【小說】史蒂芬金《機構》選摘：路克拋開對攝影鏡頭的疑慮，直接跪著開始挖圍欄下方

文：史蒂芬・金（Stephen King）

路克在筆記型電腦上玩了幾局「心臟病」與「一百顆球」益智遊戲，接著刷牙，把衣服只脫到剩下內褲，然後上床。他關掉檯燈，伸手到床墊底下。要不是因為茉琳把東西用毛巾包裹起來，刀刃可能會割傷他（這不是食堂吃飯用的塑膠刀子，這是銳利的削皮刀。還有另一個東西，他用摸的都曉得這是什麼，鬼曉得他在到這裡之前用過多少次，這是一枚隨身碟。他在黑暗中跨過身子，把兩樣東西塞進長褲口袋裡。

然後就是等待。幾個孩子一度在走廊上跑來跑去，也許是在玩鬼抓人，也許只是在胡鬧。現在入住的人愈來愈多，每晚都會像這樣鬧上一陣子。又是叫聲，又是笑聲，然後就是誇張的噓聲，接著是笑得更大聲。他們是在宣洩壓力，宣洩恐懼。某天晚上，史提夫・惠波叫得超大聲，路克推測史提夫大概喝太多葡萄酒或檸檬酒了。沒有大人強迫要他們安靜，那些管事的人並沒有強制阻絕噪音或要求宵禁。

終於，路克這區的居民樓層安靜了下來，現在只剩他平穩的心跳聲，以及他最後一次檢視茉琳計畫時，思緒反覆跳動的聲音。

他提醒自己：一出去就背對蹦床，必要時就用刀子。然後稍微轉向右邊。

前提是如果他出得去。

他發現自己有八成決心，只有兩成恐懼，這讓他鬆了口氣。就算兩成恐懼也不太合理，但路克猜這很自然。他非常清楚決心背後的驅動力是打哪兒來的，簡單明瞭，那就是，他只有這個機會，就這麼一次，而他決定要好好把握這次機會。

當他覺得外頭走廊已經安靜了差不多半小時後，他下了床，從他的電視機上頭拿下塑膠冰桶。他替監視他的人編了一則故事，當然，前提是如果有人會在這種時刻監控的話，說不定這人正坐在低樓層的監看室裡玩接龍呢。

這個故事講述一個太早上床睡覺的孩子，不知為何醒來，也許需要上個廁所，也許作了噩夢。總之，這孩子看起來像還沒醒，他穿著內褲就走進走廊。積灰的燈泡攝影機會捕捉到他前往製冰機裝冰，等到他回房的時候，他不只提了一桶冰，還順便帶走了冰鏟，他們會以為這孩子還沒醒，沒注意到自己握著冰鏟。他早上會在書桌或廁所水槽裡發現冰鏟，還不曉得冰鏟是怎麼跑到這兒來的。

路克回到房間裡，將冰塊放進玻璃杯裡，加入浴室水龍頭的自來水，喝了大半杯。感覺真不錯，他剛剛還口乾舌燥。他將冰鏟放在馬桶水箱上，躺回床上。他翻來翻去，喃喃自語。在他扮演的故事裡，也許主人翁想念起了他身旁一起睡覺的小朋友，也許就是因為這樣，他無法再次入睡。也許根本沒有人在監聽監視，但也許有，所以他必須演好這場戲。

終於，他打開檯燈，穿起衣服。他走去浴室，這裡沒有監視鏡頭（應該沒有），然後將冰鏟塞進褲頭裡，用Ｔ恤蓋住。如果這裡有監視錄影機，如果有人正在監看，他大概已經遭殃了。他別無選擇，只能繼續演好故事的下一幕。

他離開房間，沿著走廊前往休息室。史提夫・惠波與其他幾個孩子，包括一個新人，都躺在地上睡著了。六只肉桂口味的撒旦威士忌瓶子散落在他們身邊，這幾個小瓶子代表了不少代幣。史提夫跟他的朋友醒來時，只有宿醉的腦袋與空空的口袋。

路克繞過史提夫，前往食堂。現在只開著沙拉吧的日光燈，整個地方看起來陰森詭異。他從永遠不會空著的水果碗中抓起一顆蘋果，一邊啃，一邊繞到休息室後面，希望沒人監看，希望就算有人監看，他們也會明白他正在演出的默劇，而且相信這齣戲。小鬼醒了，小鬼去製冰機挖冰塊，喝了一杯冰水，但之後他更清醒了，於是他起來去食堂找東西吃。

