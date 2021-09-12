李根政 X 傅志男—大叔帶你走讀高屏溪（下）：台灣剛經歷百年大旱，提醒我們珍惜每一滴水

文：李根政、傅志男

耐旱的物種——刺竹

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

我最近很常跑來拍攝馬頭山，這裡有著獨特的自然生態。幾年來，因為要興建廢棄物掩埋場，在社區居民和環保團體的抗爭下，而得到社會關注。這裡是阿里山山脈尾端的淺山，楠梓仙溪的西側，最高的山嶺是馬頭山。

地質是屬青灰岩——古亭坑層，保水差、土地貧瘠，「刺竹」正是在這惡劣環境的指標優勢植物，適應台灣西南部的丘陵地，7個月漫長的旱季，乾旱時會落葉度冬。5月底，連最耐旱的刺竹葉子大都長不出新葉（一般是3月就會長出新葉），只有在山凹的地方才開始長出綠葉。

刺竹（Bumbusa stenostachia Hackel） 是高大、竹桿密集叢生的竹子，竹桿基部的小枝條會變成刺，因此得名。尤其是乾旱期越長的環境，鞭條狀的刺越多而密集。刺竹在乾旱時落葉，雨季來臨時長新芽，在台灣冬季半年乾旱的西南淺山成為最重要的植被類型。 相傳高雄古時的平埔族─馬卡道族的部落，周圍都種植刺竹，馬卡道族稱刺竹為Takau，是高雄古地名「打狗」的由來。（楊國禎，2004）

我在想：在極端氣候下，住在台灣西南部的人們是否也要學習刺竹，成為耐旱的物種？

高雄一年總用水量為5億6694萬m³，其中，生活用水3億5610萬m³，約占63%；工業用水2億1084萬m³，約占37%（2019年數據）。

盡管五月底陸續下雨了，但是旱象只是解除，當極端氣候成為常態，我們必須做出改變。節水，應該成為一種生活方式，產業模式。用水大戶的節水責任最大，但家庭用水積少成多，也要努力節水，學習刺竹成為耐旱的物種。

我們認為：家庭節水要從知道自家用了多少了，制定節水目標，採取行動這三個步驟開始。第一步，拿出家裡的水單出來研究吧！

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男 2021年4月20日，乾裂長草的澄清湖底

這是我們家的水費單

Photo Credit: 地球公民基金會

這是我們家的水費單，二口人，合計度數是17度，就是用了17000公升。 換算起來每人每日平均用水約是142公升。（17000公升÷60天÷2人=約142公升） 這樣的用水量是多還是少呢？要以什麼做基準目標？

節水三步驟——從找出家裡的水單開始

1. 打開水單，計算每人每天用了多少水？

水費是二個月收一次，找到「合計度數」就是「家庭用水量」，一度水是1000公升。

二個月的用水量÷60天÷人數，就可以得到每人每天的用水量。

2. 設定家庭用水的節水目標

台灣每日人均生活用水量約280公升，生活用水，其實是包含了家庭用水、商業用水以及公共用水，由於台灣住商混合，所以沒辦法精確區分家庭、商業等用水量。

根據估計「家庭用水」約佔「生活用水」70%以上，如果依70%來計算，每日人均生活用水280公升，推估家庭用水量約196公升。如果依水利署期待節水目標，每日人均生活用水250公升來推估，則家庭用水量約是175公升。從這兩個數字來看，我家每人每天用水142公升，沒有超過，但我們還是努力節水。

想了解你的用水狀態如何？找出家裡的水單算一算，如果高於每日人均175公升，那就努力節水降下來，如果已低於這個數字，也再努力節水共同度過百年大旱。

上網查水單，登錄自家水號：台灣有2個單位在供應自來水。台北市自來水事業處，僅供應台北市的用水；台灣自來水公司則供應台北市以外的所有縣市。只要知道家裡的「水號」就可以上網查詢水單。（台灣自來水水費查詢│台北市自來水水費查詢）

3. 節水行動+檢驗成效

建議先從易於實踐可調整的生活習慣開始做起。

先檢查家裡是否有漏水，可以先查詢過去幾次水費是否有異常的狀況，例如有一期開始特別高，就可能是漏水了。我在台北租屋的同事，就是這次查看水單，發現二個月增加用水25度，每日就漏了超過420公升，原因是馬桶漏水，趕快緊去補救。

把水龍頭出水量從控制閥轉小，這樣可以自然而然的省水。

泡澡改為沖澡，並減少沖澡時間，洗澡水回收水沖馬桶，蒐集洗菜洗米水來澆花。若不是植栽種植者，洗菜洗米水可以用來當第一道沖洗餐盤去油汙，第二道再用乾淨水洗淨。

除溼機和冷氣機的排水再利用。

如果你認真實踐二個月後，就可以看看水單，知道家裡的節水成績。

Photo Credit: 地球公民基金會

每日，高雄人飲用著大河之水，降雨有豐有枯，但水是和空氣一樣，人類生存的必要條件，即使枯旱仍然得用水才能生活。

蓋水庫，用以調豐濟枯似乎是必要的作法，但偏偏台灣山高水急，地震頻繁，能夠蓋水庫的地方差不多都蓋完了，年輕的水庫淤積率相當驚人，致使庫容和可用年限大幅減少。

在民間團體20多年來倡議下，水利單位已啟用伏流水、再生水等。更由於去年就提前節水布署，南部地區得以在這場56年大旱，還沒進入分區供水或停水。但是，治本的改革工作還很多，需要政府和國人一起努力。

