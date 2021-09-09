行政院宣布五倍券9/22數位綁定、10/8啟用，不可要求店家找零，官網可抽各部會加碼券

行政院長蘇貞昌今（9）日在院會後主持「振興方案記者會」，宣布五倍振興券時程，數位綁定最快9月22日起就可預約，10月8日就可開始使用；為了要分流領取，數位、超商紙本和郵局為不同時間；另外原本計劃排除部分國內電商，但電商業者釋出誠意，承諾設專區挺在地商家、小農，免上架費、降低抽成、減免廣告費與服務費就可納入使用範圍，蘇貞昌表示，會請經濟部確認業者遵守承諾。

數位券最快可綁定消費，鼓勵民眾分流領取

民眾可透過五倍券官網、中華郵政官網的預約網頁，或是到超商機台（全台共1萬5000左右個據點）進行預約登記紙本券，之後到超商／超市／藥妝店／郵局領取；先採預約制，後續才會開放郵局臨櫃直接領；數位券則可透過五倍券官網，或數位支付業者如信用卡、電子票證（悠遊卡／一卡通）、電子支付（台灣Pay、LINE Pay Money、街口支付、Pi錢包等）的網頁綁定。另外數位共同綁定的，也是到五倍券官網或超商機台進行綁定。只要在2022年4月30日前出生的都可以領。

主要時程如下：

數位券9／22開始綁定，10／8開始可以消費

紙本券超商9／25開始預約登記，10／8開始領取後即可用

郵局10／4開始透過網站或電話預約，10／12開始領取即可用

數位政委唐鳳也宣布，目前五倍券官方網站的網址會是5000.gov.tw，預計下週會先有預覽，讓民眾可以看看網站上的功能。他也說明，數位綁定一旦綁定後，不能反悔改成紙本，也能團體綁定上限5人，日期為9月22日至10月1日，但團體綁定有5天猶豫除錯期，從10月2日到6日，之後就不能解除綁定。



除了五倍券之外，各部會今年也推出藝FUN券、動滋券、農遊券等10種加碼券，合計超過1300萬份，有別於去年各自登記，今年會在五倍券官網設置共通平台；開放綁定時會詢問民眾要參加哪些加碼券的抽籤。

Photo Credit:行政院提供

店家可自行決定是否找零，但不能要求

五倍券的適用範圍，在餐飲、夜市、市場都可以用，也可以繳學費、補習費，百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內電商網購都能用。

五倍券額度為5000元，紙本券一套10張，面額為3張1000元、2張500元、5張200元。使用期限至明年4月30日止；商家兌領則從10月15日起至明年6月底。

經濟部長王美花說明，五倍券不可以要求店家找零，但是店家可以決定自己是否願意找零；另外經濟部推出的好食券，希望藉由數位五倍券，前400萬名，就可以獲得500元好食券，可用於餐飲業、糕餅業、夜市、市場等。

現在積極推廣市場、夜市轉型行動支付，使用行動支付的攤上，經濟部將每攤補助1800元，自治會推動數位化，也會給予3000到1萬的獎勵金，也會每周舉辦抽獎增加使用誘因。王美花說，希望今年使用數位綁定的人可以提升至20％，更多當然更好。

另外針對有條件納入綜合電商、外送平台，王美花說，綜合電商都同意設專區，並提供廣告優惠或是減少上架費、降低手續費等略有不同，只要經濟部認定符合優惠門檻，就都會同意參與振興五倍券；外送平台部分，只要能提供免上架費、行銷優惠等，也都可納入範疇。

此外，行政院會今天也討論「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」。追加預算案總額新台幣1600億元，其中振興五倍券經費約1207億元，防疫相關費用189億元，紓困相關則為137億元。

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核稿編輯：翁世航