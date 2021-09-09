新竹縣市合併成為「第七都」的時機尚未成熟，新竹市很可能面臨如台中豐原、台南新營的窘境

文：吳祈攸（國立台灣大學國家發展研究所碩士生）

自本週一（9月6日）開始，新竹縣市皆雙雙躍上新聞版面，原因在於兩位首長拋出縣市合併的構想，以致區域劃分議題又再度浮上檯面，隨著該議題的滿城風雨，甚至讓立法院內傳出要修《地方制度法》的風聲出現，不禁讓人覺得這是一齣「試水溫的戲碼」。

筆者是個土生土長的新竹人，筆者認為我們應該先了解，過去的大新竹是如何共處的？為何新竹縣市會分家？最後，再來談作者對新竹縣市合併的觀點與方案。

過去的大新竹如何共處的？又為什麼會分家？

其實，台灣各縣市劃分的基礎是奠基於日治時期，當時日本殖民政府將台灣劃分為五州三廳，而現今的桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣，在日治時期就是新竹州的管轄範圍，當時州政府的所在地就是新竹市，政府廳舍就是今天的新竹市政府，因此新竹縣市在過去本為一家。

戰後，國民政府撥遷來台後，將新竹州一分為四，大約就是今日的縣市劃分型態。不過，新竹市在後續的規劃中，卻從原先的省轄市地位被降為縣轄市，在預算分配或是城市治理上，都要受限於縣政府，導致城市建設落後其他省轄市近30年，這也是新竹人最「怨嘆」的時光。

約莫於1970年代中期開始，新竹市升格的聲浪，不斷在新竹地區沸騰，其原因在於閩客問題。

自新竹縣市合併以來，由於客家族群人數比閩南人多，導致縣長都是客家人在做，原先雖然有縣長客家人、議長閩南人的政治傳統，卻在1973年被邱泉華議員打破，最後閩南人連議長都沒得做了。

這種政治權力結構的問題，往往會影響預算分配的多寡，在當時大多數的稅收來源，都是新竹市的商人居多，但繳稅最多的族群，卻無法享受大多數的經費挹注，這讓新竹內部的傾軋不斷，最終在1982年正式分家，形成了在頭前溪兩岸各自為政的格局。

這部分有個可觀察的例子，如果讀者的家族，本身是老新竹人，又在新竹報戶口的話，會發現於1982年以前在新竹市登記的戶口，身分證開頭是「J」（新竹縣），1982年之後的開頭是「O」（新竹市）。而當年同意縣市分家的省主席，是人稱阿港伯的林洋港先生，他當時為了此事，與蔣經國總統鬧得十分不歡，這或許也是他錯失更上一層樓的原因之一。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 1996年與郝柏村搭檔參加總統大選的林洋港

雖然現今分家的主客觀條件早已不同，族群問題在台灣逐漸淡化。不過，只要涉及城鄉利益，屆時族群問題勢必再被挑起，這些紛爭誰要處理？如果會有激化雙方對立的可能，真的有必要做嗎？

再者，新竹市在升格之後，新竹縣政府對新竹市也不是很友善，許多新竹市的精華地段，新竹縣政府都不願意放手，甚至大肆出售給私人企業，如現在的新竹州立圖書館就是很好的例子。新竹市升格近40年來，當年費盡先人心血與代價，現在兩位首長沒有釐清這些問題，卻拋出縣市合併的議題，筆者認為在討論這件事之前，是否應該要正視歷史與土地歸屬問題，在上述前帳未清前，竟要來個大和解，令人是霧裡看花。

新竹縣市的合併時間成熟了嗎？

而兩位首長更表示縣市合併，就是為了要追求成為第七都，但筆者認為時機尚未成熟，這部分單看人口數就知道答案。

根據中華民國統計資訊網2020年的戶籍登記人口數資料顯示，新竹市人口數為45萬1412人，而新竹縣人口數則是57萬0775人，共計102萬2187人。根據《地方制度法》規定：「人口聚居達一百二十五萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」可知即使縣市合併之後的人口數，也不及法定直轄市的標準。

但為了讓這個願望成真，立法院竟然想透過修法處理，這個讓人摸不著頭緒，因為如果按這個標準，最應該升格的是擁有126萬6670人的彰化縣，結果這個問題沒有討論，反倒為了新竹升格而要修法，究竟是為了地方城市發展，還是少數人的政治利益？筆者不得而知。

但爬梳了相關的報導內容，除談合併的優點外，大多還是圍繞在政黨選舉利益上，但各位有想過這真的是新竹民眾要的嗎？

此外，從城市治理的角度來看，現在的城市規劃，早已不傾向大城市的方向了，尤其是歷史或文化城市。

因為大城市容易陷入盲目擴張或建設的結果，反倒會使資源浪費、城市競爭力受阻的問題，這個稱為城市病（urban disease）而這樣的情況在西方國家或中國大陸屢見不鮮，我們難道還要重蹈覆轍嗎？新竹市是北台灣最早開發的城市，亦可稱為北台灣的文化首都，我們具有很深厚的文化底蘊，如果為了要爭取直轄市，犧牲了歷史城市的特色，筆者認為大可不必。

世界上著名的歷史名城，如佛羅倫斯、巴塞隆納、利物浦等，面積都與新竹市相仿，因而證明面積大小不是發展障礙，能否將自我特色發揚才是重點。在台灣，我們也看到很多縣市合併後，原縣治寂寥沒落、偏鄉地區更邊緣化的例子，倘若新竹縣市合併，依照現在的發展趨勢來說，新竹資源會大量投注在竹北地區，新竹市很可能面臨如台中豐原、台南新營的窘境，這個部份真的有想清楚嗎？

作者拍攝提供 新竹市政府

筆者認為，閩客問題雖不再是縣市之間的阻礙，但城市健康與歷史紋理是筆者的堅持。加上過去的例證來看，縣市合一難以相得益彰，不如維持現狀，各自安好。

雖然縣市合併非是解決縣市問題之良方，但筆者支持區域聯合治理的概念。

區域聯合治理，係指在不變更行政區劃的條件下，區域生活圈與重大公共建設分布的概念。舉個例子，台北市有許多大型的體育場館，而從新北市要到台北市最多也只要半個鐘頭，那為什麼新北市還要再蓋體育館呢！新北市一蓋好，基隆市就又搶著要，我們真的有需要這麼多體育場館嗎？為何不是蓋在重要的點上，鄰近縣市再一起去共用，還可以避免掉空間閒置與蚊子館的問題。

這就是區域聯合治理的目的，因為一堆無用的公共設施與蚊子館，不但浪費公帑，很可能還要再花一筆錢活化。如果將公共設施平均放在區域生活圈當中，除可以讓地方均衡發展之外，更重要的是人口移動時，不會整個擠在核心都會區裡面，忍受一堆的交通、噪音、擁擠的問題。

此舉，不但能遏止新問題發生，也有時間能去解決舊的問題，對新竹縣市政府而言，筆者認為都是百利而無一害的，若能在區域聯合治理上，成功發揮集體的區域利益，我相信對新竹縣市而言一定有更好的未來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航