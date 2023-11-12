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2023/11/12,
印太

大馬印度社群慶祝「屠妖節」、繪製「藍果麗」，點燈祈福象徵光明驅逐黑暗

大馬印度社群慶祝「屠妖節」、繪製「藍果麗」，點燈祈福象徵光明驅逐黑暗
photo credit:中央社

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馬來西亞除馬來與華人社群之外，印度社群比例約占6.6%，每年的屠妖節（Deepavali）是本地印度社群的重要節日之一，信徒在屠妖節假期前後均赴寺廟祈福。

（中央社）今天是印度傳統「屠妖節」，為大馬印度社群重要的文化節慶，不僅意寓正義戰勝邪惡、光明驅逐黑暗，也展現出族群凝聚力與延續傳統精神意涵。

馬來西亞除馬來與華人社群之外，印度社群比例約占6.6%，每年的屠妖節（Deepavali）是本地印度社群的重要節日之一，信徒在屠妖節假期前後均赴寺廟祈福。

首相安華（Anwar Ibrahim）於10日在屠妖節前發表賀詞說，慶祝屠妖節是建設昌明大馬，促進互相尊重與族群融合的一種方式，也是馬來西亞的多元文化。

學者：點亮蠟燭或油燈象徵「光明驅逐黑暗」

大馬印度社群文史工作者、雪蘭莪與吉隆坡歷史與文化資產協會主席陳亞才（Tang Ah Chai）昨晚在有小印度之稱的十五碑（Brickfields），向大馬學者介紹印度廟宇與神話。

陳亞才表示，屠妖節又稱排燈節（Diwali），這個節日來源有不同傳說，其中一個神話來自印度史詩「羅摩衍那」（Ramayana），敘述王子羅摩（Rama）的妻子悉多（Sita）被羅波那（Ravana）綁架到楞伽國（Lanka，今天的斯里蘭卡），猴神哈努曼（Hanuman）相助跨海救妻，羅摩與哈努曼軍隊聯手殺死羅波那後，再返回北方的阿尤德亞（Ayodhya）登基為王。

他指出，這在印度教和印度神話裡意寓著「正義戰勝邪惡」與「光明驅逐黑暗」，神話裡的信徒與民眾一路為羅摩點燈照亮前程，也被稱排燈節。如今家戶也會點亮蠟燭或油燈。

陳亞才認為，屠妖節與大寶森節（Thaipusam）在印度慶典中都是非常盛大的傳統節日，但相異之處在於大寶森節屬於印度南方節慶，屠妖節則是印度全國性節日，包括印度教、耆那教與錫克教都有慶祝，大馬印度社群有80%來自南印度。

繪製「藍果麗」

前往寺廟祈福的巴瓦娜斯蕾（Parvnasre）告訴《中央社》記者，屠妖節前夕，印度社群去寺廟祈福，或赴市集購物。屠妖節當天清晨用蓖麻油抹頭，也會沐浴，向祖先與神明祈禱，獲得長輩祝福，也在家裡舉行慶祝活動，與家人和親朋好友留下美好回憶，這是印度社群慶祝屠妖節方式。

另外，對記者詢問繪製家門外的藍果麗（Rangoli）圖形，巴圖瑪萊（Batumalai）受訪說，藍果麗也稱米飾或米繪（kolam），由於繪製藍果麗需花費時間和精力，如今多半到市集購買印刷精美的藍果麗貼紙。儘管如此，繪製藍果麗仍是印度社群主要傳統，有些印度寺廟前會有大型藍果麗圖形，諸如吉隆坡城中城（KLCC）等大型商場，也能看到這種美麗的圖形。

馬來西亞印度節慶屠妖節
photo credit:中央社

藍果麗是用米粒裝飾做成的圖案，一般都是幾何圖形，最常見的就是孔雀開屏或花卉圖案，五顏六色的色彩非常鮮豔。

十五碑的敦辛班丹路（Jalan Tun Sambanthan）有諸如印度料理餐廳、服飾、金飾商家與花環攤位，大街上播放印度歌曲，連空氣中也彌漫印度風情。這裡也有許多印度廟宇，諸如位於史考特路（Jalan Scott）的十五碑猴神哈頓曼神廟（Sree Veera Hanuman Temple）、十五碑斯里蘭卡興都廟（Kuil Sri Krishna Brickfields）與斯里坎達瓦米克維興都廟（Sri Kandaswamy Temple）等。

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責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


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