別說官警鴻溝，就連同為基層的制服警察與刑事警察，往往都存在齟齬摩擦

文：律羲和

在〈好好的刑警幹嘛不當？談現今「刑警荒」問題〉中提過，制服警察與刑事警察的工作內容大不相同，也談過了「刑責區」與「警勤區」的差異。而在〈官警鴻溝：警察內部的階級對立〉裡也提過一個概念：互相對彼此的工作內容一知半解，很容易造成工作配合上互不信任，甚至敵視。別說官警，就連同為基層的制服警察與刑警，往往都存在齟齬。

一、法律知識的見解落差

警察機關調查刑案，一般會製作刑案通知書通知民眾到案說明，刑案通知書由偵查隊刑警製作（刑案通知書屬於公文書，派出所沒有發公文的權限）後，大多數時候是利用「交辦單」交給轄區派出所進行「文書送達」，而所謂「送達」就是把文書拿到民眾家裡，讓民眾親自簽收或同居家人代收。

談到送達，大略分成「有人收」跟「沒人收」兩種情形，而「沒人收」又分成「寄存送達」和「公示送達」，以下略談寄存送達。

所謂寄存送達就是送達處所沒有人在，在信箱及門首張貼送達證明。意思就是：「今天我來送通知書，但是你家沒人在，所以我把通知書寄放在某某派出所，請你看到訊息時趕快去領。」而寄存送達的效力，必須從送達當日起算，十日後才生效。舉例來說，通知書的應到日時若是10月20日9時，則最晚必須在10月9日9時前完成寄存，無論對方到底有沒有實際去領到這份文書，時間一過，送達就是有效的。

倘若被通知的對象（稱某甲）在10月20日9時當天因故未到，警察機關就有權力依照刑事訴訟法的規定，向檢察官申請拘票，申請拘票的先決條件，就是送達程序必須合法有效。

舉我自身遇到的例子：我製作刑案通知書請某丙在10月20日9時到案，結果派出所員警在10月15日12時寄存送達⋯⋯我麻煩派出所再送達一次，結果第二次還是無效送達，一來一往耗費了將近兩個月，第三次我直接自己去送。還有一位「幽默」的前輩，到案日期都過了才送達⋯⋯。

為什麼不一開始就自己去送？因為刑責區案件非常多，也就表示要通知調查的人不少，全部自己送達會耗費太多時間，而且派出所對於當地轄區地形也更了解，省去找不到地址的困擾（鄉下地方很多Google不到的地址），基於這些考量，實務上多半會請派出所幫忙送達。

這些考量，派出所員警並不一定明白，有些人會認為刑警就想偷懶，把送達這種雜事丟給派出所做；而部分派出所員警對於送達的程序規定一知半解，時常發生無效送達的情況，造成刑案公文延宕，以至於刑警對於派出所員警知識與能力的不信任。

送達聽起來像是郵差的工作，那為何不直接利用郵寄方式送達？這牽涉到資源分配的問題，市政府的警政經費（尤其是相對沒錢的縣市）很多時候左支右絀，導致警察機關難以再負擔掛號寄件的郵資，於是只好由基層員警擔任「送信」的工作。因此別說當地轄區，發一份公文請別縣市分局幫忙送達通知書也是很常見的事。

我曾經收到某資源相對豐富的縣市分局回函，對方雖然有幫我完成送達，但回函內容卻很不客氣，言下之意就是要我以後用郵寄的，不要浪費警力去送達文書，應該回歸到維護治安的工作上，並建議我們要積極爭取郵寄經費。他說的固然沒錯，但現實往往更殘酷：沒錢的市政府就是沒錢，還是只能繼續厚著臉皮請別人代送。

說起無效送達這種事，只是法律常識不足中的冰山一角，之所以特別挑出來提，是因為實在太頻繁了，好幾次我都不免懷疑我們所念的法律是不是同一部。

前面說了一大篇，並非刑警的法律知識就比制服員警高。在最開頭我就說過，刑警跟制服員警同為基層，不存在哪種職務的法律知識較高的問題，畢竟法律見解很「獨到」的刑警，實務上也相當常見。我始終認為，現代警察的法律素養必須不斷精進與提升，才足以應付瞬息萬變的社會環境。一張嘴就能粉飾太平的時代早就過去，我想這是整個幾察體系都必須重視的課題。

二、承辦案件中的勞逸摩擦

我們常在新聞媒體上看到，派出所制服員警在勤務中查獲毒品、槍枝、酒駕等各種刑案，實務上的流程，大概是這樣子的：

這類在勤務（通常是巡邏）中查獲的刑案，我們稱之為「線上立破」。線上立破案件由派出所員警對嫌疑人製作筆錄及相關卷證後，接著把嫌疑人和卷宗一併帶到分局偵查隊，由偵查隊值班刑警接案，辦理嫌疑人移送工作。

