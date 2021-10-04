別當「綠電巨嬰」，採購綠電憑證前你得先熟悉這五套工法

文：楊允仁（電機專業，畢業後即投身能源業，成為推動臺灣能源轉型的第一批先鋒者。有著好奇寶寶的個性，鑽研各式綠能法規、電力調度機制，探索新能源商業模式，專業領域包括綠電交易、再生能源、電能轉供、電業籌設，參與再生能源憑證及電能轉供之改善提案，現任富威電力技術課長及綠學院綠色帶路人）

綠電憑證系列文章〈三分鐘帶你看懂為什麼有了再生能源憑證還是買不到綠電〉用德國的嬰兒奶粉、新配方奶粉、巨嬰等比喻電力市場的綠電交易，因為說出大家的心底話，立刻轟動武林引發熱烈討論，很多人轉貼文章，也很多人留言給我。

雖然巨嬰的比喻可能令你沮喪，不過用電大戶寶寶們別灰心，買綠電雖具挑戰性，但今天就讓錢婆婆給你不外傳的五套採購工法，助你搭海上列車成功買到綠電。本篇與前篇風格迥異，小心上火，請謹慎服用。

工法一：多參與市場、蒐集資訊，仔細思考自己為什麼需要買綠電

我朋友最近因為如廁時感到疼痛以為尿道感染，去醫院驗尿卻沒發現什麼問題，拖了一個多禮拜受不了，於是去看中醫。中醫把脈之後說：「你這只是因為中暑，熱氣堵在下焦而已，回去喝點綠豆湯應該就沒事了。」在得到正確的訣竅之後，我朋友的病症一天就好了。

用電戶／用電大戶去市場採購綠電就像我這位朋友一樣，他可能在心中已經預設一些想法，但是對於自己需要多少綠電、是不是真的需要100%綠電、想要的是綠電還是碳中和等真正影響他決策的關鍵其實沒有概念，自然容易有錯誤的期待。

因此，先多參與市場、蒐集資訊，仔細思考自己為什麼需要買綠電是必要的，這個階段也可以聘請顧問給予你正確的方向和訣竅，減少時間、金錢、探索及試錯的成本。

工法二：認識自己，評估自己的用電型態或習慣，才知道自己適合搭配哪種類型的綠電

不管你是自己把脈還是找顧問把脈，接著要評估自己的用電型態或習慣，才知道自己適合搭配哪種類型的綠電，因為在台電目前的電能轉供制度下[註一]，不同用電習慣搭配相同的發電案場會有截然不同的結果。

如果你是朝九晚五的非製造業用戶例如品牌總部，比較適合購買白天發電的太陽能當綠電來源，不然你會用不到綠電。如果你是二十四小時全年無休的製造業用戶例如半導體，則可以選擇白天發電的太陽能或是傍晚發電的陸域風力，確保時時有綠電可用。請切記此舉例並非絕對，還是要考慮用電戶欲採購的綠電比例與用電習慣。

Photo Credit: 中央社

工法三：透過別人認識自己，不同類型的電號會有不同的採購綠電難易度

由於台電電能轉供的標的是「電號」，若你有眾多電號，就必須彙整需要使用綠電的電號資訊，且依台電規定若上述電號屬於非時間電價者[註二]，亦必須轉換為時間電價且裝設智慧電表（Advanced Metering Infrastructure, AMI）。

如果你的電表登記在房東名下，或是該電表底下有其他租戶（用電戶）而非我們所稱的擁有獨立電表，我們稱之為「單一電號多用戶」[註三]，就必須取得房東同意，其他租戶則要協調公共用電計算以及「綠電次讓人」的相關議題，另外，如果同一顆電表同時為數個發電案場轉供之標的，所轉供的綠電恐會有互相排擠的現象而偏離預期，這都會增加綠電採購難度。

再來還需留意是否位在有「低碳城市自治條例」或其他有相關規定的行政區域，目前本島的台中市、台南市及桃園市有相關綠電使用之規定。

工法四：選擇「對的人」進行綠電憑證採購

看到這裡你可能覺得差不多是時候找人協助買綠電了。我們之前文章談過有四條路可以取得綠電，除了上一段提到的顧問公司之外，還有再生能源售電業、再生能源發電業及國家再生能源憑證中心的綠電交易平台[註四]都可以協助你買綠電。誰是「對的人」？

答案是看你的需求。如果你是需求量較小、想簡單買綠電的用電戶，你可以選擇再生能源售電業，他們能提供多種綠電整合方案、滾動式調整服務或其他加值服務，擁有較彈性的綠電供應，缺點就是由於多過一手，綠電價格可能比直接向再生能源發電業購買來得高。

如果你是需求量大的用電大戶，你可以直接找再生能源發電業買綠電，一整個案場整批販售且能源種類單一，價格較有優勢，缺點就是缺乏彈性。

請注意，上述所稱的需求量多寡是取決於跟發電案場發電量做比較後的相對而非絕對，畢竟發電案場的大小也相當懸殊。

Photo Credit: 中央社

另外特別介紹國家再生能源憑證中心的綠電交易平台，該平台提供媒合與競標，但不參與後續交易、議約與金流，綠電供應一樣來自於再生能源售電業與再生能源發電業，也是用電戶可以考慮的路徑。

工法五：脫離巨嬰，從線性思維轉為系統性思維、全局思維

雖然我知道買到便宜的綠電真的很重要，但是我誠心建議不要只關注在討價還價的線性思維裡，電力市場的綠電交易才剛萌芽，所有早期的參與者，都正在經歷一場學習之旅，如果能因為這場交易學習到如何用全局思維理解再生能源之於電力系統的關係，理解能源轉型不是靠著買綠電就可以成功，你的採購功力將不再僅限於討價還價。

綠電憑證只是第一步，以後還有更多碳定價、環境成本內部化等你聽都沒聽過的綠色金融商品橫空出世，你會需要時常收看綠學院的專欄文章。

講到這裡，聰明的你一定馬上聯想到買綠電有沒有同時買到碳權呢，能不能一兼二顧幫助公司達到碳中和的目標呢，我們下次再聊！

註解

本文經綠學院授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航