然後小鬼想，嘿，為什麼不去遊樂場放放風，享受新鮮空氣呢？他不是第一個半夜跑出去的人，卡莉莎說她跟艾芮絲就出去看過好幾次星星，這裡的星星特別亮，因為完全沒有光害。她也說過，有時孩子晚上會在遊樂場親熱，他只希望今晚不要遇上觀星專家或親熱愛侶。

果然沒有，沒有月光的遊樂場很黑，各種遊樂設施只是銳利的黑影。沒有其他人陪伴，小朋友的確會怕黑，大朋友也是，雖然他們通常不會承認。

路克穿過遊樂場，等著不熟的夜班管理員出現，問他在這幹嘛，Ｔ恤下還藏著冰鏟。他不是想要逃獄吧？因為這念頭也太荒唐了！

「荒唐。」路克咕噥著說，然後背抵著鐵絲網圍欄坐下。「就是我，荒唐至極。」

他等著看有沒有人來找他，沒有，僅有的聲音是蟋蟀與貓頭鷹的叫聲。這裡有一台監視器，但真的有人監看嗎？機構有保全系統，他很清楚，但這個系統做得不是很完善，這他也很清楚。只是到底多不完善，他馬上就會知道了。

他拉起上衣，抽出冰鏟。在他的想像裡，他可以用右手伸去背後挖土，也許手痠之後再換左手。事實是，這樣不太好挖。他不斷用冰鏟抵著鐵絲網底部，在寧靜中發出聽起來非常刺耳的聲響，而他無法轉頭去看自己挖掘的進度。

他心想：真是瘋了。

路克拋開對攝影鏡頭的疑慮，直接跪著開始挖圍欄下方，一左一右將小石子鏟開。時間似乎拖得好長好長，他覺得已經過了好幾個小時。他從未見過的監控室人員（但想像過他們）是否開始懷疑這個失眠的孩子為什麼還不離開遊樂場？這個監控人員會不會找人過來看看？而且，小路，要是這台監視器有夜視功能怎麼辦？這可怎麼辦？

他繼續挖。他感覺到汗水讓他油光滿面，而夜班的蟲子都聚了上來。他繼續挖。他聞到自己腋下的汗味。他的心臟怦怦跳個不停。他覺得有人站在身後，但當他回頭查看時，只看到星空下的籃球籃框。

現在圍欄底下有一條壕溝了。淺淺的，但他來機構的時候就很瘦，之後又瘦了不少，也許……

但當他躺下，想要滑進壕溝時，圍籬卻阻止了他。差得遠呢。

回去，回去床上，趁他們還沒發現，趁他們不會因為你想逃跑而對你做出可怕的事情之前回去。

但這不是可行的選項，這是膽怯。他們還是會對他做可怕的事情——電影、頭痛、史塔西光……還有最後的嗡嗡嗡。

他繼續挖，現在上氣不接下氣，他前後挖，他左右挖。圍欄與地面之間的空間稍微變大了，他們居然蠢到沒有把圍欄另一邊也砌起來，他們居然蠢到沒有架設電網，在鐵絲上稍微通電也好啊。不過他們都沒有，所以他才有這一刻。

他再度躺下，想要緩緩滑過去，但圍欄底部再次阻止了他。已經很接近了。路克再次跪下，挖多一點，挖快一點，前後挖，左右挖。「啪」一聲，冰鏟的把手終於斷了。路克將把手扔開，用冰鏟的頭繼續挖，感覺到鏟子咬進他的掌心裡。他停頓下來檢查時，發現手都流血了。

這次就可以，一定可以。

但他還是……過……不去。

他用鏟頭繼續挖，左右挖，左邊挖一點，右邊挖一點。鮮血沿著他的手指流下，頭髮因為汗水貼在他的額頭，蚊蟲在他耳邊嗡嗡響個不停。他放下冰鏟，趴了下去，再度想要滑進圍欄之下。圍欄的丁爪扯開他的衣服，咬住他的皮膚，他的肩胛骨流血了。他繼續前進。

半路的時候，他卡住了。他望著小碎石，看見自己用鼻孔換氣時，噴起少少的粉塵。他必須回去，必須挖深一點，也許只差一點點了。只不過，當他想要回到遊樂場那一邊時，他發現自己也沒辦法撤退。他不只是卡住，而是動彈不得。等到明天太陽升起時，他可能還在這，困在這該死的圍欄之下，就跟受困在陷阱中的兔子一樣。