永續水資源六大政策

供給人類用水，同時考量水的生態循環，滋養大地。多元取水，管理重於開發，優先推動節水、再生水、降低漏水率。 水價合理化，開徵耗水費，增加節水、使用再生水誘因，提昇節水產業和技術的發展。 地下水全面納管，抽取量和補注量的動態資訊公開與管理；農業用水確實掌握與管理。 改善河川污染，創造增加供水、生態環境、提高生活品質的多贏。 因應極端氣候，重新擬定水資源政策，以供定需，用水總量管制，控管工業和民生用水的成長。 流域治理，防止污染地面水與地下水，強化森林保育、集水區的土地治理，涵養水源。

東港溪污染改善——創造城鄉互惠的多贏

屏東給高雄每天30萬噸的水。

Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

照片中是一條巨型水管，從屏東的東港溪，跨越高屏溪，每天輸送約30萬噸的原水到鳳山水庫。畫面左下延伸是東港溪的取水站，畫面的右上方就是鳳山水庫。鳳山水庫位於鳳山丘陵南段，平時是供應工業用水，但在高雄陷入大乾旱時期，也會用來供應民生用水。

東港溪水很髒，但還是得用！

Photo Credit: 地球公民基金會

港西抽水站上游養豬約有53萬頭及人口25萬人，若以養豬一頭相當於4人污染量估計，東港溪污染負荷約相當於240萬人口當量，其中215萬人口當量來自養豬，佔90%，25萬人口當量則來自生活污水，佔10%。

為什麼這麼髒的水，可以處理到變成安全的自來水？2014年起進行東港溪原水前處理工程，打造10座生物濾池，運用工研院BioNET技術，可去除氨氮及有機質，經處理後之水質可符合飲用水水源水質標準，再經過後端處理後即是符合標準的自來水。

改善東港溪污染，才是治本之道

2021年4月21日攝 | Photo Credit: 地球公民基金會 / 傅志男

這是東港溪攔河堰的空拍，即使2021年4月底的大旱，水量仍相當穩定。

東港溪的水質原本是相當優質的，來自於大武山系的北大武、霧頭山等，在隘寮堤防尚未建築前，隘寮溪從三地門、北葉出山後，就放射狀如扇形往平原奔流，當時大多數的地面水匯流從東港溪出海。隘寮堤防興建後，河水被導引匯入荖濃溪，但大量的進入屏東平原的礫石層，成為伏流水、地下水，再湧出地面，成為武洛溪、東港溪的水源。

東港溪水量穩定，豐枯比為7:3，相較之下，高屏溪攔河堰則為9:1。如果政府在沿岸做好畜牧和民生污水的管理，將水質提昇至民生用水水準，大高雄每日將增加18~68萬噸的用水。如此一來，大高雄人民可以「喝到好水」，東港溪將恢復良好的自然生態，兩岸居民也擁有乾淨的親水遊憩空間，可說是「城鄉互惠」的多贏方案。

水價便宜，人們和企業會節水嗎？

台灣一度水平均10元，全世界第三低，僅次於非洲模里西斯、伊朗兩國。根據台灣自來水公司的統計，台灣每戶每月平均水費為108元，占家庭支出約0.2%，相當於一杯星巴克咖啡。 一罐600CC的瓶裝水，最便宜要價10元，比自來水貴1667倍。（1度水是1000公升，相當於1667瓶600CC的瓶裝水） 便宜到無感的水價，人們和企業有節水的誘因嗎？

查看下表，你們家的水費在那個區間？

Photo Credit: 地球公民基金會

啟動水價調整的討論

水是維生的必需品，和空氣一樣重要。所以，應該是公共服務的一部分，不能變成純粹的商品，任意哄抬，讓弱勢者無水可用或難以負擔。但是，水也是公共財，不應該任由少數人耗用，或者因為一部分人浪費水，導致集體的缺水風險。

用水越多，單位水價應越高，所以討論水價合理化，不是齊頭式的提高水價，而是拉大級距。根據台灣自來水公司報告，每月使用50度以上的用水大戶只佔5%，卻使用高達41%的用水量，而目前台灣平均水價約11元，一般20度以內用戶一度7至9元，工業大戶一個月用3、4萬度，一度卻只收12元，兩者只差3元差距顯然不合理。

水價必需反映用水的生命週期成本，從水源開發和營運管理、淨化處理輸送、管線維護與更新、污水處理等都應計價。例如，近年來，台灣的原水開發成本每度已超過20元，但水價平均卻只有11元，就不合理，此外，直接供應原水給工業大戶的水價，也應該合理反應成本，不應變相補貼企業。

Photo Credit: 地球公民基金會

我們喝著來自中央山脈、玉山、阿里山山脈的水。

路途遙遠，在山林裡滲出，在大河裡流動，默默沉潛入地，

在攔河堰、水庫、水井裡被匯集，進入自來水廠，

在老舊的PVC管或新式的不鏽管送到了家裡的水塔，

在扭開水龍頭那一刻，給我們生活和生命。

逢百年大旱，提醒我們珍惜每一滴水。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航