移送工作包含：

（一）案卷審查

審查派出所製作的案卷資料有無欠缺表件、該符合刑事訴訟程序的部分有無疏漏。這個階段最常發生當場爭執的情況。有些資歷較深的刑警，不知基於何種原因，總是有股「刑事高人一等」的倨傲，只要案卷中有一點小瑕疵，就毫不客氣地對著派出所員警的鼻子罵，派出所員警也忍不了，辦了好幾個小時的案件，送到偵查隊被到處刁難，心裡當然不舒服。

何況，刑事和制服說穿了只是職務不同，制服員警也沒有乾站著被當傻子罵的道理，於是便冒起唇槍舌戰的硝煙。順帶一提，警界常笑稱刑警為「刑事伯」，其實是一種戲謔且具有嘲諷意味的稱呼。

現在時代不同，擔任刑警的年齡層逐漸下降，老一輩的刑警也多半不再擺出以前那副姿態，小瑕疵或缺件，讓派出所員警補一補就好，沒什麼大不了。

壞就壞在：少部分員警自以為是，自己辦的案件都是好案，聽不進其他人的意見。我當刑警的第一年，就碰上了某位受上級長官器重的大紅人，刑案績效非常好，辦案手法卻很粗糙，有些甚至在違法邊緣。

只可惜他從來不屑於理會任何人的建言，我行我素，多講兩句就會被他直接投訴到分局長耳邊，說偵查隊刁難，接著換我們挨罵。後來我們整隊遇到他送進來的案子，只管移送，其他閒話不說。果不其然，他辦的某樁案件被檢察官注意到其中的違法細節，簽分案調查，現在還沒結束。

（二）證物清點交接

比如毒品案件一定會有證物（毒品或施用器具），所有證物必須清點無誤，缺一不可。尤其毒品案件的扣押物品雜多，只要事前沒發現，事後察覺短少就是大事，派出所一定推給偵查隊，而偵查隊一定說派出所沒有隨案併送。最後的結論通常是接案的刑警負責收爛尾，誰叫他是最後經手的。

在110年3月間，新北市刑大（刑事警察大隊）的天花板上找到槍跟毒品，一時各警察機關滿城風雨，針對證物管理進行大規模的清查與稽核。雖然很麻煩，我卻覺得是很好的一次機會，強化贓證物的管理，可以避免使警察身陷囹圄。據報導，天花板上找到的東西是因為辦公廳舍搬遷，陳舊的公文封無人管理才任意擱置，我相信是真的，但這也是當時證物管理欠佳所遺留的弊端。

（三）生物資料建檔

經警察機關逮捕的案件，都將依照刑事訴訟法的規定進行指紋採集與照相。照相通常沒什麼問題，但指紋採集算是門技術活。有的人（刑警）就是做不好，常常被刑事局退件補正，這是會被警察局列管檢討的項目。因為技術活做不好而害長官被開會檢討，吃不完兜著走。

較需注意的是DNA採樣。我國有《去氧核醣核酸採樣條例》施行，列舉出某些特定案類（如殺人、搶奪、強盜、妨害性自主等）的犯罪者必須採集其DNA送刑事局建檔。一旦漏採，列管檢討檢討再檢討。說起來，前面列舉的那些基本上都不會漏採，會漏的通常是「毒品再犯」。

在《去氧核醣核酸採樣條例》中，毒品犯罪是「經有罪判決確定後再犯」才強制建檔。實務上常遇到一種情形：某甲再110年4月被查獲毒品，5月又被查獲，這時某甲4月份那件毒品案搞不好連開庭都還沒，更別說起訴或簡易判決，DNA採樣的系統中只會顯示不需採樣。

弔詭事情的來了：倘若某甲在5月那次被抓之後，不再被查獲毒品，而4月份那件恰巧又被地檢署簡易判決處理，那麼單就文書資料上看起來，5月份被抓的那次，就是4月份毒品案有罪判決後再犯的案子：「要採」，所以當初沒採，之後就得想辦法補件。很不合理對吧？刑事局才不理你。

（四）繕打移送書

案卷審查完後，接著就是整理卷證（包含編頁碼、做封面），再透過系統繕打移送書、解送人犯報告書，送層層批閱。

（五）解送

上級批准、蓋完機關印信之後，一份完整的刑案卷就完成了，再聯絡勤務中心派遣警力，將人犯連同卷宗送到地方檢察署。

很多刑警偶有抱怨的，是派出所員警在卷宗及證物都送給偵查隊收案後，就沒他們的事了，後續只要等著收到刑警給他的移送書副本（沒收到還會催），就可以報獎勵金和嘉獎。

但刑警卻必須接手後續的工作，包括毒品、尿液送檢驗，時程常常一個月起跳；收到正式檢驗報告後，要做公文附給地檢署，而檢驗完成的毒品，要送進地檢署的證物室。檢察官辦案的要求較為謹慎細膩，故偶爾會有檢察官的交辦事項，除非是涉及原本派出所承辦人才會知道的細節，不然也多由刑警查辦後回覆。

要是遇到重大特殊案件，某些資料當天無法備齊，事後查一查、補一補，光是公文往返就是一番功夫。想想，為了一件跟自己毫不相干、報不到獎金也沒有嘉獎，只因為「運氣太好」收了案，就必須跟在案件後面收拾殘局，你說悶不悶？

