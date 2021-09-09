繼賀錦麗東南亞行，中國外長王毅將訪問越南、柬埔寨、新加坡

中國外交部長兼國務委員王毅明日（9月10日）將展開六天亞洲行，拜訪越南、柬埔寨、新加坡與韓國，緊隨美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）8月底才剛結束的新加坡與越南訪問行，也正值中美近期在東南亞的外交競爭和南海問題上交鋒。

對北京和華府而言，東南亞國家和韓國都是亞太地區的重要夥伴。王毅去年（2020）10年曾訪問柬埔寨、寮國、馬來西亞和泰國，今年1月在拜登政府上任前曾拜訪汶萊、印尼、緬甸和菲律賓，本次行程為今年第二次出訪東南亞。

《高棉時報》報導，中國外交部發言人汪文斌7日宣佈王毅此趟行程，並表示越南、柬埔寨、新加坡與韓國都是親近的鄰居和重要的合作夥伴，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情間，中國和鄰近國家透過互相合作一起度過許多難關，共同抗疫和走向復甦，王毅的出訪充分體現中國對於與這四個國家關係的高度重視，希望增進彼此友好和互惠關係。

汪文斌表示，在這趟行程中，王毅將會透過深度戰略溝通，達成國家主席習近平與與四國領袖間的共識，他們將會著重在抗疫和合作發展的議題，試圖在中國和四國發展方向中促進新的合作典範，尋求最大共識，並且深化一帶一路倡議（The Belt and Road Initiative, BRI）合作。汪文斌也指出，中國已做好準備與四國雙邊關係上取得新進展，共同捍衛多邊主義和國際社會平等與正義，為區域和全球和平、穩定和繁榮注入正能量。

據消息來源指出，王毅到訪柬埔寨時將主持新落成的莫羅多克·特科國家體育館（Morodok Techo National Stadium）移交給柬埔寨東南亞運動會籌備委員會（CAMSOC）的儀式，不過具體行程尚未確定。

該體育館是中國政府出資1億6000萬美金（約4億4356萬新台幣），由中國國營企業中國建築集團 (China State Construction Engineering,CSCEC）在首都金邊（Phnom Penh）一處超過85公頃的土地所建造的嶄新場館。

訪問越南與南韓

《聯合早報》報導，王毅訪問越南時，將與越南常務副總理范平明共同主持中越雙邊合作指導委員會第十三次會議。7日，中共中央政治局常委、中央紀委書記趙樂際在北京以線上視訊方式，會見越南共產黨中央政治局委員、中央書記處書記、中央檢查委員會主任陳錦繡，顯示中國正同時通過外交和黨際關係層面，雙軌推進與越南的關係。

此外，越南是南海主權聲索國之一，復旦大學美國研究中心主任吳心伯接受《聯合早報》訪問時分析，王毅可能將在此行中積極推進簽訂南海行為準則。

《中央社》報導，中國通過《海上交通安全法》新規9月生效，要求外國船隻進入中國聲稱擁有主權的水域前須先告知。中華人民共和國認定的領海包括本土沿岸海域，與其在東海和南海聲稱擁有主權的島礁。

然而，美國海軍航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson, CVN 70）打擊群不予理會，6日駛入南海方演訓並未沒告知中國，顯示美方堅持航行自由。卡爾文森號在南海執行任務是美國海軍在印度-太平洋地區（Indo-Pacific）常態部署的一部分；8日美國第七艦隊指出，飛彈驅逐艦「班福特號」（USS Benfold, DDG-65）駛入南沙群島美濟礁（Mischief Reef）的12海里範圍內，「主張擁有航行權利和自由」。

《南華早報》報導，韓國外交部7日表示，王毅將於14日到15日間於首爾與韓國外交部長鄭義溶會面，也可能晉見總統文在寅。王毅於去年11月曾訪問韓國，上一次與鄭義溶會晤則是4月時於廈門雙方會談。

王毅在一年內二度造訪韓國的背景，是正值美國試圖重建與亞洲盟友的關係，對抗中國日益壯大的影響力。美國拜登政府從阿富汗永無止境的戰爭中抽身，轉而將資源投入印太地區，在美國撤軍阿富汗的餘波中，8月22日到25日間賀錦麗訪問越南與新加坡。此外，有美國國會議員提案主張將越南、新加坡和韓國加入美國主導的情報聯盟五眼聯盟（Five Eyes）以對抗中國和俄羅斯。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