陣式穩定，他已無可奈何，再能辨清方向，和不失聯絡，就可以戰勝他。

前面講過黃帝用車戰，車子大概總是很粗陋的，也許只是幾塊大木頭連在一塊，不過這就可以防禦敵人的突襲。這種東西轉動笨拙，戰士必須成羣結隊，才不容易被人衝散。目標大了，便容易看到。黃帝又發明了指南車，指示方向，指揮進退。據說他還製造蘷牛鼓，這種鼓特別響，「一震五百里」，響亮的鼓聲，不但可以聯絡較遠的戰士，還可以傳遞消息。

在原始民族中鼓的用途很大，不同的音節可以報告不同的消息。從前中國南部蠻族的銅鼓就有這種作用，現在非洲民族還利用它。據說意大利侵略阿比西尼亞的時候，阿國就用一個傳給一個的鼓聲發佈全國動員令，幾小時之後，就傳遍了全國。

蚩尤的興雲佈霧，失掉效用，他還會徵風召雨。一個農業民族因為農事的需要，特別注意天時。積長期的經驗，能很準確的預期風雨陰晴，原始的人恐怕更靈敏些，久經從事農耕的蚩尤部族對於這些，比游牧的黃帝擅長。他們預知風雨陰晴，可以先決定進攻或退守。一陣暴風雨可以冷不防的襲擊黃帝的戰士。蚩尤們事先躲避，安然無恙。於是一次偶然，二次奇怪，三次神異，四次就變成蚩尤徵風召雨了。

應付這一層，自然很簡單。據說黃帝請下叫「魃」的天女來制止大雨，纔戰勝蚩尤。多雨的季節，黃帝很吃過苦，恰巧碰到一個旱年，自然是天助、是禱告的結果。蚩尤境內大旱不雨，農耕會受到嚴重的影響，促使他滅亡。一幕長期血戰，黃帝終於在涿鹿大敗蚩尤，結束了戰爭，捉到蚩尤，殺之於中冀，身首異處，埋葬到兩地。

對於他們不服的遺族，當然還有零星的戰事，以後顓頊、堯、舜、禹屢次征伐苗黎，歷代都為國家要事，可見他們倔強不服，常常發生衝突。不過大勢已定於黃帝手中，戰俘分別處理：良善的，遷到「鄒屠之地」；凶惡的，加以木械，驅逐到「有北之鄉」；降服的，黃帝也重用他們。黃帝開始學習農業，農作物和季節氣候最有關係，先民很早就注意到天文知識。蚩尤們有較久的經驗，黃帝就用他們作「當時」，主天文，地位很重要。他們又有鑄銅的知識，就使他們製造兵器。當時金屬品似乎並不多。

黃帝的武功在涿鹿之戰達到最高峰，蚩尤滅亡以後，諸侯推尊黃帝代神農為天子當時的共主。各國並立，最不容易安定。黃帝大勝之後，精神不免稍有鬆弛，較遠的部族又開始不安靖，四方漸漸多事。黃帝覺悟得快，一方面耀武示威，圖畫蚩尤的形像送給他們看，意思是說：

你們不要忘掉蚩尤的故事，他那樣兇狠，而今安在？再則你們都怕蚩尤的堅甲利兵，我們是征服蚩尤者，又得到他們的兵甲，你們要量力，不要妄動。一方面立即整頓軍隊，討伐亂者，他們當然不堪一擊，黃帝才真正平定當時的世界。北方的葷粥族（後來的匈奴）趁南方多事，向南侵佔，黃帝也把他們趕回去，黃帝的疆域雖比不上現在的中國，但也有相當大，《史記》說他：

披山通道，未嘗寧居。東至于海，登丸山，及岱宗。西至于空桐，登雞頭。南至于江，登熊湘。北逐葷粥，合符釜山，而邑于涿鹿之阿。遷徙往來無常處，以師兵為營衛。

西邊到空桐，我們前面已經講過，是在河南省的西部。南邊的熊湘也並不太遠，大概就是後來稱熊山的，現在的河南熊耳山。東邊到海，登泰山。北邊到現在的山西南部。常在釜山朝會諸侯。釜山大概就是現在河南閿鄉縣南又名荊山的覆釜山。涿鹿附近經過炎帝部族的開闢和耕種，農田已有相當規模，農民定居一處，自然會有村落堡寨。黃帝就原來的情勢，在涿鹿之阿，建築城郭，大部分的游牧者仍然遷徙無常。

書籍介紹

本文摘錄自《黃帝（三版）》，東大出版

作者：錢穆

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司馬遷《史記》敘述中國古代史，遠始黃帝，惟百家言黃帝，何者可定為真古史，司馬遷亦難判別。然古人言黃帝亦異於神話，蓋為各種傳說之總彙，本書即以此態度寫黃帝，以黃帝為始，彙集許多故事，接言堯、舜、禹、湯、文、武、周公，一脈相傳，透過古史傳說，勾勒其不凡的生命風貌。讀者不必據此為信史，然誠可以此推考中國古史真相，一探古代聖哲之精神。

Photo Credit: 東大出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