光點開始出現，紅色、綠色、紫色，從他眼前三到五公分挖開的地上冒出來。它們飛向他，退後，聚在一起，旋轉又閃動。幽閉恐懼症的感覺揪著他的心臟，掐住他的腦袋。他的雙手隱隱作痛，血流不止。

路克伸手，用手勾著泥土，用盡吃奶的力氣。光點一度不只出現在他的視野之中，還飄進他的大腦裡，他迷失在它們的光亮之中。然後，圍欄底部似乎抬起了一點，這也許只是幻想，但他不這麼想。他聽到圍欄發出來的嘎嘰聲。

他心想：也許要歸功於藥物的注射與水池，現在我是顯性念力了，跟喬治一樣。

他覺得這不重要，現在唯一重要的是，他又能繼續移動了。

點點消失。如果剛剛圍欄真的抬起了一點，現在它又恢復原狀了。金屬丁爪不只劃傷他的肩胛，也割傷他的屁股跟大腿。他一度痛到停下動作，圍欄一直在刮他，不希望他走，但當他轉頭，將臉頰靠在小石子地上的時候，他看到一片灌木。就在眼前，他伸手，手不夠長，他繼續伸手，居然抓到了。他用力拉，灌木開始脫離泥土，但在灌木被他連根拔起之前，他再次挺進，屁股往前扭，雙腳向前踢。圍欄的丁爪給他最後一次吻別，在他小腿上劃出長長一道刮痕，然後他扭著身子爬出圍欄。

他出來了。

路克搖搖晃晃爬起身來，往回望，相信他會看到所有的燈都亮了起來，不只是休息室，而是走廊與食堂。而在燈光下，他會看到奔跑的人影，提著電擊棒的管理員，將電擊棒調到最大電力。

根本沒人。

書籍介紹

本文摘錄自《機構》，皇冠文化

作者：史蒂芬・金（Stephen King）

譯者：楊沐希

【作者介紹】

1947年生於美國緬因州波特蘭市。自1973年出版第一部長篇小說《魔女嘉莉》後，到目前為止已寫了五十多部長篇小說和二百多篇短篇小說，他同時也以「理查・巴克曼」的筆名，發表了眾多暢銷作品。他的筆法細膩，善於從大家再熟悉不過的日常生活事物中，帶給讀者如同身歷其境的恐怖感。作品已被翻譯成三十多種語言，暢銷超過四億本，甚至被譽為「每個美國家庭都有兩本書，一本是《聖經》，另一本則是史蒂芬・金的小說」。



他的作品也是影視改編的熱門題材，其中《魔女嘉莉》是他一鳴驚人的出道作，並多次被改編拍成電影；《四季》中的三篇故事分別被改編成電影《刺激1995》、《站在我這邊》和《誰在跟我玩遊戲？》；《鬼店》、《牠》與《末日逼近》則被譽為他的三大代表作，也均被改編成電影或電視影集。其他改編的電視影集還包括《穹頂之下》、《賓士先生》、《城堡岩》、《局外人》等等。



2003年，史蒂芬・金獲得美國國家圖書基金會頒發「傑出貢獻獎」；2004年，他榮獲世界奇幻文學獎「終身成就獎」；2007年，他獲頒愛倫坡獎的「大師獎」；2008年，則以《魔島》和《日落之後》同時囊括「史鐸克獎」最佳長篇小說及短篇小說獎；2010年，他又以《暗夜無星》贏得「史鐸克獎」最佳小說選集和「英倫奇幻獎」最佳小說選集；2015年，他以《賓士先生》再次榮獲「愛倫坡獎」。這些獎項的肯定，也在在彰顯出他無可取代的大師地位。

【本書特色】

少年版《刺激1995》＋進化版《怪奇物語》！

故事之王史蒂芬・金繼《牠》之後，最引人入勝、最令人難忘的作品！

《冰與火之歌》奇幻大師喬治・馬汀：剛讀完史蒂芬・金的最新力作《機構》，一開始看他的書，我就知道完蛋了！因為他會一路掐著我的喉嚨，直到最後一頁才放手！

美國Amazon書店、Goodreads書評網逾4顆星極致好評！

Photo Credit: 皇冠文化

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航