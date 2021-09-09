前中研院院長翁啟惠獲頒「威爾許化學獎」，外界看好諾貝爾獎之路已近

（中央社）威爾許基金會昨（8）天公布2021年威爾許化學獎（Welch Award in Chemistry）得主為前中央研究院院長、國家生技醫療產業策進會會長翁啟惠，成為台灣第一人。

威爾許基金會（The Welch Foundation）董事會主席巴斯（Carin Barth）在新聞稿中表示，威爾許基金會的使命是透過推動化學研究以改善他人生活。數十年來，翁啟惠一直朝著這個目標努力。他在化學與生物學方面取得革命性進步，他的研究方法將促進未來數年的新藥與疫苗開發。

威爾許基金會科學顧問委員會主席德凡（Peter Dervan）則讚許翁啟惠是發展酶催化合成碳水化合物的最重要人物。

翁啟惠貢獻獲肯定，獲頒威爾許化學獎

翁啟惠曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，該獎項經常被視為諾貝爾獎的前哨，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，今年再獲威爾許化學獎，照國際慣例，拿了沃爾夫獎和威爾許獎後，下一步就是諾貝爾獎，因此外界看好翁啟惠諾貝爾獎之路已近了。

翁啟惠是世界首位成功以酵素技術大量合成複雜多醣物（多醣及醣胜肽）的科學家，這兩種方法目前也被業界用來開發治療心臟病、中風及各種發炎疾病的新藥，也是首位發展多醣分子自動化化學合成的科學家。

他的研究橫跨化學與生物科學領域，是國際生物化學界的重量級人物，在生物有機化學及醣分子科學有非常重要貢獻，改變大眾對醣分子的認識，且對功能基因體科學的研究及新藥物發展有重大影響，發明「程式化一鍋式酵素反應」，為癌症研究、細菌及病毒感染和免疫功能，帶來疫苗研發與治療的新機會，曾開發醣分子相關的醣蛋白、廣效流感疫苗、醣晶片等。

近來翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹團隊也積極開發廣效疫苗，研發不怕病毒突變的單醣化棘突蛋白（S蛋白）疫苗，更找到超級單株抗體「m31A7」，該單株抗體對抗新型冠狀病毒的能力，較現在全球所有單株抗體療法優越百倍以上。

翁啟惠31歲赴美進修博士學位，開啟他進入醣分子科學之路，畢業後也一直在美國學術界進行醣分子科學的研究。留美發展20多年，獲選為美國國家科學院院士，2000年應時任中央研究院院長李遠哲邀請，回台主持中央研究院生物化學多醣體研究室。2003年接掌中研院基因體中心主任、2006年接任中央研究院長、2019年接任國家生技醫療產業策進會會長至今。

求學經歷啟發「一鍋式合成法」，合成複雜醣分子

《自由時報》報導，翁啟惠在80年代時研發「一鍋式酵素反應」，讓人類首次得以用生物方法大量合成複雜醣分子。不過，因為「一鍋式酵素反應」不容易合成非天然醣分子，所以他又研發「程式化一鍋式多醣合成法」，用化學方法，合成天然與非天然的寡醣，並且將原先耗時1至2年的製程，縮短為短短幾分鐘，得以在短時間內合成多樣寡糖，因此奠定了醫學及生物研究的基礎。

翁啟惠表示，他研發的「一鍋式合成法」，與初中時前往台南求學的經歷相關。當時他獨自前往台南求學，需要學著幾打理生活，同時也學會自己料理三餐。他說：「煮菜的過程也是一種化學反應，一人做菜、吃飯，不可能一道一道慢慢做，當然是一鍋用到底，思考不同的原料如何『攏呼落』一鍋炒才好吃又有營養。」是從料理的過程，啟發「一鍋式合成法」。

走過風雨，遲來的威爾許化學獎

《自由時報》報導，事實上2016年時威爾許基金會就已通知翁啟惠獲獎，不過卻因為捲入浩鼎案而生變。由於當時威爾許化學獎規定必須親自領獎，翁啟惠原先想請假延後回台，但捲入浩鼎案，總統與國會希望他盡快回國，只能放棄。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航