蔡英文加碼採購「魚叉反艦飛彈」，就是要讓共軍徹底明白渡海攻台是死路一條

文：黃澎孝

明年度國防預算規模高達4717億元，創下歷年來的新高。其中，光是採購「岸置型魚叉飛彈系統」就編列新台幣866億元，幾乎佔國防預算的5分之1；較原先美方宣布的軍售金額還多出189億餘元。

據報導「岸置型魚叉飛彈系統」預算之所以增加，是因為蔡英文總統要求提高攔截率，因而增加採購飛彈與設備，同時，亦將飛彈陣地的整建經費一併列入。說白了；蔡英文總統的想法，就是「殲敵於海上」。讓渡海攻台的大部份共軍葬身海底；並儘量重挫中共海軍的有生力量，以摧毀共軍的海上支援能力。

其實，還有一位著名的美國女士，也有類似想法；那就是一度傳出是拜登團隊熱門的國防部長人選弗洛諾伊（Michèle Flournoy）。去年8月16日，弗洛諾伊曾在《外交事務》（Foreign Affairs）上撰文主張，美軍對中共的常規威懾，應建立在「72個小時內完全摧毀350艘戰艦」能力上。

換言之，就是讓中國再次面臨當年甲午海戰「北洋水師」被日本全殲的歷史覆轍。

對於台海作戰而言，這也是當年共軍渡海攻打金門時，兵敗古寧頭的歷史教訓。一旦共軍的海上兵力投送能力被大量摧毀後，中共武統台灣的野心就Game Over了。可憐的是，那些還看不到台灣海岸線就葬身海底的共軍官兵，以及他們哭斷肝腸的父母們了。

其實，我們不要以為習近平一再高喊「準備打仗」，共軍就會捨生忘死的向前衝。這幾年來，中共的戰狼叫囂，沒嚇到別人卻嚇到了他們自己。上個月，中共的多家網絡上，都貼出了一篇題為：《2021年軍校招生遇「滑鐵盧」，大幅降分仍招不滿，鐵飯碗不香了？》的文章。

透露出：以往中共軍校是一個非常熱門的選擇，不過這幾年卻出現讓人驚訝的現象。就以今年為例；中共多所軍事類院校雖一再降低錄取標準，卻仍出現招不滿學生的現象。

過去中國的軍校是「入黨、提幹」的「登龍捷徑」，要靠關係，走後門、塞紅包才能夠進得了。如今中國不但軍校招生不足，一般年輕人也都視當兵為畏途，招兵不足的現象，已經連續好幾年了。

有趣的是，在這篇文章下面，中國網民的反應很直白，其中有一則「跟貼」直言：「現在國際形勢讓考生望而卻步，台海、中印邊界，戰爭的可能性很大，導致家長有所顧忌⋯⋯」另一則更坦白：「當兵打仗送死前先想清楚為誰打？為什麼打？想通了再去挨揍唄⋯⋯」還有一則很明白：「打仗跟誰打？灣灣啊？那死的人可多囉！那海峽可不是那麼好過的⋯⋯」

沒錯，共軍裡面知道「海峽不是那麼好過的」明白人多的去。別以為他們會傻傻地聽胡錫進之流的洗腦，會乖乖地為習近平的武統大夢賣命。當然，今年的國防預算，蔡英文特別加碼採購「魚叉飛彈」，就是要提高對中共攻台船艦的攔截率，讓共軍更充份明白：渡海攻台絕對是「死路一條」。

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本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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