檢察官為什麼不直接找派出所承辦人？老實說我也很想知道答案。

三、功獎與獎勵金分配

上面所說的，偵查隊接收派出所員警所辦的案子，即使後續雜事一籮筐，仍分不到半點獎勵，因為獎勵是屬於查獲者的。

事實上獎勵全歸於查獲者也很合理，但刑警的收尾工作多又雜，難道沒有任何鼓勵嗎？幾乎沒有，彷彿這就是刑警生來的使命。

功獎失衡已經是警察體系長期以來的弊病。警政高層為了鼓勵制服員警「積極盤查」而設計了「線上立破」的獎勵：只要是勤務中查獲的現行犯，除了案件本身的獎勵之外，額外核予嘉獎一次。

以酒駕為例，幾年前開始強力查緝酒駕時，線上查獲酒駕的嘉獎額度高達3支（現在已調降為2支），當時人民對於酒駕危險性與違法性的認知還不高，因此深夜時段只要在街上跑的，多半酒意濃厚，一個晚上下來抓個2至3件（甚至更多）酒駕再平常不過。

我再舉個例子，就能比較出一件酒駕3支嘉獎是多麽恐怖。通訊監察（監聽）查獲販賣毒品案，基本額度是9支。表面上是酒駕的三倍，但是聲請監聽的程序非常麻煩，必須由法院法官核准，而監聽蒐證更是以月為單位計算，好不容易等到良機收網，一件販賣毒品案件辦得有聲有色，派出所一個晚上抓三個就打平了。

因為酒駕很好辦，沒有爛尾且流程快。我幾年前還是制服員警時，當時派出所抓酒駕的風氣甚盛，巡邏兩個加值班一個，三個人很有默契地做好分配的工作，一件酒駕可以在30至40分鐘內完成，即使三個人各分嘉獎一支，也非常好賺。

那幾年，「年嘉獎數」破300支的戰神到處都是，更有不少人靠著抓酒駕而升上巡佐（警員之上，配一線四星），雖說是合乎警界所訂定的制度與規範，但同時也引起不少人質疑其公平性，以及比例失衡的嚴重性。

在功獎部分，派出所能獲取嘉獎的管道比偵查隊多太多，這也是許多人不願意投入刑警體系的最大原因：嘉獎比刑警多、工作比刑警更沒壓力、下班就下班非責任制（詳如），除了一筆微薄的加給，刑警體系完全失去誘因，這年頭會投入刑警工作的，一者熱情充沛，二者不懂江湖險惡。

連我自己也會抱怨：「派出所一天到晚抓酒駕，嘉獎他在記，我們負責移送什麼好處都沒有，是做心酸的？」但這是制度面的問題，且非一朝一夕所形成的結構失衡，長期以來我相信有不少前輩曾經反應過，但或許聲量不夠大而被掩蓋或忽略了，以至於現在的刑警，表面上笑著收派出所送來的酒駕案，心裏那股「做白工」的不平衡，慢慢地消磨熱情。

功獎可以做什麼？簡而言之：功獎就是積分來源，而積分則影響升職與遷調的排名。如果差個幾分就能排進升職的前幾名，會有很多人搶破頭的。實務上可以看見一種人：突然間比以往更努力地辦案件爭取功績，那他大概就是快升了，在做最後的奮力一搏。

有時候派出所和偵查隊會共同偵辦案件，其實是美事一樁，卻容易因為辦案後的功獎與獎金的分配問題，打破好不容易在辦案過程中培養的互動關係。舉販賣毒品案的9支嘉獎來說：首功是記功一次（相當於3支嘉獎），首功是誰就是爭執點，其餘的六支嘉獎要報給誰、報幾支又是爭執點；後來核發的獎金更是必爭。

而爭執的依憑，跟上述第二點所說的「勞逸」脫不了關係。有人認為看誰抓到嫌犯的；有人認為監聽更辛苦；更有人認為要看案件最開始的線索是誰提供的。這些事情永遠不可能爭論出個所以然來，到最後就是各退一步，取一個雖不滿意但能接受的結果罷了。

結語

就像開車的永遠罵騎機車的，騎機車的永遠罵開車的，職務不同、思考不同，看事情的角度就不同，俗話說：「換個位置就換個腦袋」確實是有道理的。就像我以前在派出所，也常常不理解「刑事伯」為何百般刁難；當我現在從事刑警工作，才知道我以前的眼光太淺薄。同時我承認，偶爾也會覺得派出所員警不太受教，無論講什麼都仍自作聰明、自作主張。

最根本的問題，就回到最開頭：互相對彼此的工作內容一知半解。彼此覺得對方的工作很爽，畢竟看不到對方辛苦與忙碌的時候。說到這裡，彷彿也沒有什麼結論，最後似乎也只能訴諸個人美德。制度的缺陷固然能透過慢慢修正而更臻完美，但終究無法滿足每一個人。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航